девочка ест сладкое
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 11:08

Маленькие бактерии — большие чувства: открытие, которое перевернуло представление о детской психике

Микробиом кишечника влияет на эмоциональное развитие детей с раннего возраста — исследование Бриджет Каллаган

Недавнее исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что состав кишечного микробиома у детей в раннем возрасте может иметь долгосрочные последствия для их эмоционального здоровья. Эти выводы могут пролить свет на связь между микробиотой и развитием таких состояний, как тревожность и депрессия, в школьные и подростковые годы. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

"Наше исследование показывает, как микробиом может влиять на эмоциональное развитие детей и, возможно, помогает объяснить возникновение эмоциональных нарушений", — говорит старший автор исследования, доцент Бриджет Каллаган.

Ось "кишечник-мозг": как микробиом влияет на эмоции

Одним из самых интересных открытий этого исследования стало то, что состав микробиома детей в возрасте 2 лет связан с эмоциональным состоянием этих детей в 7,5 лет. У детей, чьи микробиомы содержали больше бактерий Clostridiales и Lachnospiraceae, чаще наблюдались симптомы тревожности и депрессии. Это указывает на возможную связь между бактериями в кишечнике и изменениями в мозге, ответственными за эмоциональные реакции.

Как это связано с нейронными сетями?

Изменения в микробиоме могут повлиять на то, как формируются нейронные связи в мозге, которые отвечают за эмоциональные реакции. Эти изменения были замечены при МРТ-исследованиях головного мозга детей в возрасте 6 лет, что предполагает долгосрочное влияние кишечных бактерий на психическое развитие.

Роль бактерий в "программировании" мозга

Ученые полагают, что бактерии кишечника могут участвовать в "программировании" нейронных цепей, связанных с эмоциями, в критически важный для психического развития период, когда мозг ещё активно формируется. Это особенно важно, так как если симптомы тревожности и депрессии не замечать и не корректировать, они могут сохраняться и в подростковом возрасте.

"Если мы подтвердим причинно-следственную связь, появится возможность своевременно влиять на развитие эмоционального здоровья детей с помощью мягких методов", — подчеркивает Бриджет Каллаган.

Данные исследования: как проводилось исследование

Исследование было проведено в рамках сингапурского проекта GUSTO, который отслеживает здоровье детей с разных этапов их развития. В эксперименте участвовали 55 детей. На разных этапах их развития были проведены следующие анализы:

  • В возрасте 2 лет взяты образцы кала для анализа состава микробиома.

  • В возрасте 6 лет проведено МРТ головного мозга для оценки состояния нейронных связей.

  • В 7,5 лет родители заполнили анкеты о поведении детей, чтобы определить возможные признаки тревожности и депрессии.

Связь кишечных бактерий с эмоциональными состояниями

Интересно, что связь между микробиотой и эмоциональными состояниями детей поддерживается результатами исследований у взрослых. Бактерии Clostridiales и Lachnospiraceae были ранее связаны с реакцией на стресс и депрессивными состояниями у взрослых. Возможно, что именно эти группы бактерий оказывают влияние на формирование эмоциональных нарушений, особенно у людей, чувствительных к неблагоприятным внешним условиям.

"Мы должны лучше понять, какие виды бактерий внутри этих групп оказывают наибольшее влияние и можно ли их воздействие корректировать с помощью диеты или пробиотиков", — говорит Сударшан Кришнамурти, соавтор исследования.

Профилактика и корректировка: что можно сделать?

Если связь между микробиомом и эмоциональным состоянием подтвердится, это откроет новые возможности для профилактики и коррекции эмоциональных расстройств у детей. Одним из методов может быть диета, направленная на поддержку здорового баланса микробиома. Включение в рацион продуктов, которые способствуют росту полезных бактерий, или использование пробиотиков может помочь в профилактике эмоциональных нарушений.

Действия для родителей

  1. Рациональное питание: питание, богатое клетчаткой, ферментированными продуктами и пребиотиками, помогает поддерживать здоровый баланс микробиома.

  2. Пробиотики: консультируйтесь с врачом по поводу использования пробиотиков, особенно в периоды стресса или изменений в поведении детей.

  3. Ограничение стресса: снижение стресса и создание здоровой среды для детей могут поддержать нормальное развитие нейронных связей и улучшить эмоциональное здоровье.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: игнорирование ранних признаков тревожности или депрессии у детей.
    Последствие: эти симптомы могут усиливаться с возрастом и привести к долгосрочным проблемам.
    Альтернатива: своевременная диагностика и коррекция с помощью психотерапевта и, возможно, коррекции диеты.

  2. Ошибка: отказ от изучения микробиома как фактора влияния на психическое здоровье.
    Последствие: упущенные возможности для профилактики эмоциональных расстройств с раннего возраста.
    Альтернатива: включение исследования микробиома в общие профилактические мероприятия для детей.

  3. Ошибка: пренебрежение диетой и питанием для улучшения здоровья кишечника.
    Последствие: ухудшение состояния микробиома и, как следствие, проблемы с эмоциональным развитием.
    Альтернатива: корректировка рациона с добавлением продуктов, поддерживающих здоровую микрофлору.

Плюсы и минусы научных открытий

Плюсы Минусы
Возможность раннего вмешательства в случае тревожности и депрессии Необходимость дополнительных исследований для подтверждения причинно-следственной связи
Новый подход к коррекции психоэмоционального состояния детей Требует значительных усилий для внедрения в повседневную практику
Поддержка здорового развития детей с использованием диеты и пробиотиков Возможно, не все дети подходят для этой формы коррекции

FAQ

Как я могу улучшить микробиом своего ребенка?
Увлажняйте рацион ребёнка клетчаткой (овощи, фрукты), ферментированными продуктами (кефир, йогурт) и пребиотиками, чтобы поддерживать здоровую флору кишечника.

Могут ли пробиотики помочь в профилактике тревожности у детей?
Исследования показывают, что пробиотики могут играть роль в поддержке психоэмоционального здоровья, но это требует дополнительных доказательств и рекомендаций от врача.

Как повлияет на здоровье ребёнка стресс?
Хронический стресс может ухудшить состояние микробиома и ускорить развитие тревожности и депрессии. Снижение стресса и создание комфортной среды помогут поддерживать эмоциональное здоровье.

Мифы и правда

  1. Миф: здоровье кишечника не связано с психоэмоциональным состоянием.
    Правда: существует связь между микробиомом и эмоциональным состоянием, которая подтверждается научными исследованиями.

  2. Миф: пробиотики — это панацея от всех психических заболеваний.
    Правда: пробиотики могут поддерживать психоэмоциональное здоровье, но не заменяют комплексного подхода к лечению.

  3. Миф: микробиом можно контролировать только с помощью лекарств.
    Правда: правильное питание и здоровый образ жизни играют ключевую роль в поддержке здоровой микрофлоры.

Исторический контекст

Связь между микробиомом и психоэмоциональным состоянием начала активно исследоваться в последние десятилетия. В 2004 году была выдвинута гипотеза о том, что кишечник и мозг образуют "осевую связь", и с тех пор наука развивается в этом направлении. Сегодня эта теория имеет все больше доказательств и открывает новые горизонты в профилактике и лечении психоэмоциональных расстройств.

Три интересных факта

  1. Микробиом человека состоит из триллионов бактерий, которые играют важную роль в обмене веществ, иммунитете и даже настроении.

  2. В кишечнике находится около 90% серотонина — гормона счастья, который влияет на наше эмоциональное состояние.

  3. У детей с плохим микробиомом чаще развиваются проблемы с концентрацией внимания и памятью.

