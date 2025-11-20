Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спорт в паре
Спорт в паре
© commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 2:10

Перестала считать калории во время бега — и только тогда похудела

Обнаружена связь между марафоном и метаболизмом — спортивные физиологи

Первые недели подготовки к марафону часто сопровождаются восторгом: километры растут, силы прибавляются, и вдруг — приятный бонус в виде снижения веса. Многие новички удивляются, узнав, что часть бегунов, наоборот, набирает вес в процессе подготовки. Это происходит не из-за ошибок тренировки, а из-за особенностей питания и восстановления.

Когда организм сталкивается с большими нагрузками, он требует топлива. Аппетит растёт, и если не учитывать баланс калорий, можно легко съесть больше, чем потратить. Но при грамотном подходе бег становится отличным инструментом для поддержания формы, укрепления мышц и улучшения метаболизма.

Как тело реагирует на нагрузку

С первых пробежек метаболизм ускоряется, мышцы начинают активно расходовать энергию, а запасы гликогена в печени и мышцах быстро снижаются. Организм стремится восполнить потери, из-за чего может возникнуть сильное чувство голода.

Если после длительного забега восполнить энергию правильными углеводами и белками, тело адаптируется без скачков веса. Но стоит налечь на сладости или фастфуд — и весь дефицит калорий моментально исчезает. Именно поэтому многие бегуны замечают прибавку на весах, несмотря на километры в тренировочном плане.

Советы шаг за шагом

  1. Контролируйте питание. Составьте дневник калорийности или используйте приложения, отслеживающие БЖУ.

  2. Соблюдайте водный баланс. Потеря жидкости приводит к замедлению обмена веществ и чувству ложного голода.

  3. Добавьте силовые тренировки. Развитие мышц помогает поддерживать высокий уровень метаболизма даже в покое.

  4. Планируйте питание заранее. После пробежки держите под рукой полезный перекус: банан, протеиновый батончик или йогурт.

  5. Слушайте организм. Настоящий голод не проходит через 10 минут. Если тяга к еде быстро угасает — это усталость, а не потребность в калориях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пропуск приёма пищи после тренировки.
    Последствие: Организм компенсирует это ночью, вызывая переедание.
    Альтернатива: В течение 30 минут после забега съешьте лёгкий белково-углеводный перекус.

  • Ошибка: Сладкие энергетики перед пробежкой.
    Последствие: Резкий скачок сахара и упадок сил.
    Альтернатива: Банан, финики или изотоник без сахара.

  • Ошибка: Избыток углеводов вечером.
    Последствие: Задержка жидкости и прибавка на весах.
    Альтернатива: Белковый ужин с овощами и тёплым травяным чаем.

А что если тренировки становятся слишком тяжёлыми

Иногда бегуны замечают упадок сил и апатию. Это сигнал, что нагрузка превышает уровень восстановления. В таких случаях полезно сократить километраж и добавить растяжку, сон и SPA-процедуры. Сон не менее важен, чем кроссовки или спортивные часы — именно во сне мышцы восстанавливаются, а гормональный баланс возвращается к норме.

Плюсы и минусы марафонской подготовки

Плюсы:

  • повышение выносливости и тонуса мышц;

  • улучшение обмена веществ и настроения;

  • укрепление сердечно-сосудистой системы.

Минусы:

  • риск переутомления и обезвоживания;

  • повышенный аппетит;

  • необходимость строгой дисциплины в питании и сне.

FAQ

Как выбрать обувь для тренировок?
Лучше всего подойдут беговые кроссовки с амортизацией, рассчитанные на длинные дистанции. При плоской стопе выбирайте модели с поддерживающей стелькой.

Сколько стоит подготовка к марафону?
Если тренироваться самостоятельно, расходы ограничатся экипировкой и питанием. При участии тренера сумма увеличится, но возрастёт и эффективность.

Что лучше есть перед забегом?
Оптимально — овсянка, банан, немного орехов и вода. За 2 часа до старта исключите жирное и молочное.

Мифы и правда

  • Миф: во время марафонской подготовки жир не сгорает.
    Правда: при правильном питании бег активно использует жировые запасы как источник энергии.

  • Миф: чем больше километров, тем лучше результат.
    Правда: переизбыток нагрузок замедляет восстановление и ведёт к травмам.

  • Миф: без спортивных добавок марафон не пробежать.
    Правда: достаточно сбалансированного рациона и воды, а спортивные гели — лишь вспомогательный элемент.

Три интересных факта

  • После марафона организм продолжает сжигать калории ещё 24 часа.

  • Женщины чаще теряют вес во время тренировок, чем мужчины, из-за особенностей гормонального обмена.

  • Бегуны, которые едят медленнее, теряют больше жира — мозг успевает вовремя зафиксировать насыщение.

Исторический контекст

Современные марафоны восходят к легенде о греческом воине Фидиппиде, который пробежал около 40 километров, чтобы сообщить о победе при Марафоне. С тех пор дистанция выросла до 42,195 км, а само событие стало символом силы духа и выносливости. Сегодня ежегодно проводятся сотни марафонов — от Нью-Йорка до Токио, а участие в них стало частью здорового образа жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Половина клиентов фитнес-клубов сталкивается с неловкими моментами — социологи вчера в 19:10
Перестала стесняться после тренировок — одна мелочь помогла поверить в себя

Даже самые уверенные люди краснеют в спортзале — но не всегда из-за тренировки. Разберём четыре типичных случая и способы, как выйти из них с достоинством.

Читать полностью » Отжимания укрепляют все группы мышц тела — фитнес-тренер Эрин Курдила вчера в 18:50
Начала делать отжимания по-новому — тело подтянулось за неделю, сама не верю

Отжимания не теряют популярности десятилетиями — и не зря. Узнайте, почему это простое движение остаётся ключом к сильному, подтянутому телу.

Читать полностью » Бег помогает снизить уровень стресса у взрослых людей — врачи вчера в 18:10
Бегала неправильно целый год — пока не узнала этот простой приём

Первый марафон — не просто дистанция, а путь к внутренней свободе. Бег дарит не только силу, но и особое состояние, которое невозможно описать словами.

Читать полностью » Приседания с собственным весом усилили тонус ягодиц — фитнес-инструкторы вчера в 17:50
Раньше мучилась с диетами, а теперь приседаю дома — и вес уходит сам

Скучные приседания больше не вдохновляют? Освежи домашние тренировки с тремя простыми и весёлыми движениями, которые укрепят ноги и поднимут настроение.

Читать полностью » Силовые тренировки снижают риск переломов — подчеркнула инструктор Мишель Фама вчера в 17:10
Добавила этот продукт в рацион — и плотность костей выросла вдвое

Многие считают, что остеопороз — удел пожилых, но кости начинают терять плотность гораздо раньше. Узнай, как сохранить их прочность надолго.

Читать полностью » VersaClimber объединяет кардио и силовую тренировку — отметила Эми Диксон вчера в 16:50
Бросила бегать и пересела на этот тренажёр — фигура стала лучше, чем раньше

В спортзале нас часто тянет к привычным тренажёрам, но именно те, что кажутся сложными, способны преобразить тело быстрее и эффективнее.

Читать полностью » Короткие силовые тренировки эффективнее длительного кардио — тренеры ACSM вчера в 16:10
Делала кардио каждый день, но похудела только после этой одной привычки

Силовые тренировки не только укрепляют тело, но и запускают естественное ускорение обмена веществ. Разберёмся, как подобрать нагрузку и тренироваться с пользой.

Читать полностью » Фитнес-клуб David Barton Gym провёл акцию против рака — отметили тренеры вчера в 15:50
Всего час на беговой дорожке — и я помогла тем, кому спорт недоступен (78 символов)

Фитнес может быть не только способом поддерживать форму, но и возможностью помочь другим. Узнай, как тренировки превращаются в акт благотворительности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Ёмкости с вентиляцией ускоряют разложение отходов и минимизируют запах — агроном Белова
Садоводство
Агава сохраняет декоративность зимой в тёплом климате, сообщают ботаники
Садоводство
Змеиное растение формирует корни в фильтрованной воде — по данным цветоводов
Авто и мото
Постепенный прогрев салона снижает вероятность трещин на стекле — руководитель СТО
Культура и шоу-бизнес
Запойный просмотр сериалов снижает чувствительность к инсулину и повышает риск диабета — эндокринолог Мтемерерва
Еда
Бутерброды с селёдкой на чёрном хлебе украшают укропом для подачи — повар
УрФО
Екатеринбург увеличил объем жилья на 90% за последние пять лет — URA.RU
Туризм
Тайланд является одним из самых популярных направлений для отдыха в Новый год — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet