© freepik.com is licensed under Public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 8:46

Мраморная столешница выглядит “дорого” — но одна ошибка при покупке превращает её в вечную головную боль

Мраморные столешницы требуют герметизации примерно раз в полгода — House Digest

Мраморные столешницы ассоциируются с роскошью, стилем и вечной классикой, поэтому неудивительно, что многие выбирают именно их для кухни или ванной. Такой камень действительно способен преобразить пространство и повысить ценность дома. Однако за эффектным внешним видом скрываются нюансы, которые легко упустить при покупке. Ошибки на этом этапе могут обернуться разочарованием и лишними расходами. Об этом сообщает House Digest.

Недооценка ухода и герметизации

Одна из самых частых ошибок — не учитывать, что мрамор требует регулярного обслуживания. Это пористый и относительно мягкий камень, который нуждается в периодической герметизации для защиты от пятен, царапин и воздействия кислот. Без этого разлитое вино, лимонный сок или уксус могут оставить следы. Обычно столешницы рекомендуется заново герметизировать примерно раз в полгода, и к этому стоит быть готовыми ещё до покупки.

Ожидание "беззаботной" эксплуатации

Мрамор не прощает небрежности. Использование подставок, разделочных досок и быстрая уборка проливов — не рекомендации, а необходимость. Многие покупатели разочаровываются, предполагая, что уход за мрамором будет таким же простым, как за кварцем или гранитом. На деле камень чувствителен к агрессивным чистящим средствам и высоким температурам, а неправильный уход ускоряет износ поверхности.

Игнорирование различий между видами мрамора

Считать, что весь мрамор одинаков, — серьёзное заблуждение. Существуют разные виды, оттенки и категории качества, от которых зависят прочность и пористость камня. Например, мрамор класса A считается наиболее качественным, а более низкие категории могут иметь заполненные дефекты. Понимание этих различий помогает сделать осознанный выбор и избежать сюрпризов в эксплуатации.

Попытка самостоятельной установки

Желание сэкономить нередко подталкивает к идее установки своими руками. Но мрамор тяжёлый и хрупкий одновременно, а малейшая ошибка может привести к трещинам и сколам. Профессиональный монтаж обеспечивает точную подгонку, аккуратные швы и правильную фиксацию, что критически важно для долговечности столешницы.

Покупка плиты онлайн без личного осмотра

Онлайн-фото не передают реальный цвет, прожилки и качество камня. Мрамор уникален, и каждая плита отличается. Выбор "вслепую" часто приводит к несоответствию ожиданий и реальности. Осмотр в шоуруме позволяет заметить дефекты, оценить рисунок и убедиться, что именно эта плита подходит для вашего интерьера.

Пренебрежение выбором кромки и отделки

Форма края и тип обработки поверхности сильно влияют на внешний вид. Полированный мрамор даёт глянец, но подчёркивает царапины, тогда как матовый скрывает мелкие дефекты, но быстрее впитывает пятна. То же касается кромок: от строгих прямых до декоративных профилей. Эти детали стоит продумать заранее, чтобы столешница гармонировала с интерьером.

Забывать о толщине, швах и гарантии

Слишком тонкая плита может быть менее прочной, а плохо спланированные швы — испортить общий вид. Не менее важно изучить условия гарантии: что покрывается, а что считается естественным износом. Также многие упускают возможность сэкономить, не рассматривая остатки мраморных плит, которые отлично подходят для небольших пространств.

В итоге покупка мраморной столешницы требует вдумчивого подхода. Учитывая уход, тип камня, монтаж и детали оформления, можно избежать распространённых ошибок и получить результат, который будет радовать долгие годы.

