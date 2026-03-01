Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Теломеры хромосом
© Wikipedia by AJC1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 18:06

Биологический балласт оказался мифом: исчезновение одной хромосомы бьёт по сердцу и коже

В сырой вечер, когда за окном Ла Троба хлещет дождь, а в воздухе висит запах мокрого асфальта и свежесваренного кофе, я перебираю старые фото отца. Его кожа, некогда гладкая и упругая, теперь покрыта глубокими морщинами, пигментными пятнами, а взгляд потускнел. Не просто годы, а что-то системное — потеря Y-хромосомы в клетках, которая незаметно подтачивает мужское здоровье, ускоряя старение не только внутри, но и снаружи. Исследования показывают: у 40% мужчин за 60 это явление уже заметно, и оно коррелирует с рисками для сердца, онкологии и даже качества кожи.

Эта хромосома, считавшаяся раньше "балластом" с минимумом генов, на деле регулирует клеточный баланс. Ее исчезновение в отдельных клетках приводит к мозаике: часть тканей работает нормально, часть — ускоренно делится, провоцируя воспаления и мутации. Для внешности это значит преждевременные морщины, потерю коллагена и повышенный риск рака кожи — проблемы, которые косметологи видят у пациентов ежедневно.

"Потеря Y-хромосомы — не редкость у мужчин старше 60 лет, она затрагивает до 57% к 90 годам. Это ускоряет клеточное деление в тканях, включая кожу, где мы видим больше мутаций и воспалений. Факторы вроде курения усугубляют процесс, делая кожу тоньше и уязвимее."

Врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков

Что происходит при потере Y-хромосомы

С возрастом в мужских клетках Y-хромосома "теряется" во время деления — она застревает в мембранном пузырьке и уходит. Это создает мозаику: нормальные клетки соседствуют с теми, что без Y, и последние размножаются быстрее. В тканях вроде крови, сердца или кожи это приводит к дисбалансу. Хотя хромосома содержит всего 51 ген, ее гены — супрессоры опухолей и регуляторы иммунитета — важны для стабильности. Без них клетки склонны к мутациям, как показывают лабораторные культуры.

Генетические тесты подтверждают: курение и токсины ускоряют потерю, особенно в быстро делящихся тканях. Для кожи это значит ослабленный барьер — меньше коллагена, больше свободных радикалов, первые признаки в 50+ как тонкие морщины и сухость.

Риски для сердца, кожи и долголетия

Исследования связывают отсутствие Y с инфарктами (немецкое когортное на мужчинах 60+), Альцгеймером (в 10 раз чаще) и раками, включая меланому. В раковых клетках потеря часто идет с другими аномалиями, ухудшая прогноз. Для сосудов — фиброз и недостаточность, как в мышиной модели с пересадкой дефектных клеток. Кожа страдает косвенно: воспаления из крови проникают в дерму, ускоряя старение, подобно тому, как инфекции зубов крадут молодость.

"Связь с сердечными рисками реальна: потеря Y провоцирует иммунные сбои, влияющие на сосуды и кожу. Плюс рак — клетки без Y агрессивнее. Рекомендую скрининг после 50 и контроль факторов риска."

Врач-терапевт, врач общей практики Марина Егорова

Общая смертность растет: без Y клетки крови хуже справляются с инфекциями, как при COVID. Для внешности — тусклая кожа, пигментация, как эхо внутренних сбоев.

ЗОЖ-стратегии против потери

Генетика отвечает на треть, остальное — образ жизни. Избегайте токсинов, бросьте курить. Сон в прохладе стабилизирует циклы, как в циркадных ритмах, витамины группы B и антиоксиданты из внутренних батареек поддерживают геном. Рацион без сахара снижает воспаления, а шоколадный мед дает теобромин для сосудов.

Косметика с ретинолом и SPF — барьер для кожи, но системно: контроль веса, прогулки. Иронично, но "чудо-кремы" не заменят отказ от гриппа вроде свиного.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • С какого возраста проверять Y? После 60, если есть факторы риска — генетический тест крови.
  • Влияет ли на женщин? Нет, у них две X-хромосомы компенсируют.
  • Как ЗОЖ помогает? Сон, витамины, отказ от токсинов снижают скорость потери на 20-30%.
Проверено экспертом: врач-терапевт Алексей Поляков и врач-терапевт Марина Егорова

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

