Мужское тело получает новые стандарты: цифры, которые переворачивают привычные идеалы

Открытый вопрос о том, какие параметры мужского тела делают внешность наиболее привлекательной, получил неожиданно точный ответ благодаря новому научному исследованию. Ученые тщательно измерили состав тела, оценили визуальные пропорции и сравнили реакции участников из разных стран. Итог оказался более практичным и менее "идеализированным", чем можно было ожидать. Об этом сообщает журнал Personality and Individual Differences (PID).

По каким параметрам мужчины воспринимаются привлекательными

Интерес к теме мужской привлекательности существует давно, но реальные данные обычно размыты или основаны на субъективных мнениях. Китайские исследователи решили подойти к вопросу системно и изучили влияние двух ключевых параметров: процента жира в организме и соотношения ширины плеч к талии. Для этого мужчинам провели полное сканирование методом DEXA, позволяющим точно определить состав тела, а затем участники из трёх стран — Великобритании, Китая и Литвы — оценили внешность каждой фигуры.

Исследователи стремились понять, как тело мужчины выглядит в контексте здоровья, эволюционных преимуществ и биологических сигналов, которые могут считывать другие люди. Такой подход позволил выявить диапазоны параметров, которые воспринимаются как наиболее привлекательные вне культурных различий.

DEXA и принципы исследования состава тела

Методика DEXA применяется для оценки плотности костной ткани, распределения мышц и жира. В спортивной подготовке она считается одной из самых точных для анализа здоровья, контроля прогресса и выявления потенциальных рисков. В этом исследовании DEXA использовалась для фиксации объективных данных, чтобы привязать оценки участников не к визуальному впечатлению в целом, а к конкретным измеримым характеристикам.

Интересно, что аналогичные подходы применяются не только в научных исследованиях, но и в фитнесе. Например, многие программы, направленные на укрепление корпуса и улучшение баланса, используют похожие принципы оценки пропорций и силы тела, что перекликается с результатами работы ученых. Это прослеживается в материалах о тренировках, развивающих мышцы кора, где рассматриваются факторы общей устойчивости организма.

Какой процент жира признан наиболее привлекательным

Ориентируясь на эволюционную модель, ученые предположили, что оптимальный визуальный ИМТ должен находиться в пределах 23-25. Такой показатель у взрослых мужчин обычно соответствует 12-15 % жира — диапазону, который считается здоровым и физиологически сбалансированным. Фигура в этом случае выглядит спортивной, но не чрезмерно рельефной.

После анализа оценок выяснилось, что пик привлекательности действительно приходится на ИМТ чуть выше предполагаемого — примерно 23-27. Это диапазон, включающий нормальный вес и предожирение. Сильное снижение ИМТ делало фигуру чрезмерно худой и не воспринималось как признак здоровья.

Дополнительно специалисты отмечают, что программы с собственным весом, которые помогают поддерживать стабильный ИМТ, часто оказываются наиболее эффективными для поддержания естественной формы. Сюда относится и подход к тренировкам наподобие базовых комплексов калистеники, где ключевой акцент делается на силе и контроле тела.

Интерпретация ИМТ

Среднестатистические значения ИМТ рассматриваются так:

• менее 16 — выраженный дефицит массы тела;

• 16-18,5 — дефицит массы тела;

• 18,5-25 — норма;

• 25-30 — предожирение;

• 30-35 — ожирение первой степени;

• 35-40 — ожирение второй степени;

• более 40 — ожирение третьей степени.

Исследователи подчеркивают, что оптимальный "привлекательный диапазон" не совпадает с минимально возможным процентом жира. Излишняя худоба воспринимается не как признак здоровья, а как его отсутствие.

Имеет ли значение ширина плеч

Второй параметр, ширина плеч относительно талии, также влиял на восприятие внешности. Наиболее привлекательным оказалось соотношение примерно 1,57, что визуально создаёт лёгкий V-образный силуэт. Однако влияние этого фактора было значительно слабее, чем процент жира. Фигура, которую оценивали как самую симметричную, всё равно оставалась сравнительно плоской, что говорит о том, что чрезмерное развитие плечевого пояса не гарантирует привлекательности.

Интересно, что этот вывод перекликается с подходами тренировок верхней части тела, которые часто направлены не только на силу, но и на улучшение пропорций. Такие особенности отражены, к примеру, в материалах о комплексах для укрепления рук и спины.

Общие закономерности: совпали ли оценки мужчин и женщин

Во всех странах мужчины и женщины одинаково оценивали привлекательность фигур. Это подтверждает биологическое объяснение результатов: восприятие здорового и устойчивого телосложения универсально. Учёные также подчеркнули, что выявленный диапазон массы соответствует тому, что обычно считается оптимальным для выносливости и физиологической устойчивости организма.

Что означают выводы исследования

Полученные результаты предлагают более взвешенный взгляд на мужскую привлекательность. Погоня за экстремальным рельефом или попытки радикально снижать процент жира редко дают желаемый эффект. Гораздо важнее сочетание силы, умеренного количества жира и баланса мышечных групп, обеспечивающих подвижность.

Участники исследования подчёркивали, что привлекательность — это не только мышцы или пропорции. Большую роль играют характер, уверенность и эмоциональная устойчивость. Фитнес, питание, сон и психологическое состояние создают гармонию, которая воспринимается естественно и положительно.

Сравнение разных подходов к поддержанию формы

Поддерживать здоровый ИМТ можно разными способами. Силовые тренировки помогают развивать мышечную массу, кардио укрепляет сердечно-сосудистую систему, а функциональные упражнения улучшают подвижность и координацию. Традиционный бодибилдинг делает акцент на рельефе, в то время как умеренная силовая работа создает более естественную форму. Именно поэтому многие тренеры рекомендуют смешанные программы, сочетающие силовые элементы и работу на выносливость.

Плюсы и минусы акцентированных тренировок

Многие стремятся увеличить плечи или максимально снизить жировой процент, но такая стратегия подходит далеко не всем. Достоинство сбалансированных тренировок в том, что они улучшают здоровье и внешний вид одновременно.

Преимущества:

• развитие мышечной силы;

• улучшение пропорций;

• стабильная выносливость;

• поддержание здорового веса.

Недостатки:

• риск перегрузки при неправильной технике;

• несоответствие ожиданий, если цель — исключительно рельеф;

• необходимость регулярности.

Советы для тех, кто хочет улучшить параметры тела

Работайте в умеренном диапазоне ИМТ, сохраняя баланс между силой и здоровьем. Включайте функциональные и базовые движения — приседания, тяги, выпады. Поддерживайте достаточное количество сна и избегайте экстремальных диет. Тренируйтесь стабильно, но с постепенным ростом нагрузок. Следите за техникой, избегайте избыточного объема упражнений на одну зону.

Популярные вопросы о параметрах мужской привлекательности

1. Можно ли изменить ширину плеч тренировками?

Ширина костной структуры остаётся прежней, но развитие дельтовидных мышц визуально увеличивает верхнюю часть тела.

2. Какой процент жира считается оптимальным?

Для большинства мужчин привлекательным и здоровым диапазоном является 12-18 %, в зависимости от возраста и уровня активности.

3. Нужно ли сильно снижать жировой процент ради внешнего вида?

Нет — слишком низкие значения могут выглядеть неестественно и восприниматься как признак истощения.