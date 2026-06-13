Вместо вымирания — бурный рост: на Земле начала восстанавливаться экосистема, которую хоронили 10 лет назад

В последний раз мангровые леса вызывали настоящую тревогу лет десять назад, когда по всем сводкам они числились одной из самых уязвимых экосистем планеты. Эти причудливые заросли, где сплетающиеся корнями деревья стоят в прибрежной солоноватой воде, где реки встречаются с морем, казалось, обречены. Их безжалостно расчищали под креветочные фермы, рисовые поля и бесконечные прибрежные застройки. С 1980-х по 2010 год только в одной Азии мангры потеряли треть своей площади. Тревожные отчеты сыпались один за другим, рисуя мрачную картину исчезновения. Однако, как оказалось, природа не всегда играет по нашим прогнозам. Новые исследования, основанные на анализе спутниковых снимков за последние 40 лет, показывают, что мангры больше не сокращаются. Наоборот, мир наблюдает их глобальный перелом.

"То, что мы наблюдаем сейчас, — это настоящий сдвиг. В настоящее время наблюдается рост площади мангровых лесов во всем мире, а темпы их деградации замедляются. Несмотря на то, что некоторые мангровые леса все еще исчезают, это может стать редким примером успешного сохранения экосистем и важным источником оптимизма в отношении борьбы с изменением климата". Профессор, директор The Mangrove Lab Дэниел Фрисс

Неожиданное восстановление: цифры говорят сами за себя

Команда ученых из Тулейнского университета проанализировала спутниковые снимки, охватывающие период с 1970-х по 2010-е годы. Результаты превзошли все ожидания: в глобальном масштабе площадь мангровых лесов перестала уменьшаться. Если сложить все показатели за четыре десятилетия, то чистый убыток составит всего около 1%. Это крошечная цифра по сравнению с предыдущими оценками, которые говорили о катастрофических потерях.

Это свидетельствует о невероятной устойчивости этих уникальных лесов и их огромном потенциале как природного инструмента для борьбы с изменением климата. Ведущий автор исследования Чжэнь Чжан назвал это "глобальным переломным моментом". После десятилетий борьбы за выживание мангры начали восстанавливаться.

Если раньше нас пугали цифрами вроде сокращения площади мангровых лесов почти на 2900 квадратных километров с 1980-х по 2010 год, то теперь данные говорят об обратном. Это означает, что усилия по сохранению и естественное восстановление мангровых зарослей постепенно приносят плоды.

Что делают эти леса: больше, чем просто декорации

Мангровые леса — это не просто живописные прибрежные пейзажи. Они выполняют критически важные функции, от которых зависят миллионы людей. Прежде всего, это естественный барьер, защищающий береговую линию от разрушительных штормов и эрозии. Кроме того, они создают уникальную среду обитания для множества видов рыб и моллюсков, являясь основой для рыболовства во многих тропических регионах.

Но, пожалуй, самая важная их роль в современном контексте — это способность накапливать углерод. Причем делают они это не только в своих древесных стволах и кронах, но и в глубоких, насыщенных водой почвах под ними. Эти почвы, бедные кислородом, замедляют процессы разложения органики, позволяя углероду сохраняться веками. Это делает мангры настоящими "углеродными бомбами" замедленного действия, но в хорошем смысле.

Когда мангровые леса вырубают, весь накопленный там углерод высвобождается в атмосферу, ускоряя изменение климата. Напротив, их восстановление работает в обратную сторону — углерод постепенно возвращается в почву. Это происходит медленно, но верно, год за годом.

Природные процессы — лучшие реставраторы

Интересный факт: в отличие от многих других экосистем, которым требуются масштабные искусственные программы восстановления, мангры зачастую восстанавливаются сами. Часто новые заросли появляются на месте бывших креветочных ферм или других заброшенных объектов аквакультуры. Когда экономическая целесообразность теряется, техника уходит, и природа начинает свою работу.

Мангровые саженцы активно распространяются на новые илистые отмели, особенно в дельтах рек. Там речные отложения создают идеальную основу для роста. Это означает, что значительная часть восстановления происходит естественным образом, без значительных финансовых вливаний. Природная регенерация оказывается куда более эффективной, чем многие дорогостоящие программы.

Исследования показывают, что этот процесс самовосстановления играет ключевую роль в общем увеличении площади мангровых лесов. Там, где человеческое вмешательство минимально, природа демонстрирует удивительную способность к возрождению.

"После десятилетий потерь мы наконец-то наблюдаем глобальный переломный момент в отношении мангровых лесов. Это свидетельствует об их высокой устойчивости и потенциале в качестве эффективного природного решения для смягчения последствий изменения климата и защиты прибрежных территорий". Постдокторант Тулейнского университета Чжэнь Чжан

Потепление как катализатор: расширение ареала

На побережье Мексиканского залива в США наблюдается несколько иная картина. Здесь мангровые заросли не столько восстанавливаются на старых местах, сколько расширяют свой ареал. Повышение температуры приводит к тому, что виды, ранее обитавшие только в более теплых тропических и субтропических широтах, начинают продвигаться на север. Зимние холода, которые раньше сдерживали их распространение, теперь уже не так губительны.

Из-за потепления на морских побережьях наблюдается настоящий "климатический дрейф". Виды, которые раньше были привязаны к определенному поясу, теперь активно осваивают новые территории. Это приводит к увеличению общей площади мангровых лесов, а не только к их восстановлению на прежних местах.

Однако важно понимать, что это расширение ареала — прямое следствие глобального потепления. То есть, та самая проблема, для решения которой мангры так важны, сама же и способствует их распространению.

Хрупкий баланс: угрозы остаются

Несмотря на обнадеживающие тенденции, говорить о полном торжестве мангров пока рано. Их восстановление остается хрупким. Яркий пример — Техас. Там мангры активно расширяли ареал благодаря мягким зимам, но один экстремальный заморозок в феврале 2021 года свел на нет годы экспансии. Всего за несколько дней одна холодная волна уничтожила то, на что природа потратила годы.

Кроме того, молодые мангровые леса, только начавшие свое развитие, еще не обладают полной функциональностью зрелых экосистем. У них нет глубоких, богатых углеродом почв, и их структура пока не столь сложна. Поэтому, даже если общая площадь растет, реальные экологические выгоды могут отставать. Молодые заросли пока не так эффективно защищают побережье и не накапливают столько углерода, сколько зрелые массивы.

И, конечно, в некоторых регионах по-прежнему сохраняется прямой пресс на мангровые заросли. Там, где прибрежные земли могут быть использованы для сельского хозяйства или застройки, давление остается очень высоким. Потеря даже небольших участков может иметь серьезные последствия.

Алексей Кузнецов Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик

Сохраняя темп: что дальше?

Самое простое и эффективное действие для сохранения мангровых зарослей — остановить их вырубку. Это кажется очевидным, но на практике реализуется далеко не везде. Прекращение вырубки позволяет мангровым лесам естественным образом накапливать углерод, принося двойную пользу: предотвращая выбросы и сохраняя запасы в будущем.

Необходимо также поддерживать природные процессы, способствующие их распространению. Большая часть новых зарослей появляется на прибрежных отмелях, питаемых речными отложениями. Любые инженерные сооружения выше по течению, вроде плотин, или изменения в землепользовании могут нарушить этот баланс и сократить доступные места для роста.

Новые данные — это не повод для самоуспокоения, а скорее обнадеживающий сигнал. Они показывают, что при ослаблении давления природа способна к самовосстановлению, иногда даже лучше, чем мы можем себе представить. Важно не просто зафиксировать этот тренд, но и активно поддерживать его, понимая, какую важнейшую роль мангры играют в экологии планеты.

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