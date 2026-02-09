Горы спрятали целый народ: ДНК показала тысячелетнюю изоляцию юга Греции

На юге Греции есть уголок, который будто бы выпал из общего потока европейской истории. Горный полуостров Мани веками оставался труднодоступным, а его жители — замкнутыми в собственных традициях и клановых связях. Теперь генетики показали, что эта изоляция оставила чёткий след в ДНК и может тянуться больше тысячи лет. Об этом сообщает Live Science.

Кто такие "глубокие маниоты" и почему о них заговорили

Исследование посвящено так называемым глубоким маниотам — группе греков, живущих на самом юге полуострова Мани на Пелопоннесе. Исторически эта территория относилась к Лаконии, которую в VII веке до н. э. контролировала Спарта. При этом, как отмечают авторы, в VI веке н. э. значительная часть Пелопоннеса пережила демографические потрясения на фоне переселений, тогда как Мани, судя по историческим, лингвистическим и археологическим данным, оказалась в стороне от этих процессов.

Учёные считают, что сочетание географии и общественного уклада могло удерживать сообщество обособленным — и это стало проверяемой гипотезой для генетиков.

Что показал анализ ДНК

Работа, опубликованная 4 февраля в Communications Biology, опирается на генетические данные современных жителей региона. Исследователи изучили маркеры Y-хромосомы у 102 мужчин с глубокой маниотской отцовской линией и митохондриальную ДНК у 50 человек по материнским линиям. Результат описывают как "генетический остров" — популяцию, чьи особенности усиливались из-за долгой изоляции и небольшого размера.

"Наши результаты показывают, что историческая изоляция оставила чёткий генетический след", — заявил ведущий автор исследования Леонидас-Романос Давраноглу.

По отцовской линии у глубоких маниотов выявили очень высокую долю редкой линии происхождения, которая, по оценке авторов, возникла в Кавказском регионе около 28 тысяч лет назад. В сравнении с ДНК современных материковых греков у маниотов не нашли признаков общих родословных, связываемых с германскими и славянскими группами периода переселений народов.

Патриархальные кланы и "эффект основателя"

Авторы связывают генетическую картину с ярко выраженной патриархальной организацией общества, где мужские линии оставались "привязаны" к месту, а часть женщин могла приходить из внешних общин. По материнским линиям картина оказалась более разнообразной: в выборке из 50 человек обнаружили 30 различных линий, часть из которых относится к более широкому западноевразийскому контексту бронзового и железного веков, а часть выглядит специфичной именно для Deep Mani.

Отдельно исследователи описывают "эффект основателя" — ситуацию, когда популяция формируется из небольшого числа предков, и их генетические варианты со временем начинают доминировать. Для отцовских линий такой эффект датируют примерно 380-670 годами н. э., и более 50% современных мужчин Маниота, по оценке авторов, происходят от одного мужского предка VII века. Для материнских линий схожий процесс относят к периоду 540-866 годов, то есть сокращение разнообразия могло происходить примерно в одну эпоху.