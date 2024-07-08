Московский футбольный клуб ЦСКА пополнил свои ряды новым талантливым игроком. Малийский нападающий Секу Койта присоединился к команде в качестве свободного агента. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного клуба.

Молодой 24-летний, подписал долгосрочное соглашение с ЦСКА. Контракт рассчитан на четыре года и будет действовать до лета 2027 года. В составе московской команды Койта будет выступать под номером 20.

До перехода в ЦСКА Секу Койта защищал цвета австрийского клуба "Зальцбург". В минувшем сезоне чемпионата Австрии он продемонстрировал впечатляющую результативность, отметившись восемью забитыми мячами в 19 матчах.

Стоит отметить, что новичок ЦСКА имеет богатый опыт выступлений за национальную сборную Мали. С 2016 года Койта провел 29 матчей в составе своей страны, забив при этом 4 гола.

Приобретение такого перспективного игрока может стать важным шагом для ЦСКА в стремлении улучшить свои результаты. Напомним, что в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский клуб занял шестое место в турнирной таблице.

Фото: From Wikimedia Commons/ Анна Джалалян (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)