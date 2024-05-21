21 мая суд в Кузбассе отправил маньяка Александра Спесивцева на принудительное лечение. Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области в соцсети "ВКонтакте".
В 1999 году маньяк был осужден по причине убийства четырех человек, а также следствием было доказано, что убийца лишил жизни еще около 15 человек.
Преступник действовал не один, а с матерью. Женщина приводила домой жертв, а ее сын расправлялся с ними особо жестоким способом. Спесивцев убивал детей и подростков с целью изнасилования и каннибализма.
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