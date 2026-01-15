Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Потос
Потос
© commons.wikimedia.org by Carl E Lewis is licensed under CC BY 2.0
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 10:51

Мраморный потос быстро зеленеет и теряет красоту: куда поставить Marble Queen, чтобы листья остались пёстрыми

Горшок с потосом разворачивают раз в неделю для ровной кроны — House Digest

Мраморный потос способен оживить даже самую нейтральную прихожую — особенно если поставить его на консольный стол, где зелень сразу попадается на глаза. У сорта Marble Queen листья выглядят так, будто их расписали кремовыми штрихами, и именно эта "мраморность" делает растение заметным без лишнего декора. При этом уход у него не капризный: он прощает мелкие ошибки и подходит тем, кто не хочет жить по расписанию полива. Об этом сообщает House Digest.

Чем Marble Queen отличается от обычного потоса

Marble Queen — разновидность Epipremnum aureum, но по виду она куда наряднее классических форм: на листьях и стеблях много светлой вариегатности, из-за чего растение выглядит "собранным" и праздничным. В статье также отмечается, что потос ценят как комнатное растение, способное улучшать качество воздуха, убирая часть загрязнителей в помещении.

Важно помнить и про безопасность: у Marble Queen, как и у других потосов, есть кристаллы оксалата кальция. При контакте они могут раздражать кожу, а при попадании внутрь — вызывать расстройство пищеварения, поэтому в доме с маленькими детьми и питомцами горшок лучше ставить выше.

Свет в прихожей: как не потерять мраморный рисунок

Потос переносит слабое освещение, поэтому его часто выбирают для входной зоны. Но "терпит" не значит "любит": если убрать растение в тёмный угол, белые участки начнут исчезать, и листья станут заметно зеленее. Лучше всего — яркий рассеянный свет: рядом с окном, где нет жёстких прямых лучей. Полезная привычка для ровной кроны — раз в неделю слегка поворачивать горшок, чтобы побеги не тянулись в одну сторону.

Полив и подкормки без фанатизма

Marble Queen считается засухоустойчивым: если вы один раз забыли про полив, это не конец света. Однако затягивать надолго не стоит — листья могут скручиваться, буреть или опадать. Оптимальная схема простая: поливать, когда верхние 2-3 см грунта подсохли, и обязательно сливать лишнюю воду из поддона, чтобы корни не стояли во влажности. В период активного роста весной и летом достаточно периодических подкормок универсальным жидким удобрением для комнатных растений, без перегруза по дозировке.

Как сделать куст гуще и листья крупнее

У Marble Queen меньше зелёного пигмента, поэтому он часто растёт медленнее, чем более "зелёные" потосы. Сформировать пышный вид помогает обрезка: длинные или растрёпанные плети укорачивают до здорового узла, а черенки можно укоренить и подсадить в тот же горшок для плотности. Ещё один способ усилить эффект — направить лианы на моховой опоре: воздушные корни цепляются за влажный мох, и новые листья нередко выходят крупнее.

Для комфорта растению подходят обычные домашние условия, а диапазон 16-29°C считается удачным. При этом лучше избегать горячих и холодных сквозняков — они могут провоцировать стресс и коричневые пятна. Если в квартире сухо, умеренное повышение влажности воздуха пойдёт только на пользу. Пересадку обычно делают раз в пару лет, выбирая рыхлый субстрат с хорошим дренажом, например с добавлением перлита, и горшок с отверстиями.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В январе дачникам рекомендовали начинать посев рассады — агрономы вчера в 16:21
Посеяла в январе — к лету не нарадовалась: теперь соседи спрашивают, в чём секрет рассады

Январь — старт дачного сезона: какие овощи и цветы стоит сеять уже сейчас, как выбрать семена и подготовить грунт для крепкой рассады.

Читать полностью » Зимний уход за комнатными растениями требует света и влажности — агрономы вчера в 10:18
Сухой воздух, короткий день и одна роковая привычка: квартира становится стресс-камерой для листвы

Зимой комнатные растения страдают от сухого воздуха и нехватки света. Простые приемы помогают сохранить листву здоровой даже в разгар отопительного сезона.

Читать полностью » Шеффлеру обрезают над листом чтобы растение ветвилось и не вытягивалось — House Digest вчера в 9:39
Это комнатное растение сложно испортить — идеально, если вы только начинаете

Шеффлера — ваш новый зеленый друг! Эта тропическая красавица прощает ошибки и легко украсит ваш дом. Узнайте, как за ней ухаживать!

Читать полностью » Чернику в контейнере выращивают при кислотности почвы 4,5–5,5 pH — садовод Свэйнстон вчера в 7:38
Балкон превратила в плодовый сад — и без волшебных удобрений: один нюанс решает весь урожай

Какие ягоды и карликовые деревья дают урожай в контейнерах на балконе и что важнее всего — солнце, грунт или зимовка? Подробности внутри.

Читать полностью » Поникшие листья без смены ухода указывают на холодный поток воздуха — House Digest вчера в 0:08
Сквозняк у окна портит комнатные растения — 13 признаков, которые легко перепутать с поливом

Сквозняк у окна может стать серьезной угрозой для тропических растений. Узнайте 13 признаков стресса и как спасти свой зеленый уголок.

Читать полностью » Ландшафтная ткань со временем пропускает сорняки через слой мусора - House Digest 13.01.2026 в 22:52
Ландшафтная ткань “от сорняков” сначала радует, а потом превращает участок в кошмар: причина всплывает позже

Избежите распространенных ошибок в садоводстве: узнайте, какие решения оборачиваются неприятностями и как их разумно заменить.

Читать полностью » Нижние листья орхидеи желтеют при естественном старении — садовод 13.01.2026 в 18:33
Субстрат для орхидеи может убивать корни тихо: есть простой сигнал, что пора пересаживать

Пожелтели листья у орхидеи? Это может быть норма или тревожный сигнал: разберём причины — от полива и света до вредителей и подкормок.

Читать полностью » Осенний полив магнолии проводят до промерзания почвы - Better Homes and Gardens 13.01.2026 в 10:49
Солнечный ожог ствола портит магнолию зимой: простая обмотка спасает, но есть нюанс

Успех весеннего цветения магнолии зависит от заботы зимой. Узнайте, как простые шаги помогут сохранить здоровье растения и обеспечить яркие цветы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Внутренняя мотивация повышает настойчивость в достижении целей — психологи
Туризм
Акрополь и древние кварталы объединяют прогулочный маршрут в Греции
Дом
Подушки из пены памяти не рекомендуют стирать в машинке — Эшли Матуска Киддер
Красота и здоровье
Активное трение по длине пересушивает концы волос — Дарсакли
Наука
Тагатоза снизила калорийность примерно на 60% по сравнению с сахаром — Университет Тафтса
Авто и мото
Инспекторы используют провокационные вопросы при остановке — автоюрист
Туризм
Привычки российских туристов заметно изменились в 2026 году — аналитики
Еда
Несладкую газировку рекомендуют делать со вкусом огурца и пряностей — Tasting Table
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet