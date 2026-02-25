Эмоциональные игры разрушают здоровье: знаки манипуляции, которые нельзя игнорировать

В отношениях хрупкое равновесие может нарушиться от одного сигнала: устойчивый дискомфорт после общения с партнером, когда попытки диалога не ведут к разрешению конфликта, указывает на манипуляции. С точки зрения биохимии, такой эмоциональный отклик провоцирует выброс кортизола — гормона стресса, сигнализирующего об угрозе в антропологическом смысле, где доверие эволюционно критично для выживания пары. По словам детского и семейного психолога Надежды Резеновой, в зрелых связях эмоции обсуждаются открыто, без остаточной тревоги. Об этом сообщает Pravda. Ru.

В психологически здоровых отношениях партнеры свободно выражают даже негативные чувства, достигая взаимопонимания, в отличие от манипулятивных сценариев, где дискомфорт сохраняется. Антропология подчеркивает: эволюционно прямой обмен сигналами укреплял социальные узы, а скрытые тактики — это регресс. Специалист отмечает, что отсутствие прогресса в разговоре — ключевой маркер.

"В искренних, доверительных и зрелых отношениях можно говорить о чем угодно, даже испытывая злость или расстройство. Если же речь идет о манипуляциях, человек чувствует себя некомфортно. Возникают обида, раздражение, злость, но вопрос остается нерешенным. Даже когда вы пытаетесь его обсуждать, диалог не приводит к результату. Чувства — это главный параметр, по которому можно определить, есть ли в отношениях манипуляции", — пояснила Надежда Резенова.

По словам психолога, манипуляции маскируют неудовлетворенные потребности, которые зрелые люди выражают напрямую, принимая согласие или отказ. Например, чрезмерная забота может создать зависимость, удовлетворяя нужду в значимости косвенно. Осознание истинных желаний, по ее мнению, позволяет перейти к честному диалогу, исключая скрытые влияния.