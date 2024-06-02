На Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции были замечены новые российские самоходные артиллерийские установки 2С43 "Мальва".

Об этом сообщил Telegram-канал "Артиллерия".

Отмечается, что самоходки используют в качестве шасси четырёхосный вездеход БАЗ-6610-027 "Вощина", производимый Брянским автомобильным заводом. Двигатель — ЯМЗ-8424.10 с мощностью 470 л. с., обеспечивающий максимальную скорость по шоссе до 80 км/ч и запас хода по топливу до 1000 км.

"Мальва" является аналогом французской артиллерийской системы "Цезарь" и украинской "Богданы". Эта система автоматизирована, способна вести огонь в режиме огневого налета и использовать тактические ядерные снаряды.

В январе текущего года Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что в зоне проведения специальной военной операции применяются новые артиллерийские орудия "Мальва" и "Флокс" калибра 152 и 120 миллиметров.

Фото:commons.wikimedia.org/Xavier Caré(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)