Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
© Wikipedia by Pommeau is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 8:10

Хруст и вибрации в коробке? Возможно, вы переключаетесь неправильно: вот как делать это без вреда

Перескакивание передач на МКПП ускоряет износ трансмиссии — автоэксперт

Механическая коробка передач считается простой и надежной, поэтому многие водители относятся к ней без особых опасений. Особенно это касается переключений: кажется, что если двигатель тянет, значит можно смело перескочить через одну передачу. Однако именно такая привычка нередко становится причиной ускоренного износа трансмиссии. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Что подразумевается под "перескоком" передач

Речь идет не только о понижении скорости. Многие водители на МКПП практикуют переход, например, со второй сразу на четвертую или с третьей на пятую при разгоне. Формально машина продолжает ехать, но нередко в этот момент ощущается резкий толчок, задержка отклика или даже посторонний звук. Это сигнал о том, что узлы коробки испытывают повышенную нагрузку.

Причина кроется в несоответствии оборотов двигателя и выбранной передачи. При таком переключении шестерни входят в зацепление не в оптимальном режиме, из-за чего возникает ударная нагрузка по зубьям. Особенно вредна ситуация, когда водитель резко выжимает и так же резко отпускает сцепление, не давая агрегатам времени синхронизироваться.

Чем опасен перескок для коробки

МКПП имеет запас прочности, поэтому после пары таких манёвров она не выйдет из строя. Но регулярные перескоки постепенно сокращают ресурс трансмиссии. Изнашиваются зубья шестерен, синхронизаторы и элементы сцепления. Со временем это может проявиться в виде хруста при включении передач, затрудненного выбора скорости или вибраций.

Автомеханики отмечают, что наиболее уязвима коробка именно при агрессивных переключениях на разгоне. В этот момент нагрузки максимальны, а любое несоответствие оборотов усиливает механическое воздействие на детали.

Как правильно переключаться, чтобы продлить ресурс МКПП

Самый надежный способ сохранить коробку — переходить между передачами последовательно и плавно. Сцепление следует выжимать и отпускать без резких движений, давая системе время выровнять обороты. Такой подход снижает ударные нагрузки и обеспечивает нормальную работу синхронизаторов.

При замедлении автомобиля правило тоже актуально. Торможение двигателем эффективно только тогда, когда передача соответствует текущей скорости. Допустим, при снижении скорости до 30 км/ч логично включить вторую передачу. Выбор слишком высокой или, наоборот, слишком низкой передачи в этот момент также создает лишнюю нагрузку на узлы коробки и двигатель.

Почему навык кажется сложным только сначала

Многим водителям кажется, что последовательные переключения усложняют управление. На практике достаточно нескольких дней осознанной езды, чтобы правильный выбор передачи стал автоматическим. В дальнейшем водитель уже не задумывается о том, на какой скорости какая передача уместна.

В результате выигрывают все: движение становится плавнее, сцепление и коробка служат дольше, а риск дорогостоящего ремонта заметно снижается. При этом важно не забывать и о регулярном обслуживании трансмиссии, которое дополняет правильный стиль езды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи машин в РФ упадут из-за переноса спроса осенью — Автостат сегодня в 8:27
Ажиотаж осени-2025 аукнется рынку: эксперты предрекают стагнацию и пустые склады у дилеров

"Автостат" предупреждает: старт 2026 года может стать сложным для авторынка — осенний ажиотаж из-за утильсбора "съел" будущий спрос.

Читать полностью » ГАЗ внедрил 8 роботизированных комплексов на производство — пресс-служба сегодня в 8:25
Завод будущего уже здесь: как ГАЗ решает кадровый вопрос с помощью робототехники

ГАЗ внедрил новые робототехнические комплексы и довёл число промышленных роботов до 630. Как автоматизация изменила выпуск лонжеронов, боковин и мостов?

Читать полностью » Чрезмерно плавная езда вредит двигателю автомобиля — автоэксперт вчера в 10:54
Бережете машину и никогда не крутите мотор? Готовьте кошелек — скоро увидите счет за ремонт

Размеренная езда кажется безопасной и экономной, но у неё есть скрытые минусы. В СТО объяснили, почему чрезмерная аккуратность за рулём может привести к частым ремонтам.

Читать полностью » В Петербурге чаще всего покупали японские и немецкие авто с пробегом — Авито Авто вчера в 8:29
Петербургский парадокс: машина, которую чаще всего покупали с пробегом, вас удивит

"Авито Авто" назвало лидеров вторичного рынка Петербурга: японские и немецкие машины в топе, а Mitsubishi Outlander стала самой популярной моделью.

Читать полностью » Зарплату рабочим УАЗа проиндексировали на 10 процентов — Ширинов вчера в 8:26
Все, от рабочего до директора: как в автоконцерне отметят праздник деньгами

В "СОЛЛЕРС" объявили новогоднюю выплату всем сотрудникам: по 15 тысяч рублей до налогообложения. Ранее на УАЗ уже индексировали зарплаты.

Читать полностью » На Lada Vesta установили шестиступенчатую АКПП Aisin TF-70SC — RG Technologies вчера в 8:23
Инвестиция в комфорт: как 170 тысяч рублей превращают бюджетную иномарку в тихое крейсерское авто

В мастерских начали ставить на Lada Vesta шестиступенчатый "автомат" Aisin: доработка занимает четыре дня, а впечатления от машины меняются радикально.

Читать полностью » Троение двигателя и потеря тяги часто связаны с системой зажигания — АвтоВзгляд вчера в 7:09
Неровная работа мотора напугала сразу: оказалось, проблему можно найти самому

Почему машина теряет тягу и работает неровно, и как без сервиса определить причину проблемы двигателя с помощью логики и простой диагностики.

Читать полностью » ГОСТ для дорожных знаков обновится с 2026 года — Росстандарт вчера в 7:06
Хотите знать рекомендуемую скорость на лежачем полицейском? Скоро появится специальный знак

С 1 января 2026 года в России меняют ГОСТ по дорожным знакам: появятся новые таблички, обновят разметку и пересмотрят правила парковки.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
В лимонаде Aloe Vera нашли летучие соединения — Роспотребнадзор
Общество
Мошенники используют год рождения в объявлениях о дивидендах — МВД РФ
Спорт и фитнес
Мощность в тренировках повышает повседневную подвижность и баланс — тренеры
Общество
Фиктивные юристы в мессенджерах выманивают деньги у граждан — МВД
Экономика
Золото подорожало на 60 процентов в 2025 году — ПРАЙМ
Экономика
Маткапитал потерял почти половину покупательной способности — Косарева
Наука
Дрожжи доставляют вакцину через желудок в организм — Бак
СФО
Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet