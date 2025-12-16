Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бег
Бег
© unsplash.com by Andrew Tanglao is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 1:10

Секрет марафонцев из Hamptons — попробовала сама и не смогла остановиться

Новички завершили первый марафон без травм и перегрузок — тренер Кейн

Каждый бегун мечтает о том моменте, когда пересекает финишную черту — особенно если это его первый марафон. Но путь к этому достижению требует дисциплины, терпения и правильного подхода. Программа Run for the Rabbit от JackRabbit Sports помогает новичкам и опытным спортсменам подготовиться к забегу, не потеряв мотивации. Об этом сообщает издание SELF.

Подготовка начинается с цели

Организаторы Run for the Rabbit выбрали шестерых участников — от начинающих бегунов до опытных марафонцев. Все они тренируются под руководством известного тренера Джонатана Кейна и одновременно собирают средства для благотворительных организаций. Среди них — циприана, впервые участвующая в марафоне, которая посвятила забег брату, умершему от диабета, и помогает Фонду исследований юношеского диабета. Для неё участие стало личным вызовом и способом почтить память близкого человека.

"Это будет мой первый марафон. Больше всего я жду возможности проверить себя и сделать то, что раньше казалось невозможным. А осознание, что я бегу ради важной цели, придаёт сил", — рассказывает циприана.

По словам Кейна, главный акцент в подготовке — это не только физическая выносливость, но и умение сохранять здоровье до старта. Новичкам важно научиться слушать тело, а не гнаться за результатами.

Как тренироваться правильно

Кейн отмечает, что одна из распространённых ошибок — чрезмерное рвение. По его словам, тренер не должен "гнать" спортсмена, а, наоборот, помогать ему находить баланс между нагрузками и отдыхом.

"Люди думают, что задача тренера — заставлять делать больше. На самом деле часто приходится сдерживать энтузиазм учеников. Бег создаёт серьёзную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, и нельзя тренироваться слишком агрессивно", — поясняет Джонатан Кейн.

Он рекомендует начинающим выделить минимум шесть месяцев на подготовку. Первые два месяца стоит посвятить формированию привычки бегать 3-4 раза в неделю на дистанции 3-4 мили. Затем постепенно увеличивать нагрузку, придерживаясь "правила 10%": каждую неделю увеличивать километраж примерно на десятую часть. За три недели до марафона нужно снизить интенсивность, чтобы подойти к старту в лучшей форме. Подробные советы по безопасной подготовке можно найти в материале "Грамотное восстановление предотвращает травмы — утверждают врачи ACE".

Не гонитесь за секундомером

Кейн подчёркивает, что в первом марафоне главное — не скорость, а сам факт преодоления дистанции.

"Для первой гонки не стоит ставить цели по времени. Пусть главное достижение — улыбка на финише. Это поможет сохранить любовь к бегу и желание участвовать снова", — говорит тренер.

Такой подход снижает давление и превращает процесс подготовки в удовольствие, а не в стресс. Многие, по словам Кейна, после первого марафона либо навсегда бросают бег, либо находят в нём источник вдохновения. Поэтому важно не перегореть и воспринимать первый забег как начало, а не конец пути.

Мотивация и добрые цели

Один из лучших способов сохранить мотивацию — бег ради благотворительности. Участие в марафоне от имени фонда или организации помогает не только собирать средства, но и ощущать смысл каждого километра.

"У всех бывают тяжёлые дни, когда не хочется вставать на пробежку. Но если помнишь, что делаешь это ради важной цели, легче преодолеть усталость", — отмечает Кейн.

Кроме эмоциональной составляющей, большое значение имеет и подготовка экипировки. Советы экспертов о правильной одежде и защите дыхания представлены в исследовании "Капа Armourbite облегчает дыхание при беге — заявляют эксперты Under Armour". Такие мелочи помогают чувствовать комфорт и уверенность даже на длинных дистанциях.

Вдохновение

История участников Run for the Rabbit показывает, что марафон — это не только спорт, но и путь самопознания. Он учит дисциплине, выносливости и силе духа. Главное — верить в себя, слушать тело и сохранять радость от процесса. Ведь бег, особенно ради доброй цели, способен менять не только жизнь спортсмена, но и тех, кому он помогает.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Весеннее потепление открыло сезон платьев и тренировок — Мишель Флит вчера в 13:10
Нашла короткий комплекс, после которого плечи выглядят безупречно

Весна зовёт в движение: танцовщица Мишель Флит делится простым комплексом упражнений, который поможет обрести изящные, подтянутые руки к сезону лёгких платьев.

Читать полностью » Силовые тренировки дали около 150 г мышц в неделю — JSHS вчера в 11:14
Фитнес-сказки заканчиваются в зале: цифры роста мышц разбивают мечты о быстром результате

Сколько мышечной массы можно реально набрать за 10 недель тренировок и что на самом деле влияет на рост мышц — выводы крупнейшего научного обзора.

Читать полностью » Короткие силовые тренировки улучшают работу сердца — фитнес-тренеры вчера в 9:25
Три коротких тренировки в неделю — и мозг начинает работать, как у гения

Силовые тренировки не только формируют тело, но и укрепляют здоровье. Однако важен не объём нагрузки, а правильный подход и регулярность занятий.

Читать полностью » Кристи Ямагучи представила эффективный комплекс для пресса — тренеры вчера в 7:10
Попробовала метод Кристи Ямагучи и теперь живот будто втянут всегда

Олимпийская чемпионка Кристи Ямагучи делится двумя простыми упражнениями для крепкого пресса и подтянутого тела, которые помогут чувствовать себя уверенно.

Читать полностью » Езда на велосипеде ускорила восстановление бегунов после нагрузок — Independent вчера в 5:21
Колени берут удар на себя, а результат растёт: бегуны нашли неожиданного союзника вне дорожки

Эксперты рассказали, почему бегунам важно дополнять пробежки велотренировками и как это помогает снизить риск травм и улучшить результаты.

Читать полностью » Планка с резинкой укрепляет мышцы кора и улучшила баланс — Tom’s Guide вчера в 3:25
Простая поза из йоги делает руки мощнее, чем гантели: секрет, о котором забыли

Простое упражнение с собственным весом поможет укрепить плечи, улучшить осанку и подготовиться к безопасному выполнению жима над головой.

Читать полностью » Тренировка помогает убрать жир с боков — тренер клуба The Sports Club Грег Корсо вчера в 1:10
Пресс стал рельефным без спортзала всё дело в одном простом упражнении

Простая программа от тренера The Sports Club/LA-Miami поможет укрепить пресс и убрать "ушки любви". Узнай, как сделать талию стройнее.

Читать полностью » Избыток белка превращается в жир при отсутствии тренировок — Кейт Паттон, диетолог 15.12.2025 в 23:14
Белковая ловушка: то, что считают полезным для спорта, на деле может работать против организма

Белок необходим спортсменам, но его избыток не ускоряет прогресс. Разбираемся, сколько белка действительно нужно и как избежать распространённых мифов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Испанский слизень отличается яркой окраской и высокой плодовитостью — садоводы
Наука
Мозг при психозе производит хаотичные нейронные всплески — Molecular Psychiatry
Туризм
Панорамные виды Стамбула с Сулеймание и набережной Галатапорт доступны бесплатно — гиды
Авто и мото
Включение печки зимой замедляет прогрев двигателя — автомеханики
Красота и здоровье
Киви признан единственным фруктом для улучшения пищеварения — ЕС
Еда
Свиные отбивные с грибами и сыром сохраняют сочность при предварительной обжарке — повар
Дом
Литий-ионные аккумуляторы не переносят глубокие разряды — мастера по телефонам
Садоводство
Зимнее солнце с юга нагревает ствол и усиливает риск разломов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet