Врач Светлана Малиновская описала опасные признаки, указывающие на избыток витамина D. Несмотря на то, что этот элемент чаще всего недостает в организме жителей России, существуют случаи, когда уровень этого витамина превышает стандарты.
По мнению руководителя отделения восстановительного лечения в Клинике Видновской, например, в летнее время при избытке солнечного света человеку не требуются дополнительные порции витамина D.
Поэтому в это время года рекомендуется отказаться от таблеток с данным витамином, чтобы позволить организму отдохнуть. При избытке витамина пациент может жаловаться на тошноту, зуд кожи, рвоту, дискомфорт в области глаз, головные боли и учащенное мочеиспускание.
При избытке витамина D в организме начинает откладываться кальций в легких, сердце и печени. Это состояние, как отметила доктор Малиновская, также может проявиться в виде выпадения волос.
Не редки случаи, когда пациент жалуется на головокружения и слабость. Неподтвержденные дозы витамина D могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно получить консультацию у специалиста, сообщает портал NEWS. ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Ragesoss (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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