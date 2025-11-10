Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
El Guamache Bay, Margarita island
El Guamache Bay, Margarita island
© commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under CC0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 5:59

Здесь море тёплое круглый год, а цены ниже, чем в Турции – что скрывает остров Маргарита

Маргарита — это остров, где жизнь течёт в своём ритме: шумные пляжи сменяются тихими бухтами, вечера — танцами и музыкой, а утро — солнцем и ароматом моря. Если вы хотите совместить беззаботный отдых, немного приключений и настоящую карибскую атмосферу, этот уголок Венесуэлы станет отличным выбором.

Остров Маргарита — крупнейший в Венесуэле, часть штата Нуэва-Эспарта. Его площадь чуть больше 1000 км², а население — около полумиллиона человек. Несмотря на развитый туризм, остров остаётся аутентичным: тут не спешат, много улыбаются и искренне рады гостям. Маргарита славится не только пляжами, но и выгодным шопингом — остров имеет статус зоны свободной торговли.

Столица Ла-Асунсьон хранит дух колониального прошлого, а Порламар — сердце современной жизни: рестораны, бары, торговые центры и ночные клубы. Для уединения подойдут небольшие рыбацкие деревни или отели на побережье, где главные звуки — прибой и цикады.

Сравнение

Район / зона Атмосфера Кому подойдёт Особенности Возможные минусы
Порламар Современный курорт, тусовки, торговые центры Молодёжи, любителям ночной жизни Много кафе, баров, клубов Многолюдно в сезон
Ла-Асунсьон Исторический центр, колониальная архитектура Любителям истории и прогулок Старые улицы, крепости Меньше развлечений вечером
Пампатара Баланс активности и уюта Семьям, парам Близко к пляжам El Agua, El Yaque Дороже отелей
Мансанильо и Хуан-Григо Спокойные бухты, рыбацкие деревни Тем, кто ищет уединение Морепродукты, закаты Меньше инфраструктуры
Плая Эль Яке Центр кайт- и виндсерфинга Активным туристам Сильные ветра, школы спорта Не идеально для купания

Советы шаг за шагом

  1. Выберите сезон.
    Ноябрь-май — сухой и солнечный период, идеален для пляжей и экскурсий. Июль-август жарче, но море особенно прозрачное. Маргарита вне зоны ураганов — можно ехать круглый год.
  2. Продумайте размещение.
    В Порламаре — активная жизнь, в Пампатарах — комфортные резорты, в Мансанильо — спокойствие. Если хотите быть ближе к спорту и ветру — El Yaque.
  3. Планируйте перелёт.
    Обычно добираются через Каракас с внутренним рейсом или паромом из материковой Венесуэлы. На острове работает несколько такси-служб и аренда авто.
  4. Пляжи на любой вкус.

    • El Agua - длинная набережная, пальмы и кафе.

    • Parguito - тусовки и серфинг.

    • El Yaque - кайты, школа ветра, бары.

    • Manzanillo - рыбацкая тишина и свежие морепродукты.

  6. Что взять с собой.
    Крем SPF 50+, шляпу, лёгкую одежду, наличные доллары (карты принимают не везде).
  7. Попробуйте морскую кухню.
    Королевский омар, жареная рыба с лаймом, кокосовый рис, тропические соки и, конечно, венесуэльский ром.
  8. Развлечения и экскурсии.
    Прогулка по Лагуне-де-ла-Рестинга среди мангров, национальный парк Серро Эль-Копей с видами на Карибы, крепости Сан-Карлос и Санта Роса, дайвинг и поездка на архипелаг Лос-Фрайлес.
  9. Безопасность.
    Остров относительно спокоен. Держите документы в сейфе, пользуйтесь официальными такси, избегайте безлюдных мест ночью.
  10. Вечерний отдых.
    В Порламаре и Пампатарах кипит жизнь: клубы, террасы, вечеринки на пляже. Любителям уюта — рестораны у воды и прогулки под звёздами.
  11. Покупки.
    В зонах duty-free можно купить алкоголь, косметику, украшения и местный кофе дешевле, чем на материке.

А что если…

  • Еду в сезон жары. Планируйте прогулки утром и вечером, днём — отдых в тени и больше воды.
  • Путешествую с детьми. Подойдёт район Пампатара с спокойным морем и развитой инфраструктурой.
  • Люблю спорт. El Yaque — одно из лучших мест для кайт- и виндсерфинга в Карибах.
  • Бюджет ограничен. Заселитесь в гостевой дом или апартаменты, обедайте в локальных кафе — вкусно и недорого.
  • Хочу тишины. Мансанильо и Хуан-Григо — для полного релакса без толп.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Много солнца и мягкий климат круглый год Летом повышенная жара
Разнообразные пляжи и виды отдыха На некоторых участках сильные ветра
Отсутствие ураганов Не везде стабилен интернет
Свободная торговая зона и низкие цены Далёкость перелёта и пересадки через Каракас
Безопаснее, чем многие карибские направления В вечернее время стоит избегать пустынных районов

FAQ

Какой пляж выбрать?

El Agua — для семей и прогулок, El Yaque — для спорта, Parguito — для тусовок, Manzanillo — для уединения.

Сколько стоит отдых?

Средний чек за неделю — от 900 до 1500 долларов на человека: авиаперелёт, проживание, питание и экскурсии.

Когда лучше ехать?

Оптимальный сезон — с ноября по май: сухо, тепло, море спокойное.

Как добраться?

Через Каракас: внутренний рейс или паром из порта Кумана. На острове — такси и аренда авто.

Что привезти?

Ром, кофе, специи, украшения ручной работы, картины местных художников и жемчуг — символ острова.

