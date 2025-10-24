Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
мандарины с плодовой мухой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:27

Лук без имени, мандарины с подделкой: на Урале не пустили 60 тонн овощей и фруктов

Россельхознадзор вернул в Казахстан 18 тонн мандаринов и более 40 тонн лука с нарушениями маркировки

На многостороннем пункте пропуска "Бугристое" под Троицком инспекторы Россельхознадзора остановили несколько машин с продукцией из Казахстана и Китая. Как сообщили URA. RU в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, одна из фур перевозила 18 тонн мандаринов, направлявшихся из Алматы в Свердловскую область.

"Автомобиль следовал из Алматы в Свердловскую область и перевозил 18 тонн мандаринов. Кроме цитрусовых, на границе инспекторы остановили две других машины с 20 и 22 тоннами лука из Жамбылской области для Красноярска", — рассказали в Россельхознадзоре.

Причины задержания

По итогам проверки специалисты выявили нарушения фитосанитарных требований. На упаковках с мандаринами маркировка не совпадала с данными, указанными в фитосанитарном сертификате.
С луком ситуация оказалась ещё серьёзнее — большинство мешков вовсе не имело маркировки, что является нарушением правил ввоза продукции растительного происхождения.

Что решили инспекторы

Инциденты произошли 23-24 октября. В отношении перевозчиков составлены административные протоколы, а весь груз возвращён обратно в Казахстан под контролем инспекторов.

