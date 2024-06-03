В новейших артиллерийских самоходках "Мальва" в зоне СВО используются французские, американские и украинские технические наработки, рассказал NewsInfo.Ru военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
Ранее 152-мм САУ 2С43 "Мальва" были замечены в зоне спецоперации, они вели огонь по противнику на Харьковском направлении.
По словам эксперта, ВПК в ходе СВО поставил себе задачу создать лёгкие колесные самоходные установки, концепцию которых и реализуют "Мальвы". При этом у западных и украинских войск колёсные САУ появились значительно раньше, чем у России, добавил он, приведя в пример французские системы Caesar.
"Сама концепция колёсной самоходки предполагает, что данная система будет работать на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, потому что она не имеет какой-то значительной бронезащиты, но при этом имеет высокую подвижность за счет колёсного шасси. И, конечно, желательно её применение на каких-либо твердых грунтах, либо это работа с дорожного покрытия, с дорожного асфальтового полотна, чтобы она была устойчива. Всё-таки у нее проходимость значительно меньше, чем у гусеничных", — подчеркнул Орлов.
Эксперт добавил, что при этом нужно учитывать вид установленного на "Мальве" орудия и дальность применения основного боеприпаса. Орлов отметил, что техника пока испытывается, поэтому не все её технические характеристики известны, к тому же не стоит давать лишнюю информацию противнику.
По словам собеседника, главным преимуществом "Мальвы" является её скорострельность — порядка 7 выстрелов в минуту, а также большой боезапас — порядка 30 выстрелов.
"Это всё говорит о том, что данная самоходка при взаимодействии с какими-то передовыми наблюдателями типа беспилотников или разведчиков может достаточно эффективно наносить с большой дальности огневое поражение по укреплённым защищённым объектам противника и быстро отходить на запасные позиции в рамках ухода от контрбатарейной борьбы противника. Это её главное достоинство", — подытожил Орлов.
Ранее подразделения ВС РФ "Запад" заняли стратегически выгодные рубежи.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации/Евгений Кель (Creative Commons Attribution 4.0).
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