Врач-диетолог Алексей Кабанов поведал о всех достоинствах таких ягод, как клубника и малина. Он также сообщил, при каких заболеваниях лучше воздержаться от их употребления. Об этом врач информировал РИА Новости.

По словам Алексея Кабанова, в малине присутствует большое количество вещества, которое ингибируют окисление, а также в ней есть витамины, которые помогают способности организма поддерживать свою биологическую индивидуальность. Однако есть ряд проблем, при которых стоит воздержаться от её употребления, например, при расстройствах пищеварительного тракта. Дело в том, что все ягоды кислые. По этой причине есть вероятность увеличить кислотность желудочного сока.

Алексей Кабанов сообщил, что приемлемая доза малины будет содержать один стакан в сутки. Помимо этого, он порекомендовал воздержаться от употребления ягоды утром и перед сном. В случае если у человека имеются какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, стоит сходить на приём к врачу и обсудить данный вопрос.

Эксперт заявил, что малина ничем не лучше клубники и имеет даже большее количество пищевых волокон. Он также добавил, что она лучше воздействует на работу пищеварительного тракта.

Однако врач-диетолог сообщил, что аллергия и хроническое заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, заставляют отказаться некоторым людям от этой ягоды. При этом клубника содержит меньше кислотности, чем малина. По этой причине для пищеварительного тракта ягода не вызывает сильной угрозы. Количество, положенное для употребления человеком в сутки, эксперт назвал такое же, как и у малины.

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