Мальта собрала крепости, гроты и пляжи в одном отпуске — острова объезжают без долгих переездов

Мальта умеет удивлять: на крошечных островах легко собрать отпуск из крепостей, гротов и пляжей с необычным песком. Здесь можно пройтись по воротам, знакомым фанатам "Игры престолов", а через пару часов уже плавать в бухте с водой цвета бирюзы. И всё это — в стране, которую реально объехать без долгих переездов. Об этом сообщает youtravel.

Что важно знать перед поездкой

Мальта лежит в Средиземном море между Европой и Африкой и состоит из трёх основных островов — Мальты, Гозо и Комино. Прямых рейсов из России нет: обычно летят с пересадкой, например в Стамбуле. Для поездки россиянам нужна шенгенская виза, а загранпаспорт должен действовать минимум три месяца после окончания путешествия; также потребуется медицинская страховка на все страны Шенгена.

Лучшее время зависит от целей: для пляжа чаще выбирают май, сентябрь и октябрь, а летом — пик сезона и самые высокие цены. Зимой острова подходят для прогулок и экскурсий, но погода может быть переменчивой.

"Мы были на Мальте в феврале, и с погодой нам повезло 50/50. Бывали солнечные дни, когда можно гулять в футболке и шортах, а иногда шли дожди и на улице становилось холодно и промозгло. В среднем температура держалась в пределах +10…+16 °C.", — рассказывает путешественник Илья Мушкин.

В быту всё просто: валюта — евро, удобнее иметь наличные, поскольку карты российских банков на островах не принимают. Общественный транспорт — автобусы: билет стоит 2 € и действует два часа, позволяя пересаживаться без доплаты.

Что попробовать из мальтийской кухни

Кухня Мальты — смесь средиземноморских привычек и восточных влияний. В список "обязательных" обычно попадают фтира, рагу из кролика, пастицци с рикоттой или горохом, рыбный пирог из лампуки и "суп вдовы" с овощами и местным сыром.

Города, крепости и места "как в кино"

Валлетта — одна из самых компактных столиц Европы, её реально обойти за день, постоянно сворачивая в узкие улицы с балконами. В городе стоит заглянуть в собор Святого Иоанна с роскошным интерьером и мраморным полом-надгробиями рыцарей ордена, а также в дворец Великого магистра, который веками был символом власти на острове. За панорамами лучше идти в сады Барракка: отсюда видна гавань и укрепления, а залпы из пушек дают дважды в день.

За атмосферой "города тишины" едут в Мдину — древнюю столицу, где почти нет машин и живёт около сотни человек. Главные ворота Мдины узнают поклонники "Игры престолов": в сериале они стали входом в Королевскую Гавань. Ещё один сильный пункт маршрута — гипогей Хал-Сафлиени в Паоле: подземный комплекс из 34 помещений на трёх уровнях, где есть Зал Оракула с необычной акустикой; внутри нельзя фотографировать, а детям до 6 лет вход закрыт.

Гроты, пляжи и островные виды

За "открыточной" водой едут в Голубую лагуну, но туда нужно бронировать посещение онлайн, получая слот, QR-код и браслет. Любителям необычных купален подойдёт St Peter's Pool — природный каменный бассейн, где загорают на плитах и ныряют в прозрачную воду.

Для классического песчаного отдыха выбирают Golden Bay на Мальте, а на Гозо — Ramla Bay с узнаваемым красноватым песком; самый длинный песчаный пляж архипелага — Mellieha Bay с пологим входом. Из природных "must see" также называют Blue Grotto — морские пещеры, где солнечный свет окрашивает воду в бирюзовые и изумрудные оттенки, и соляные бассейны Гозо, вырубленные в скале.

Мальта хороша тем, что легко сочетает разные сценарии в одной поездке: утром — музеи и бастионы, днём — гроты и бухты, вечером — прогулки по городам, где история читается прямо в камне. Если правильно выбрать сезон и заранее продумать логистику, острова дают очень плотный набор впечатлений без ощущения спешки.