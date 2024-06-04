Московский ЦСКА объявил о приеме Марко Николича на пост главного тренера. Серб вернулся в РПЛ спустя 2,5 года.



По информации пресс-службы армейцев, официальное соглашение будет подписано в скором времени. Ранее СМИ утверждали, что Николич заключит двухлетний контракт с красно-синими.



В октябре 2021 года Марко Николич был уволен из "Локомотива". Сербский профессионал был приглашен на пост главного тренера железнодорожников 14 мая 2020 года, сменив Юрия Сёмина.

Под руководством Николича московский клуб завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка России — 2021.



После ухода из "Локомотива" Николич возглавил "Шабаб Аль-Ахли" в Объединенных Арабских Эмиратах. В этой стране сербский тренер добыл два трофея — Суперкубок и Суперкубок Катара и ОАЭ. Кроме того, Марко привел "Шабаб Аль-Ахли" к серебряным медалям чемпионата ОАЭ.

Фото: commons. wikimedia.org/Biser Todorov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)