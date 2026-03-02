Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Марафон в Москве
Марафон в Москве
© https://www.mos.ru/news/item/158684073/
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 18:09

Сердце шепчет, а мы не слышим: одна процедура отделяет триумфатора от больничной койки

Под палящим солнцем парижского марафона асфальт нагревается, словно сковорода, а воздух пропитан запахом пота и возбуждения толпы. Тысячи бегунов разных возрастов выстраиваются у старта, уверенные, что 42 километра — это всего лишь вопрос упорства. Но статистика беспощадна: каждый третий новичок сдается на середине, а травмы подстерегают даже подготовленных. Перед бронью нагрудного номера стоит взвесить риски и заложить фундамент успеха.

Отсутствие обязательных медосмотров упростило регистрацию, но не отменяет необходимости проверки. Многие игнорируют сигналы тела, пока не сталкиваются с коллапсом. Опыт показывает: системный подход к здоровью и тренировкам превращает марафон из лотереи в управляемый процесс.

"Перед марафоном даже молодым атлетам стоит пройти электрокардиограмму в покое — это базовый скрининг на скрытые проблемы. После 40 добавьте нагрузочную пробу и кровь на анемию, холестерин. А с семейным анамнезом сердечных дел — сразу к специалисту. Плюс разбор стопы для правильной обуви, чтобы избежать перегрузок."

фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Следим за сердцем перед стартом

Сертификат PPS онлайн — это минимум, но не замена профосмотру. Для бегунов до 40 лет электрокардиограмма в покое выявит скрытые риски, которые не услышать стетоскопом. Старше — нагрузочная проба плюс кровь: анемия или холестерин подкрадутся незаметно. С факторами вроде диабета или тахикардии — обследование обязательно, независимо от возраста. Офисный стул превращается в тренажёр учит поддерживать форму ежедневно, но марафон требует жесткого фильтра здоровья.

Спортивный врач оценит осанку и стопы, подберет кроссовки под пронацию — плоскостопие или гиперпронация превратят дистанцию в пытку. Биомеханика проста: неправильный угол стопы перегружает колени, а не квадрицепсы. Стабильность суставов — ключ к финишу.

Логика дисциплины: один визит к врачу сэкономит месяцы восстановления. Игнор — прямой путь к скамейке запасных.

Год подготовки без травм

Любителям нужен годы нагрузок: элитным — три месяца, опытным — полгода. Кости, сухожилия и фасции адаптируются медленно, низкая васкуляризация не терпит рывков. Гравитация больше не приговор простые гантели укрепляют заднюю цепь, идеально для бегунов. Кинетолог спланирует: три бега в неделю — трусца, интервалы, длинная до 30 км максимум.

"Наращивайте объем постепенно: 60 км в неделю с чередованием. Один день отдыха — заживление микротравм обязательно. Разбор походки и упражнения на силу стоп предотвратят 80% проблем."

фитнес-тренер, специалист по общефизической подготовке и тренировкам Илья Мельников

Правило: не более 30 км в выезде до старта.

Экономим силы на дистанции

Старт — не спринт: умные часы помогают, но тест простой — говорите предложения без одышки. Останавливайтесь на пунктах: вода, банан, апельсин. Стена на 30 км — от обезвоживания или дефицита энергии. Связки сохнут, как губка утренняя растяжка готовит ткани. Выберите массовый марафон — толпа подтолкнет.

Для новичков: реалистичные цели, равномерный темп. Спортзал на паре квадратов компактные тренажеры имитируют нагрузку без риска.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли детям до 18? Нет, системы не готовы — хрящи и мышцы повредятся. Полумарафон с 16, максимум 5 км младше.
  • Противопоказания? Сердечные патологии, тяжелые суставы — стоп. Остеоартрит: по симптомам, без боли. Грипп — пауза, риск перикардита.
  • Как выбрать обувь? По пронации стопы у кинетолога — амортизация под вес и стиль бега.
Проверено экспертом: фитнес-тренер, специалист по общефизической подготовке и тренировкам Илья Мельников

Читайте также

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимний бассейн как островок тепла: как взрослые учатся плавать и преодолевают свои страхи перед водой вчера в 11:32

Взрослым сложнее довериться воде, чем детям, но биомеханика тела творит чудеса. Узнайте, как за 10 занятий разгрузить спину на 90% и перестать бояться глубины.

Читать полностью » Карманный тренажёр против лишнего веса: прыжки запускают секретный режим жиросжигания вчера в 10:40

Узнайте, почему эксперты ставят обычную скакалку выше дорогостоящих беговых дорожек и как прыжки влияют на плотность костей и работу плечевого пояса.

Читать полностью » Спортзал на паре квадратов: компактные тренажеры превращают тесную квартиру в зону фитнеса вчера в 9:31

Беговая дорожка может быть опасна при плоскостопии и какой секретный снаряд задействует 85% мышц вашего тела на площади всего в два квадратных метра.

Читать полностью » Офисный стул превращается в тренажёр: пять простых движений сжигают обеденные калории 28.02.2026 в 23:31

Узнайте, как превратить рабочий стол в союзника в борьбе за стройность. Пять техник, которые активируют глубокие мышцы кора, пока вы проверяете почту.

Читать полностью » Минус 5 сантиметров за два месяца: простые упражнения стоя заменяют изнурительные скручивания 28.02.2026 в 17:36

Забудьте о скучных скручиваниях на коврике. Особая техника движений стоя активирует глубокие мышцы, которые буквально "сшивают" талию изнутри за 8 недель.

Читать полностью » Гормоны взлетают после первого рывка: простое упражнение повышает тестостерон на пятую часть 28.02.2026 в 16:25

Узнайте, почему обычная гиря весом 16 кг считается эффективнее современных тренажеров и как всего 30 минут тренировки меняют гормональный фон организма.

Читать полностью » Приседания бьют точнее скручиваний: простые базовые движения разгоняют метаболизм на 20 процентов 28.02.2026 в 15:25

Многие тратят часы на скручивания, но зеркало не радует переменами. Узнайте, почему локальное жиросжигание — это миф и какой метод заставит метаболизм работать на вас.

Читать полностью » Энтузиазм гаснет через две недели: скрытая ловушка психики, которая мешает изменить тело 28.02.2026 в 13:24

Узнайте, почему 70% новичков бросают спорт и как метод «якорной мотивации» вместе с замерами биомеханики превращает обычную прогулку в мощный жиросжигатель.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Офисный стул крадёт годы жизни: 10 минут особого движения между звонками спасают сердце и сосуды
Общество
Не доверяй и проверяй: как научить ребенка критическому мышлению в интернете
Общество
Старческая забывчивость откладывается: эти упражнения вернуть ясность ума
Садоводство
Хотели подкормить и убили урожай: почему заварка на грядке опаснее, чем кажется
Наука
Подземелье дышит теплом: заброшенные угольные шахты Камберленда превратили в гигантскую батарею
Экономика
Экономист Балынин оценил влияние новой ставки НДС на цены в магазинах
Еда
Сладкое золото в чёрных пятнах: забытые фрукты на кухне внезапно стали основой для ЗОЖ-завтрака
Красота и здоровье
Сердце просит пощады, а не диеты: привычные продукты заставляют сосуды стареть гораздо быстрее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet