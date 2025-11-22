Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 8:10

Всегда уставала на пятом километре, пока не узнала главный секрет питания бегуна

Бегуны повысили выносливость на марафоне с помощью питания — диетолог Антонуччи

Тренировки к марафону — это не только километры пробежек, но и проверка организма на прочность. Особенно, если у тебя чувствительный желудок. Всё лето я пыталась найти баланс между правильным питанием и стабильной работой пищеварения. Ведь мало просто набрать энергию — важно, чтобы она не подвела в самый ответственный момент.

Мне помогла Лорен Антонуччи, диетолог из Нью-Йорка, которая разработала для меня план питания, подходящий даже для "капризного" желудка. Но в последние недели перед стартом я снова почувствовала, что организм даёт сбой. Как оказалось, подобные проблемы знакомы многим бегунам.

Правильная формула марафона

Во время встречи в Finish Line Physical Therapy, где я восстанавливалась после травмы колена, прошёл семинар о питании для марафонцев. Спикером снова была Лорен. После её лекции многое стало ясно. Главное правило: на дистанции нужно не забывать о трёх вещах — воде, соли и углеводах.

Теперь я заранее готовлюсь — беру с собой любимые фруктовые Jelly Belly Sport Beans, пью достаточно воды и контролирую количество соли. Мой рацион стал проще, но стабильнее.

Советы шаг за шагом

  1. За неделю до забега сократите жирную пищу. Избыток жиров перегружает желудок.

  2. Каждый день следите за гидратацией — моча должна быть светлой.

  3. Ешьте постный белок, нежирные молочные продукты, овощи и фрукты с антиоксидантами.

  4. Углеводы — главный источник энергии. Норма для бегуна: 10-20 порций в день, но не переедайте, чтобы ноги не "налились свинцом".

  5. За ужином перед стартом ешьте рано — около 18:00. Больше углеводов, немного соли и лёгкий перекус на ночь.

"Главное — не ждать, пока организм подаст сигнал голода. Нужно подпитывать его заранее", — отметила диетолог Лорен Антонуччи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть жирную пищу накануне забега.

  • Последствие: тяжесть, спазмы и проблемы с желудком.

  • Альтернатива: лёгкий ужин из риса, овощей и куриной грудки.

  • Ошибка: не есть перед стартом из страха расстройства.

  • Последствие: упадок сил на середине дистанции.

  • Альтернатива: овсянка с бананом за 2-3 часа до старта.

  • Ошибка: перебор с углеводами.

  • Последствие: тяжесть и "забитые" ноги.

  • Альтернатива: умеренная углеводная загрузка и контроль калорий.

А что если…

Если желудок не выдерживает гели или батончики, попробуйте жидкие углеводные напитки или мягкие фруктовые пастилки. Они легче усваиваются и не вызывают спазмов. Для контроля электролитов подойдут спортивные напитки с натрием и калием.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • стабильная энергия на дистанции;

  • меньше проблем с ЖКТ;

  • быстрая регенерация после финиша.

Минусы:

  • требуется строгий контроль рациона;

  • трудно найти подходящие продукты с первой попытки.

FAQ

Как выбрать питание для марафона?
Тестируйте продукты заранее на тренировках: изотоники, гели, батончики. Не вводите новинки в день старта.

Что есть после забега?
Сразу после финиша — вода, соль и углеводы, а вечером — белковая пища и овощи с антиоксидантами для восстановления.

Сколько стоит спортивное питание?
Набор гелей и изотоников обойдётся в среднем от 1000 до 3000 рублей в зависимости от бренда.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше углеводов перед марафоном — тем лучше результат.
  • Правда: избыток углеводов утяжеляет мышцы и снижает скорость.
  • Миф: можно пить только воду.
  • Правда: вода без электролитов может вызвать судороги.
  • Миф: питаться перед стартом не нужно.
  • Правда: без энергии организм быстро выдохнется уже на середине дистанции.

Три интересных факта

  • Желудочно-кишечные проблемы встречаются у 30-40% марафонцев.

  • Потеря всего 2% жидкости снижает выносливость на 10%.

  • Антиоксиданты (черника, шпинат, зелёный чай) ускоряют восстановление мышц.

Исторический контекст

Ещё древние греческие гонцы знали: без правильного питания выносливость падает. Воины ели инжир, орехи и оливковое масло перед длинными переходами. Современные марафонцы продолжают эту традицию, только теперь на смену древним продуктам пришли сбалансированные спортивные смеси, белковые батончики и электролитные напитки.

Подготовка к марафону — это не только тренировки, но и искусство слушать свой организм. Правильно выстроенное питание помогает не просто финишировать, а пройти дистанцию с удовольствием. Баланс воды, соли и углеводов становится тем самым "топливом", которое делает бег лёгким, а победу — заслуженной.

