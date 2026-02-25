Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пара на грани расставания
Пара на грани расставания
© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 0:11

Эмоциональные игры разрушают здоровье: знаки манипуляции, которые нельзя игнорировать

В отношениях хрупкое равновесие может нарушиться от одного сигнала: устойчивый дискомфорт после общения с партнером, когда попытки диалога не ведут к разрешению конфликта, указывает на манипуляции. С точки зрения биохимии, такой эмоциональный отклик провоцирует выброс кортизола — гормона стресса, сигнализирующего об угрозе в антропологическом смысле, где доверие эволюционно критично для выживания пары. По словам детского и семейного психолога Надежды Резеновой, в зрелых связях эмоции обсуждаются открыто, без остаточной тревоги. Об этом сообщает Pravda. Ru.

В психологически здоровых отношениях партнеры свободно выражают даже негативные чувства, достигая взаимопонимания, в отличие от манипулятивных сценариев, где дискомфорт сохраняется. Антропология подчеркивает: эволюционно прямой обмен сигналами укреплял социальные узы, а скрытые тактики — это регресс. Специалист отмечает, что отсутствие прогресса в разговоре — ключевой маркер.

"В искренних, доверительных и зрелых отношениях можно говорить о чем угодно, даже испытывая злость или расстройство. Если же речь идет о манипуляциях, человек чувствует себя некомфортно. Возникают обида, раздражение, злость, но вопрос остается нерешенным. Даже когда вы пытаетесь его обсуждать, диалог не приводит к результату. Чувства — это главный параметр, по которому можно определить, есть ли в отношениях манипуляции", — пояснила Надежда Резенова.

По словам психолога, манипуляции маскируют неудовлетворенные потребности, которые зрелые люди выражают напрямую, принимая согласие или отказ. Например, чрезмерная забота может создать зависимость, удовлетворяя нужду в значимости косвенно. Осознание истинных желаний, по ее мнению, позволяет перейти к честному диалогу, исключая скрытые влияния.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стиль не требует затрат: как оригинальные идеи могут преобразить ваш гардероб без лишних трат вчера в 3:36

Новые подходы к обновлению стиля без лишних трат: узнайте, как просто изменить привычные образы.

Читать полностью » Ошибочное доверие к БАДам: чем чревато их использование без контроля и развязки в доказательной медицине вчера в 1:08

БАДы вызывают сомнения у врачей: ненадежность их эффективности и риски для здоровья ставят под вопрос

Читать полностью » Полосы вытесняют цветочный принт весной 2026 — классический узор стал главным акцентом 24.02.2026 в 19:00

Полосы вновь на модных пьедесталах весны 2026 года: узнайте, как они меняют привычные акценты в гардеробе.

Читать полностью » При диабете соки под запретом — но есть вариант, который не вызывает резких пиков 24.02.2026 в 17:50

Лимонный сок и его влияние на уровень сахара в крови — как избежать сладких соблазнов и улучшить рацион.

Читать полностью » Обязательны к посещению: врачей этих специальностей нужно посещать ежегодно 24.02.2026 в 16:05

Иммунолог Ирина Ярцева рассказала NewsInfo, как часто нужно проходить полное обследование для профилактики и диагностики болезней и можно ли назначать его себе самому.

Читать полностью » Диета по шаблону бьёт по почкам: почему универсальные рационы питания не работают для всех 24.02.2026 в 14:48

Универсальные диеты уходят в прошлое, уступая место математическому расчету нутриентов с учетом профессии, графика сна и скрытых диагнозов пациента.

Читать полностью » Ложатся в полночь, встают в шесть: кто способен поспать несколько часов и выспаться 24.02.2026 в 14:21

Сомнолог Ирина Завалко рассказала NewsInfo, кто может высыпаться за несколько часов.

Читать полностью » Сладкая уловка не такая безобидная, как кажется: как искусственные подсластители угрожают памяти 24.02.2026 в 12:58

Синтетические подсластители, вроде аспартама, могут таить в себе опасность для когнитивного здоровья. Это влияет не только на вес, но и на вашу память.

Читать полностью »

Новости
Еда
Завтрак так и просит нежности: как жидкость в яичной смеси придаёт яичнице воздушность и кремовость
Авто и мото
Новый уровень городских электромобилей: Renault 5 E-Tech предлагает 410 км без компромиссов
Наука
Пыльные завесы исчезли: как JWST открыл ведущую звезду, затмевшую свою собственную смерть
Недвижимость
Металл, дерево и дачный уют: кокосовое масло как защитник вашего домашнего пространства
Спорт и фитнес
Энергия или ловушка: как высокие уровни глюкозы влияют на результативность тренировок
Наука
Сатурн и Нептун соединились в "двойную точку": когда увидеть это космическое чудо
Мир
Трёхстороннюю встречу по Украине перенесли: когда состоится?
ЦФО
Анохин: превышений допустимых норм загрязнения воздуха в Дорогобуже после атаки ВСУ нет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet