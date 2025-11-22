Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Утренняя пробежка на природе
Утренняя пробежка на природе
© https://unsplash.com by Fil Mazzarino is licensed under Free
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 3:10

Перед марафоном сделала это трижды — и перестала бояться старта

Бегуны снизили риск тревожности перед стартом — фитнес-эксперт Шила Монаган

До заветного старта всего две недели, и нервы на пределе. Кажется, что каждый пройденный километр, каждый день тренировок — позади, но именно сейчас разум начинает играть в игры. После месяцев подготовки и 20-мильного контрольного забега становится ясно: цель — финишировать менее чем за пять часов — вполне достижима. Теперь нужно не только сохранить физическую форму, но и привести в порядок мысли.

Период "снижения нагрузки", или так называемый taper, заставляет многих бегунов нервничать: меньше пробежек — больше сомнений. Кажется, будто форма теряется, хотя на самом деле организм просто восстанавливается перед испытанием.

Чтобы справиться с тревогой, автор обратилась за советом к Шиле Монаган, редактору по фитнесу из SELF. Её рекомендации стали настоящей поддержкой.

"Таперинг — это игра разума. Кажется, что теряешь форму, но на самом деле готовишь тело к лучшему дню", — отметила фитнес-редактор Шила Монаган.

Советы шаг за шагом

  • Одежда и экипировка. За несколько дней до забега стоит подобрать удобный костюм. Монаган советует добавить на футболку имя — с помощью термоаппликаций или краски. Поддержка зрителей, выкрикивающих твоё имя, придаёт сил на последних километрах.

  • Рацион перед стартом. Главное — не менять привычки. Если ужин с пастой и курицей хорошо шёл перед длительными тренировками, не стоит экспериментировать. За день до старта можно немного увеличить долю углеводов и соли — это поможет удержать воду в организме.

  • Сон и отдых. Бегунам советуют высыпаться и чаще отдыхать с поднятыми ногами. Любая лишняя тренировка в последние дни не даст пользы, а только утомит мышцы.

  • Проверенные продукты. На марафоне запрещено пробовать новое — ни энергетические гели, ни спортивные напитки, ни одежду. Любая мелочь, включая непривычный лифчик, может обернуться мозолями и испорченным настроением.

"Ничего нового в день гонки — это закон", — добавила Шила Монаган.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: многие участники начинают паниковать в последние дни и добавляют "контрольные" пробежки.
  • Последствие: переутомление и снижение выносливости на дистанции.
  • Альтернатива: отдых, прогулки, растяжка и мысленная визуализация маршрута.

Ещё одна распространённая ошибка — эксперимент с питанием. Любое новое блюдо, особенно молочные продукты или энергетические батончики, может вызвать проблемы с желудком. Лучше полагаться на проверенные углеводы — овсянку, рис, пасту — и избегать тяжёлой пищи.

А что если…

А если всё-таки страшно? Это нормально. Почти каждый бегун накануне старта испытывает смесь восторга и тревоги. Чтобы справиться с этим, помогает простая техника — визуализация. Прогулка к финишной арке за день до марафона, как советует Монаган, помогает прочувствовать атмосферу и представить момент победы. На старте это придаёт уверенности.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • физическая выносливость достигает пика;

  • эмоции на финише невозможно сравнить ни с чем;

  • чувство единства с другими бегунами мотивирует двигаться дальше.

Минусы:

  • из-за нервного напряжения легко потерять концентрацию;

  • избыток энергии перед стартом часто ведёт к ошибкам в темпе;

  • неправильное питание может испортить впечатления.

FAQ

Как выбрать одежду для марафона?
Выбирайте только те вещи, в которых уже тренировались. Проверенная обувь и одежда без швов избавят от дискомфорта.

Сколько стоит участие в марафоне?
Стоимость зависит от города и уровня мероприятия — от 50 до 250 долларов. К этому стоит добавить экипировку и питание.

Что лучше: бежать с музыкой или без?
Новички часто выбирают музыку — ритм помогает держать темп. Но важно убедиться, что на трассе это разрешено.

Мифы и правда

  • Миф: марафон — это только для профессионалов.
  • Правда: при грамотной подготовке и постепенном увеличении дистанции справится даже новичок.
  • Миф: нельзя останавливаться на трассе.
  • Правда: короткие шаги или паузы допустимы, если нужно восстановить дыхание.
  • Миф: чем больше углеводов, тем лучше.
  • Правда: переизбыток "карбов" вызывает тяжесть, поэтому важно соблюдать баланс.

3 интересных факта

  1. В Нью-Йоркском марафоне ежегодно участвует более 50 тысяч человек, и каждый третий делает это впервые.

  2. Средний бегун теряет около трёх литров жидкости во время дистанции.

  3. По статистике, 90% финишировавших говорят, что планируют бежать снова.

Исторический контекст

Современный марафон восходит к легенде о древнегреческом вестнике Фидиппиде, пробежавшем из Марафона в Афины. Сегодня этот бег стал символом преодоления себя. От первых олимпийских забегов до массовых городских стартов марафон остаётся испытанием силы духа, дисциплины и воли.

