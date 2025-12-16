Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Майорка, Испания
Майорка, Испания
© commons.wikimedia.org by Liilia Moroz is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:16

Пляжи Майорки меняют правила: привычный отдых может обернуться штрафом до 3 000 евро

Власти Майорки планируют запретить портативные колонки на пляжах

Майорка готовится к заметным изменениям, которые уже сейчас вызывают оживлённые споры среди туристов и местных жителей. Власти острова намерены навести порядок в общественных зонах и снизить нагрузку от массового туризма. Новые правила затронут привычный пляжный отдых и повседневные развлечения.

Новые правила для пляжей и общественных пространств

Муниципалитеты Майорки рассматривают введение более жёстких норм, которые должны начать действовать с туристического сезона 2026 года. Основной акцент сделан на пляжах, где в разгар лета скапливается наибольшее количество отдыхающих. В частности, на популярном пляже Пуэрто-Сольер планируется ограничить игры с мячом и ракетками, если они мешают другим посетителям. Также под запрет может попасть использование портативных колонок и спонтанная громкая музыка.

Отдельное внимание уделяется вопросам чистоты и безопасности. Туристам не рекомендуется приносить на берег стеклянные бутылки, а правила утилизации отходов станут строже. Кроме того, планируется полностью запретить уличную торговлю в пляжных зонах.

Штрафы и зоны контроля

За несоблюдение новых требований предусмотрены ощутимые штрафы. Незначительные нарушения могут обойтись в сумму до 750 евро, более серьёзные — до 1 500 евро. В наиболее опасных ситуациях, например при заходе плавсредств в зоны купания, штраф может достигать 3 000 евро. Контроль предполагается усилить на участке побережья от Ллатцарета до набережной Антони Монтиса.

Власти подчёркивают, что цель мер — не наказание, а снижение хаоса и повышение комфорта для всех. Ожидается, что пляжи станут более спокойными и безопасными как для туристов, так и для местных жителей.

Реакция общества и причины ужесточения

Проект уже вызвал критику со стороны части политиков. Представители социалистической партии считают, что предлагаемые ограничения слишком жёсткие и не учитывают интересы семей с детьми. По их мнению, правила должны способствовать мирному сосуществованию, а не превращать пляж в зону постоянных запретов.

В то же время власти ссылаются на многолетнюю проблему массового туризма. Майорка регулярно сталкивается с перегруженностью: только за один год остров посетили миллионы туристов, что усилило давление на инфраструктуру. Ранее уже были запрещены вечеринки на лодках, ограничено открытие новых хостелов в Пальме и введены штрафы за шум, драки и распитие алкоголя на улице.

В перспективе также обсуждается повышение туристического налога на Балеарских островах, что может дополнительно повлиять на стоимость отдыха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Проблему с выездом ребенка за границу можно решить через суд — юрист Капштык вчера в 14:38
Не дайте бывшему супругу манипулировать вами: как закон защищает интересы ребенка при запрете на выезд

Если бывший супруг запрещает ребенку выезд за границу, юрист Юрий Капштык объяснил, как через суд можно снять такие ограничения и защитить интересы ребенка.

Читать полностью » Минимальный срок подачи на визу Кипра увеличили сверх 15 дней – TourDom.ru вчера в 14:29
Вылет близко, а визу не дают: новые правила Кипра спутали планы туристов

Туристы, планировавшие поездки на Кипр, столкнулись с неожиданными трудностями. Новый формат подачи виз вызывает замешательство и пугает сроками.

Читать полностью » Новогодний тур в Турцию для россиян стоит около 120 тысяч рублей — соцсети вчера в 12:04
Россияне рванули за границу на Новый год — визовые правила изменились в последний момент: кто удивил больше всех

Новогодние каникулы становятся поводом для поездок за границу. Какие страны ждут россиян без виз, где выросли цены и сколько стоит отдых.

Читать полностью » Кофе и общепит в России обходятся дороже, чем в Юго-Восточной Азии — путешественник Кутовой вчера в 10:06
Один поход в кафе всё испортил: россиянин вернулся из Азии и сделал неприятное открытие

Путешественник сравнил траты в России и Азии и объяснил, почему при одинаковом бюджете уровень жизни ощущается совершенно по-разному.

Читать полностью » Пустыню Намиб признали самой древней на планете возрастом до 80 млн лет – YouTravel.me вчера в 8:26
Самая старая пустыня планеты удивляет даже бывалых туристов — Намиб совсем не такая, как вы думаете

Откройте для себя Намиб – самую древнюю пустыню с уникальными туманами и живыми системами. Узнайте маршруты и советы экспертов для незабываемого путешествия.

Читать полностью » Золотые Ворота, Тауэрский и Карлов мост вошли в подборку самых красивых мостов в мире — Trip.com вчера в 6:22
С виду обычные переправы, а внутри — история и вау-эффект: мир сходит с ума по этим мостам

Мосты могут быть не только дорогами, но и символами эпох. Подборка самых красивых мостов мира раскрывает, почему они стали знаковыми достопримечательностями.

Читать полностью » Автопутешествия раскрывают нетуристическую Турцию — Яндекс Путешествия вчера в 4:50
От Пергама до термальных отелей: маршрут, где Турция меняется на каждом повороте

Центральная и западная Турция открывают страну без курортной суеты — с древними городами, крепостями и термальными отелями, куда удобно отправиться на автомобиле.

Читать полностью » Суздаль стал лидером новогодних бронирований среди городов Золотого кольца – РСТ вчера в 2:18
Цены выросли, а спрос — ещё больше: почему новогоднее Золотое кольцо сметают заранее

Золотое кольцо снова в тренде на новогодние каникулы! Почему туристы выбирают исторические города и каковы цены на поездки? Удивительные факты от РСТ.

Читать полностью »

Новости
Дом
Бежевый цвет шкафов визуально расширяет кухню — дизайнеры
Еда
Чечевица помогает укреплять иммунитет и насыщает железом — диетологи
Авто и мото
АвтоВАЗ выпустил 325 тысяч автомобилей в 2025 году — Максим Соколов
Красота и здоровье
В тренде украшения с минималистичным стилем и винтажные элементы — стилисты
Питомцы
Кошки помнят доброе отношение годами — зоологи
Садоводство
Испанский слизень отличается яркой окраской и высокой плодовитостью — садоводы
Наука
Мозг при психозе производит хаотичные нейронные всплески — Molecular Psychiatry
Спорт и фитнес
Новички завершили первый марафон без травм и перегрузок — тренер Кейн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet