Морской слизень
Морской слизень
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:58

Маленький хищник, который не ест, а собирает свет: как слизень использует фотосинтез для выживания

Морской слизень использует солнечный свет как источник энергии — Nature

Этот крошечный "солнечный хищник" океана удивляет своей способностью выживать в самых непростых условиях. Несмотря на свой миниатюрный размер и внешнюю безобидность, морской слизень, известный как Costasiella kuroshimae, обладает уникальной биохимической стратегией, которая позволяет ему использовать солнечный свет как источник энергии. Об этом сообщает Nature.

Кто такая "листовая овечка"?

Costasiella kuroshimae — это морской слизень, который не превышает одного сантиметра в длину. Его зелёная окраска помогает ему сливаться с водорослями, на которых он живёт. Такая маскировка идеально подходит для обитания на мелководье, где даже самые древние водоросли могут сохраняться столетиями. Водоросли, возраст которых превышает тысячу лет, не редкость в таких экосистемах.

Его название "листовая овечка" связано с формой тела и выраженным внешним видом, напоминающим листочки. Но это не просто декоративная особенность — слизень использует её для уникального способа питания, который делает его больше похожим на растения, чем на животных.

Как слизень превращает солнечный свет в еду

Основу рациона Costasiella kuroshimae составляют зелёные водоросли авренвиллея. Вместе с водорослями слизень захватывает хлоропласты — клеточные структуры, которые обычно отвечают за фотосинтез. Обычные животные при переваривании пищи теряют эти хлоропласты, но Costasiella kuroshimae сохраняет их в рабочем состоянии и распределяет по своему телу.

Это даёт слизню уникальную способность производить собственную энергию, как это делают растения. Хлоропласты продолжают работать, осуществляя фотосинтез, и вырабатывают сахара, которые становятся источником питания для слизня. Этот процесс особенно важен в тропических экосистемах, чувствительных к изменениям в окружающей среде, поскольку он помогает слизню выжить в условиях, когда коралловые рифы испытывают стресс из-за повышения температуры воды.

Цераты: встроенные "солнечные панели"

На спине Costasiella kuroshimae расположены особые отростки, называемые цератами. Эти образования выглядят как маленькие листочки и являются продолжением пищеварительной системы слизня. Именно здесь накапливаются заимствованные хлоропласты, придавая телу характерный зелёный оттенок.

Цераты позволяют слизню буквально носить источник питания с собой, так как пока он находится на мелководье, где есть достаточное количество света, фотосинтез продолжается. Это позволяет снизить зависимость от постоянного поедания водорослей, что делает слизня более автономным.

Где обитает Costasiella kuroshimae?

Этот вид был впервые описан в начале 1990-х годов у побережья японского острова Куросима, что и отразилось в его научном названии. Позднее дайверы нашли "листовых овечек" в водах Индонезии и Филиппин.

Слизни выбирают для своего обитания места, где растёт определённый вид водорослей, поэтому их распространение точечное и зависит от состояния прибрежных экосистем. Это делает их численность чувствительной к изменениям в морской среде, а также к возможным изменениям климата.

Размножение и ранние стадии жизни

Как и другие морские слизни, Costasiella kuroshimae откладывает яйца, которые образуют аккуратные спирали. Из них вылупляются личинки, которые некоторое время свободно дрейфуют в воде.

В раннем возрасте у личинок появляется маленькая раковина, но по мере роста слизня она исчезает, и он переходит к "голому" образу жизни. Это важный шаг, позволяющий слизню эффективнее использовать свои хлоропласты и продолжать фотосинтез.

Клептопластика: не только у "листовой овечки"

Способность захватывать хлоропласты называется клептопластикой. Это явление наблюдается и у других видов морских слизней. Например, европейский вид Elysia viridis живёт среди водорослей Codium и расправляет свои кожные складки, чтобы захватить как можно больше солнечного света.

Другой представитель этого семейства, Elysia marginata, пошёл ещё дальше. Этот вид способен отделять голову от тела, избавляясь от заражённых тканей. Голова некоторое время существует самостоятельно и затем отращивает новое тело — это очень редкое явление среди животных.

