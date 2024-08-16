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Менеджер Хабиба назвал раздутой историю с налоговой
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Менеджер Нурмагомедова посчитал историю с неуплатой долгов раздутой

Менеджер Хабиба назвал раздутой историю с налоговой

Менеджер экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал ситуацию с неуплатой налогов спортсмена. Он назвал эту историю слишком раздутой.

Напомним, ранее стало известно, что Хабиб выплатил все долго ФНС России. Ризван Магомедов заявил, что слов о неуплате налогов не было — сторона бойца ожидала решение налогового органа и предоставляла всю необходимую документацию.

"Ситуация стандартная. Однако историю раздули до великих масштабов", — цитирует Магомедова matchtv.ru.

Ранее в отношении Хабиба Нурмагомедова начали исполнительное производство на сумму 79,4 миллиона рублей. Менеджер спортсмена добавил, что Хабиб Нурмагомедов не имеет проблем с въездом в Россию.

Фото: olympic.uz/ru/Национальный олимпийский комитет Республики Узбекистан (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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