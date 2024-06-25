Программы экстремистских и радикальных политических союзов, созданные перед выборами в Национальное собрание Франции, могут спровоцировать конфликт внутри страны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, по данным BFM TV.
В соответствии с информацией президента, программа "двух крайностей" приведет к гражданской войне во Франции.
Таким образом, Макрон охарактеризовал позицию партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен.
Глава Франции утверждает, что это политическое объединение разделяет население на основе религиозных убеждений и этнического происхождения, что усиливает вероятность внутреннего конфликта.
С другой стороны, партия "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона предлагает определенную форму группировочного подхода к выборам, что также может привести к внутреннему противостоянию, поскольку данный подход основан на разделении людей исключительно по религиозным или коммунальным принципам, заключил президент.
Макрон считает, что обе партии реагируют на актуальные проблемы общества, однако в то же время приближают внутренние противоречия.
Фото: www. kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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