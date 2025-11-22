Всегда уставала на пятом километре, пока не узнала главный секрет питания бегуна

Тренировки к марафону — это не только километры пробежек, но и проверка организма на прочность. Особенно, если у тебя чувствительный желудок. Всё лето я пыталась найти баланс между правильным питанием и стабильной работой пищеварения. Ведь мало просто набрать энергию — важно, чтобы она не подвела в самый ответственный момент.

Мне помогла Лорен Антонуччи, диетолог из Нью-Йорка, которая разработала для меня план питания, подходящий даже для "капризного" желудка. Но в последние недели перед стартом я снова почувствовала, что организм даёт сбой. Как оказалось, подобные проблемы знакомы многим бегунам.

Правильная формула марафона

Во время встречи в Finish Line Physical Therapy, где я восстанавливалась после травмы колена, прошёл семинар о питании для марафонцев. Спикером снова была Лорен. После её лекции многое стало ясно. Главное правило: на дистанции нужно не забывать о трёх вещах — воде, соли и углеводах.

Теперь я заранее готовлюсь — беру с собой любимые фруктовые Jelly Belly Sport Beans, пью достаточно воды и контролирую количество соли. Мой рацион стал проще, но стабильнее.

Советы шаг за шагом

За неделю до забега сократите жирную пищу. Избыток жиров перегружает желудок. Каждый день следите за гидратацией — моча должна быть светлой. Ешьте постный белок, нежирные молочные продукты, овощи и фрукты с антиоксидантами. Углеводы — главный источник энергии. Норма для бегуна: 10-20 порций в день, но не переедайте, чтобы ноги не "налились свинцом". За ужином перед стартом ешьте рано — около 18:00. Больше углеводов, немного соли и лёгкий перекус на ночь.

"Главное — не ждать, пока организм подаст сигнал голода. Нужно подпитывать его заранее", — отметила диетолог Лорен Антонуччи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть жирную пищу накануне забега.

Последствие: тяжесть, спазмы и проблемы с желудком.

Альтернатива: лёгкий ужин из риса, овощей и куриной грудки.

Ошибка: не есть перед стартом из страха расстройства.

Последствие: упадок сил на середине дистанции.

Альтернатива: овсянка с бананом за 2-3 часа до старта.

Ошибка: перебор с углеводами.

Последствие: тяжесть и "забитые" ноги.

Альтернатива: умеренная углеводная загрузка и контроль калорий.

А что если…

Если желудок не выдерживает гели или батончики, попробуйте жидкие углеводные напитки или мягкие фруктовые пастилки. Они легче усваиваются и не вызывают спазмов. Для контроля электролитов подойдут спортивные напитки с натрием и калием.

Плюсы и минусы

Плюсы:

стабильная энергия на дистанции;

меньше проблем с ЖКТ;

быстрая регенерация после финиша.

Минусы:

требуется строгий контроль рациона;

трудно найти подходящие продукты с первой попытки.

FAQ

Как выбрать питание для марафона?

Тестируйте продукты заранее на тренировках: изотоники, гели, батончики. Не вводите новинки в день старта.

Что есть после забега?

Сразу после финиша — вода, соль и углеводы, а вечером — белковая пища и овощи с антиоксидантами для восстановления.

Сколько стоит спортивное питание?

Набор гелей и изотоников обойдётся в среднем от 1000 до 3000 рублей в зависимости от бренда.

Мифы и правда

Миф: чем больше углеводов перед марафоном — тем лучше результат.

чем больше углеводов перед марафоном — тем лучше результат. Правда: избыток углеводов утяжеляет мышцы и снижает скорость.

избыток углеводов утяжеляет мышцы и снижает скорость. Миф: можно пить только воду.

можно пить только воду. Правда: вода без электролитов может вызвать судороги.

вода без электролитов может вызвать судороги. Миф: питаться перед стартом не нужно.

питаться перед стартом не нужно. Правда: без энергии организм быстро выдохнется уже на середине дистанции.

Три интересных факта

Желудочно-кишечные проблемы встречаются у 30-40% марафонцев.

Потеря всего 2% жидкости снижает выносливость на 10%.

Антиоксиданты (черника, шпинат, зелёный чай) ускоряют восстановление мышц.

Исторический контекст

Ещё древние греческие гонцы знали: без правильного питания выносливость падает. Воины ели инжир, орехи и оливковое масло перед длинными переходами. Современные марафонцы продолжают эту традицию, только теперь на смену древним продуктам пришли сбалансированные спортивные смеси, белковые батончики и электролитные напитки.

Подготовка к марафону — это не только тренировки, но и искусство слушать свой организм. Правильно выстроенное питание помогает не просто финишировать, а пройти дистанцию с удовольствием. Баланс воды, соли и углеводов становится тем самым "топливом", которое делает бег лёгким, а победу — заслуженной.