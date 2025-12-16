Пляжи Майорки меняют правила: привычный отдых может обернуться штрафом до 3 000 евро

Майорка готовится к заметным изменениям, которые уже сейчас вызывают оживлённые споры среди туристов и местных жителей. Власти острова намерены навести порядок в общественных зонах и снизить нагрузку от массового туризма. Новые правила затронут привычный пляжный отдых и повседневные развлечения.

Новые правила для пляжей и общественных пространств

Муниципалитеты Майорки рассматривают введение более жёстких норм, которые должны начать действовать с туристического сезона 2026 года. Основной акцент сделан на пляжах, где в разгар лета скапливается наибольшее количество отдыхающих. В частности, на популярном пляже Пуэрто-Сольер планируется ограничить игры с мячом и ракетками, если они мешают другим посетителям. Также под запрет может попасть использование портативных колонок и спонтанная громкая музыка.

Отдельное внимание уделяется вопросам чистоты и безопасности. Туристам не рекомендуется приносить на берег стеклянные бутылки, а правила утилизации отходов станут строже. Кроме того, планируется полностью запретить уличную торговлю в пляжных зонах.

Штрафы и зоны контроля

За несоблюдение новых требований предусмотрены ощутимые штрафы. Незначительные нарушения могут обойтись в сумму до 750 евро, более серьёзные — до 1 500 евро. В наиболее опасных ситуациях, например при заходе плавсредств в зоны купания, штраф может достигать 3 000 евро. Контроль предполагается усилить на участке побережья от Ллатцарета до набережной Антони Монтиса.

Власти подчёркивают, что цель мер — не наказание, а снижение хаоса и повышение комфорта для всех. Ожидается, что пляжи станут более спокойными и безопасными как для туристов, так и для местных жителей.

Реакция общества и причины ужесточения

Проект уже вызвал критику со стороны части политиков. Представители социалистической партии считают, что предлагаемые ограничения слишком жёсткие и не учитывают интересы семей с детьми. По их мнению, правила должны способствовать мирному сосуществованию, а не превращать пляж в зону постоянных запретов.

В то же время власти ссылаются на многолетнюю проблему массового туризма. Майорка регулярно сталкивается с перегруженностью: только за один год остров посетили миллионы туристов, что усилило давление на инфраструктуру. Ранее уже были запрещены вечеринки на лодках, ограничено открытие новых хостелов в Пальме и введены штрафы за шум, драки и распитие алкоголя на улице.

В перспективе также обсуждается повышение туристического налога на Балеарских островах, что может дополнительно повлиять на стоимость отдыха.