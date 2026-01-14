Шенген в Испанию через BLS Spain подорожал на 1,2 тыс. — курьерская доставка вызвала скандал в Москве

Жалобы на визовые сервисы редко вспыхивают так быстро, как это случилось в начале января в Москве. Туристы, подающие документы на шенген через BLS Spain, уверяют, что столкнулись с новым сбором, который выглядел как обязательный. Речь о доставке паспорта курьером: услуга добавляла к расходам минимум 1,2 тыс. рублей и вызывала ощущение, что другого варианта просто нет. Об этом пишет TourDom. ru.

Что именно возмутило заявителей в Москве

По словам заявителей, которые подавали документы 12 января, в визовом центре Испании в Москве им сообщили о необходимости оформлять доставку паспорта, а забрать документ самостоятельно якобы нельзя. Людей задел не сам факт наличия курьерской опции — многие готовы платить за удобство, — а формулировка "обязательная услуга" и отсутствие понятного выбора на месте.

"Ввели обязательную услугу доставки паспорта. Самим получить в офисе невозможно. Оплата начинается от 1,2 тыс., далее зависит от того, где находится получатель", — рассказали те, кто подавал документы 12 января.

Дополнительным раздражителем стала "плавающая" стоимость: итоговая сумма зависит от адреса доставки, а значит, заранее оценить расходы сложнее. На фоне сезонного спроса на визы подобные детали воспринимаются особенно болезненно: люди стараются держать бюджет под контролем и не любят сюрпризов на этапе, когда основные платежи уже сделаны.

Что ответили в BLS Spain и как выглядит отказ

Редакция обратилась в визовый центр, чтобы уточнить, действует ли правило только в столице или во всех филиалах. В BLS настаивают: доставка не является обязательной, а история с попыткой "разгрузить центр" относится к прошлому.

"Мы никому ничего не навязываем, — сразу же заявили нам. — Так действительно было — пытались разгрузить центр, но сейчас все зависит исключительно от желания клиента. И у нас, и в других филиалах тоже".

Формально схема выглядит простой: при подаче документов нужно сразу сообщить оператору, что курьерская услуга не требуется. Однако часть клиентов утверждает, что на практике отказ может сопровождаться дополнительными объяснениями и потерей времени, из-за чего люди и воспринимают опцию как навязанную.

Как реагируют в Санкт-Петербурге

Похожая волна обращений, по данным издания, пришла и в петербургский офис. Там поначалу отвечали неуверенно, а затем охарактеризовали доставку как предпочтительный вариант и предупредили о сложностях при отказе.

"Доставка — это рекомендуемая услуга, которая обеспечивает удобное и гарантирование получение паспорта в короткие сроки. Теоретически отказаться можно, но будут бюрократические проволочки", — предупредили там.

Тем, кто уже сдал документы, посоветовали писать обращение на почту визового центра, а тем, кто только планирует подачу, — заранее уточнять у оператора, как именно оформить отказ.

В итоге ключевая интрига истории не в самом существовании платной доставки, а в том, как она преподносится клиентам на приёме. Если визовый центр действительно оставляет выбор за заявителем, туристам важно заранее проговорить это вслух и понимать, какие действия потребуются, чтобы получить паспорт в офисе без лишних нервов.