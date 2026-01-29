Акулы оказались в потолке пещеры: Мамонтова пещера раскрыла следы моря возрастом 325 миллионов лет

В Мамонтовую пещеру обычно идут за прохладой и абсолютной темнотой, но там есть находки, которые легко рушат привычные ожидания. Высоко над туристическими тропами, прямо в известняковом потолке, исследователи заметили следы древних морских хищников. Останки принадлежат акулам, которые плавали здесь задолго до динозавров — около 325 миллионов лет назад. Об этом сообщает ECONEWS со ссылкой на исследование в Journal of Vertebrate Paleontology.

Акулы над головой: что именно нашли

Внутри национального парка Mammoth Cave в Кентукки учёные описали два вида из вымершей группы акул-ктенакантов: Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum. Их ископаемые фрагменты обнаружили в породах, связанных с теми же геологическими слоями, что встречаются и на севере Алабамы. По оценкам, эти хищники достигали примерно 10-12 футов в длину, то есть были сопоставимы по масштабу с крупными современными океаническими видами.

Troglocladodus trimblei оказался совершенно новым для науки родом и видом. Его описали по взрослым и ювенильным зубам из формаций Сент-Луис и Сент-Женевьев в пределах парка, а также по находкам в известняке Бангор в Алабаме. Название отсылает к характерной "ветвящейся" форме зуба, а вид назван в честь управляющего парком Барклая Тримбла, который, как отмечается, заметил первый зуб во время обследования в 2019 году.

Почему локация выглядит странной и почему это важно

Сегодня трудно представить море там, где посетители идут по сухим коридорам, но известняк Мамонтовой пещеры сформировался в тёплом мелководном море в миссисипийскую эпоху карбона. Позже море отступило, регион постепенно поднялся, а уже гораздо позднее подземные воды "вырезали" гигантскую систему ходов. Сейчас она известна как самая протяжённая пещерная система на Земле: исследователи нанесли на карту более 426 миль взаимосвязанных проходов, а сам парк имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и биосферного заповедника.

Стабильные условия под землёй помогают сохранять хрупкие ископаемые, поэтому пещера превращается в своеобразный "камерный архив" древних морей. В рамках продолжающейся с 2019 года палеонтологической инвентаризации ресурсов в пещерах и проходах парка задокументировали как минимум 70 древних видов рыб — в основном акул и их родственников.

Что рассказывают зубы и челюсти о древних морях

Находка Glikmanius careforum особенно ценна тем, что сохранила редкие для палеонтологии акул элементы — часть челюстей и жаберных дуг. Это помогает точнее понять образ жизни животного: у вида описывают более короткие и крепкие зубы, а форма челюсти указывает на хищника с мощным укусом. В совокупности такие данные позволяют уточнять, как расходились эволюционные линии ктенакантов и какими могли быть их пищевые стратегии в эпоху, когда береговые экосистемы быстро менялись.

Совпадение ископаемых в Кентукки и Алабаме даёт ещё один практический эффект: учёные могут "сшивать" фауны на больших расстояниях и восстанавливать древние морские пути, существовавшие на месте современной восточной Северной Америки. И чем точнее становится эта карта прошлого, тем яснее видно, насколько подвижной была планета задолго до привычной нам географии.