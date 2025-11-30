Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Jozsef Hocza
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 1:10

Начала бегать по утрам — и через месяц заметила перемены, о которых молчали

Грамотное восстановление предотвращает травмы — утверждают врачи ACE

Преодолеть себя, проверить выносливость и узнать, на что способен человек, — именно это движет каждым, кто выходит на старт марафона. Для журналистки и фитнес-энтузиастки Жаклин Эмерик предстоящий забег стал не просто спортивной целью, а личным вызовом, проверкой характера и силы духа. Об этом рассказывает издание SELF.

Как рождается решение бежать марафон

В редакции SELF говорят, что чувство вовлечённости в спорт передаётся моментально: стоит провести несколько недель среди людей, для которых движение — стиль жизни, и начинаешь смотреть на пробежку не как на нагрузку, а как на способ дышать полной грудью. Жаклин признаётся, что в её квартире площадью всего 40 квадратных метров каждый сантиметр занят спортивным снаряжением — от карбонового шоссейного велосипеда Trek и сноуборда Burton до роликов и множества кроссовок.

Она преподаёт спиннинг, получает сертификацию ACE по персональному тренингу и давно не представляет день без активности. Полумарафоны и триатлоны — привычное дело, но классический марафон на 42 километра стал новым горизонтом.

"Решение зарегистрироваться пришло на пике эндорфинового подъёма. Я просто нажала "купить” на двух марафонах подряд — и всё", — отмечает Эмерик на страницах SELF.

Сначала — полумарафон Seaside School 6 марта, а спустя месяц с небольшим — Nashville Country Music Marathon. Без пауз, без сомнений, просто бег вперёд.

Подготовка: не только про километры

План тренировок Эмерик включает утренние и вечерние пробежки, длинные забеги по выходным и обязательные дни восстановления. Важную роль играет поддержка профессионалов: в её команде есть тренер по скорости Брэди Крейн и спортивный психолог Гарварда доктор Шэрон Чирбан, которая помогает справляться с эмоциональным напряжением.

"Бег — это не только физическая выносливость, но и умение сохранять спокойствие, когда тело устало, а дистанция впереди кажется бесконечной", — говорится в материале SELF.

Жаклин не скрывает, что тренировки стали своеобразной медитацией. С каждым днём она учится слушать тело, замечать мелочи — дыхание, пульс, движение воздуха. Марафон, по её словам, перестаёт быть просто забегом: он становится внутренним путешествием.

Экипировка и инструменты для успеха

Для Эмерик процесс подготовки не обходится без любимых спортивных аксессуаров. Кроссовки, пульсометр, наушники, бутылка с электролитами — всё тщательно подобрано. Она уверена: правильное снаряжение создаёт не меньше уверенности, чем тренировки.

SELF обещает, что в её блогах появятся списки полезных гаджетов и советов по выбору экипировки — от беговых носков до смарт-часов. Ведь комфорт — важнейшая часть успеха, особенно на дистанции длиной почти в день.

Сравнение марафонской и полумарафонской подготовки

Многие бегуны, как и Жаклин, начинают с полумарафона. Разница между этими двумя дистанциями — не только в километрах, но и в подходе:

  • Физическая нагрузка: полумарафон требует регулярных пробежек, марафон — выстраивания полной системы восстановления и питания.

  • Психологический настрой: короткие дистанции можно "вытянуть" на энтузиазме, длинные — только на стратегии.

  • План тренировок: для марафона нужны месяцы постепенного увеличения объёма и контроля пульса.

  • Экипировка: важность обуви, амортизации и правильного выбора одежды возрастает в разы.

Таким образом, марафон — не просто продолжение, а новая ступень физического и ментального развития спортсмена.

Плюсы и минусы марафонского бега

Бег на длинные дистанции приносит массу преимуществ, но требует дисциплины и терпения. Среди ключевых плюсов:

  • Улучшение сердечно-сосудистой системы и выносливости.

  • Повышение уровня энергии и устойчивости к стрессу.

  • Формирование силы воли и уверенности в себе.

Но есть и трудности:

  • Высокий риск перетренированности.

  • Необходимость строгого режима сна и питания.

  • Психологическое давление из-за объёма нагрузок.

Главное — соблюдать баланс между тренировками и восстановлением, чтобы марафон приносил радость, а не выгорание.

Советы по подготовке к первому марафону

Для тех, кто вдохновился примером Эмерик и хочет пройти путь от любителя до марафонца, стоит учитывать несколько ключевых шагов:

  1. Начните с малых дистанций. Пробегите 5 или 10 километров, чтобы понять свой темп.

  2. Составьте план. Определите дни тренировок, отдыха и кросс-тренинга (плавание, йога, велосипед).

  3. Следите за питанием. Баланс белков, углеводов и электролитов — важнейший элемент успеха.

  4. Инвестируйте в обувь. Качественные кроссовки снижают риск травм.

  5. Не игнорируйте восстановление. Сон, массаж, растяжка и отдых после длительных забегов — обязательны.

  6. Найдите сообщество. Поддержка единомышленников помогает сохранить мотивацию.

  7. Слушайте тело. Боль и усталость — сигналы, а не препятствия.

Популярные вопросы о марафонском беге

Как выбрать первый марафон?
Начинайте с равнинных трасс и умеренного климата. Избегайте экстремальных условий и горных маршрутов.

Сколько стоит подготовка?
Минимальные расходы включают обувь, спортивную одежду и регистрацию. Более серьёзные затраты связаны с персональным тренером или спортивными гаджетами.

Что лучше — бежать одному или с группой?
Для новичков групповая подготовка эффективнее: она помогает поддерживать ритм и дисциплину. Опытные бегуны часто тренируются в одиночку, чтобы следовать индивидуальному плану.

История Жаклин Эмерик — это не просто рассказ о подготовке к марафону, а пример того, как спорт способен менять мышление. Её путь показывает: каждая тренировка — шаг к внутреннему росту, каждая капля пота — вклад в уверенность. И главное — марафон начинается не на старте, а в тот день, когда человек решает попробовать.

