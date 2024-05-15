Врач Светлана Малиновская описала опасные признаки, указывающие на избыток витамина D. Несмотря на то, что этот элемент чаще всего недостает в организме жителей России, существуют случаи, когда уровень этого витамина превышает стандарты.



По мнению руководителя отделения восстановительного лечения в Клинике Видновской, например, в летнее время при избытке солнечного света человеку не требуются дополнительные порции витамина D.

Поэтому в это время года рекомендуется отказаться от таблеток с данным витамином, чтобы позволить организму отдохнуть. При избытке витамина пациент может жаловаться на тошноту, зуд кожи, рвоту, дискомфорт в области глаз, головные боли и учащенное мочеиспускание.



При избытке витамина D в организме начинает откладываться кальций в легких, сердце и печени. Это состояние, как отметила доктор Малиновская, также может проявиться в виде выпадения волос.

Не редки случаи, когда пациент жалуется на головокружения и слабость. Неподтвержденные дозы витамина D могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно получить консультацию у специалиста, сообщает портал NEWS. ru.

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