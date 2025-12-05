Вас заставляют платить за то, чего не было: как рестораны обходят закон и что с этим делать

Культура чаевых исторически сложилась как форма благодарности, однако навязанные проценты в чеках являются нарушением прав потребителей. Об этом заявил председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин в интервью MosTimes, осуждая практику включения дополнительных сборов в счета.

История культуры чаевых

Корягин пояснил, что традиция оставлять чаевые возникла задолго до появления современной системы оплаты труда и была связана с желанием клиентов поощрить работников сферы обслуживания.

"Сложилась такая культура много лет назад, когда не было системы в заведениях, кто оставит на чай было, и это стало своего рода маленьким поощрением официантов", — отметил он, объяснив, что чаевые были частью исторической практики.

Нарушение прав потребителей

При этом эксперт подчеркнул, что рост цен в заведениях должен приводить к тому, что именно бизнес, а не клиенты, должен обеспечивать своим сотрудникам достойную оплату труда. Корягин раскритиковал ситуацию, когда заведения включают в счет проценты за обслуживание, навязывая их посетителям.

"Я против чаевых, которые уже вбиты в чек по обслуживанию, это является нарушением законодательства", — заявил он.

По словам Корягина, он лично столкнулся с таким явлением в нескольких ресторанах, где в счет было включено 10% за обслуживание.

"Спрашиваем, почему так? А нам говорят, что это у нас так сложилось. А вы знаете, что это противозаконно? Нарушение прав потребителей, финансовой дисциплины", — рассказал председатель Объединения потребителей России.

Что делать потребителям

Корягин отметил, что в случае, если в счете включены непозволительные начисления, посетители вправе потребовать исключить эти дополнительные проценты. В случае отказа можно обратиться в Роспотребнадзор. По мнению эксперта, заведение, которое позволяет себе такое отношение к своим посетителям, вероятно, столкнется с штрафами за нарушение законодательства.

Таким образом, несмотря на распространенную практику включения чаевых в счет, важно помнить, что такие действия противоречат законам, и потребители имеют право требовать честного подхода в оплате услуг.