Ногти на ногах
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:17

Сделала маникюр — и через пару дней увидела странный ноготь: грибок мог прийти не оттуда, откуда думала

Повторное использование пилочек повышает риск передачи грибка — дерматолог Егорова

Грибковая инфекция после маникюра нередко развивается из-за нестерильных инструментов, однако доказать источник заражения бывает крайне сложно. Об этом сообщает MosTimes, приводя рекомендации врача-дерматолога Татьяны Егоровой. По её словам, многие инфекционные случаи связаны с повторным использованием пилочек, хотя человек может столкнуться с грибком и в других общественных местах.

Почему важно сообщать о проблеме салону

Егорова отмечает, что доказать связь между процедурой и заражением практически невозможно: после маникюра человек посещает бассейны, спортзалы и другие места, где риск инфицирования также высок. Поэтому при подозрении на недобросовестную обработку инструментов важно сообщить об этом руководству салона.

"Сложно будет доказать, что это салон, потому что там сделали педикюр или маникюр и пошли куда-нибудь плавать или еще в какое-нибудь общественное место. Как минимум надо сказать о проблеме управляющему салона, чтобы лучше контролировал журналы стерилизации", — посоветовала Егорова.

По её словам, многие салоны используют пилочки повторно, что повышает риск передачи грибковой инфекции от одного клиента к другому. Клиенту стоит приносить собственные расходники или просить мастера вскрыть новые при нём.

"Бывают такое, что пилочки не выбрасывают после одной клиентки, на второго клиента переходит эта пилочка", — предупредила специалист.

Как установить диагноз и выбрать лечение

Дерматолог подчёркивает: грибковая инфекция требует лабораторного подтверждения, иначе терапия может оказаться неэффективной. Степень поражения определяет стратегию лечения — от местных средств до медикаментозной терапии или удаления ногтя.

"Если это один ноготь, то какое его количество, если больше половины ногтя на ноге поражено, это значит не сразу после салона грибок образовался. Человек еще какое-то время походил с этим, таблетки уже нужны. Иногда помогает ноготь удалить, свести полностью. Можно капли, мази, если это только поражение кожи или поражение ногтя, но незначительное. Лучше под контролем врачей", — отметила врач.

Специалист подчёркивает, что самостоятельное лечение часто приводит к ошибкам и путанице с диагнозом. Например, изменения ногтей после покрытия шеллаком могут напоминать грибок, хотя являются ониходистрофией.

"Сами не справимся. Грибок подтвержденный или нет? Еще бывает очень часто ониходистрофия, особенно после шеллака. Она выглядит один в один как грибок ногтей. Поэтому здесь нужен подтвержденный диагноз", — заключила дерматолог.

