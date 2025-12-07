Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
накаченное тело
накаченное тело
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 17:56

Мужское тело получает новые стандарты: цифры, которые переворачивают привычные идеалы

Мужчины с 12–15% жира выглядят наиболее привлекательными — PID

Открытый вопрос о том, какие параметры мужского тела делают внешность наиболее привлекательной, получил неожиданно точный ответ благодаря новому научному исследованию. Ученые тщательно измерили состав тела, оценили визуальные пропорции и сравнили реакции участников из разных стран. Итог оказался более практичным и менее "идеализированным", чем можно было ожидать. Об этом сообщает журнал Personality and Individual Differences (PID).

По каким параметрам мужчины воспринимаются привлекательными

Интерес к теме мужской привлекательности существует давно, но реальные данные обычно размыты или основаны на субъективных мнениях. Китайские исследователи решили подойти к вопросу системно и изучили влияние двух ключевых параметров: процента жира в организме и соотношения ширины плеч к талии. Для этого мужчинам провели полное сканирование методом DEXA, позволяющим точно определить состав тела, а затем участники из трёх стран — Великобритании, Китая и Литвы — оценили внешность каждой фигуры.

Исследователи стремились понять, как тело мужчины выглядит в контексте здоровья, эволюционных преимуществ и биологических сигналов, которые могут считывать другие люди. Такой подход позволил выявить диапазоны параметров, которые воспринимаются как наиболее привлекательные вне культурных различий.

DEXA и принципы исследования состава тела

Методика DEXA применяется для оценки плотности костной ткани, распределения мышц и жира. В спортивной подготовке она считается одной из самых точных для анализа здоровья, контроля прогресса и выявления потенциальных рисков. В этом исследовании DEXA использовалась для фиксации объективных данных, чтобы привязать оценки участников не к визуальному впечатлению в целом, а к конкретным измеримым характеристикам.

Интересно, что аналогичные подходы применяются не только в научных исследованиях, но и в фитнесе. Например, многие программы, направленные на укрепление корпуса и улучшение баланса, используют похожие принципы оценки пропорций и силы тела, что перекликается с результатами работы ученых. Это прослеживается в материалах о тренировках, развивающих мышцы кора, где рассматриваются факторы общей устойчивости организма.

Какой процент жира признан наиболее привлекательным

Ориентируясь на эволюционную модель, ученые предположили, что оптимальный визуальный ИМТ должен находиться в пределах 23-25. Такой показатель у взрослых мужчин обычно соответствует 12-15 % жира — диапазону, который считается здоровым и физиологически сбалансированным. Фигура в этом случае выглядит спортивной, но не чрезмерно рельефной.

После анализа оценок выяснилось, что пик привлекательности действительно приходится на ИМТ чуть выше предполагаемого — примерно 23-27. Это диапазон, включающий нормальный вес и предожирение. Сильное снижение ИМТ делало фигуру чрезмерно худой и не воспринималось как признак здоровья.

Дополнительно специалисты отмечают, что программы с собственным весом, которые помогают поддерживать стабильный ИМТ, часто оказываются наиболее эффективными для поддержания естественной формы. Сюда относится и подход к тренировкам наподобие базовых комплексов калистеники, где ключевой акцент делается на силе и контроле тела.

Интерпретация ИМТ

Среднестатистические значения ИМТ рассматриваются так:

• менее 16 — выраженный дефицит массы тела;
• 16-18,5 — дефицит массы тела;
• 18,5-25 — норма;
• 25-30 — предожирение;
• 30-35 — ожирение первой степени;
• 35-40 — ожирение второй степени;
• более 40 — ожирение третьей степени.

Исследователи подчеркивают, что оптимальный "привлекательный диапазон" не совпадает с минимально возможным процентом жира. Излишняя худоба воспринимается не как признак здоровья, а как его отсутствие.

Имеет ли значение ширина плеч

Второй параметр, ширина плеч относительно талии, также влиял на восприятие внешности. Наиболее привлекательным оказалось соотношение примерно 1,57, что визуально создаёт лёгкий V-образный силуэт. Однако влияние этого фактора было значительно слабее, чем процент жира. Фигура, которую оценивали как самую симметричную, всё равно оставалась сравнительно плоской, что говорит о том, что чрезмерное развитие плечевого пояса не гарантирует привлекательности.

Интересно, что этот вывод перекликается с подходами тренировок верхней части тела, которые часто направлены не только на силу, но и на улучшение пропорций. Такие особенности отражены, к примеру, в материалах о комплексах для укрепления рук и спины.

Общие закономерности: совпали ли оценки мужчин и женщин

Во всех странах мужчины и женщины одинаково оценивали привлекательность фигур. Это подтверждает биологическое объяснение результатов: восприятие здорового и устойчивого телосложения универсально. Учёные также подчеркнули, что выявленный диапазон массы соответствует тому, что обычно считается оптимальным для выносливости и физиологической устойчивости организма.

Что означают выводы исследования

Полученные результаты предлагают более взвешенный взгляд на мужскую привлекательность. Погоня за экстремальным рельефом или попытки радикально снижать процент жира редко дают желаемый эффект. Гораздо важнее сочетание силы, умеренного количества жира и баланса мышечных групп, обеспечивающих подвижность.

Участники исследования подчёркивали, что привлекательность — это не только мышцы или пропорции. Большую роль играют характер, уверенность и эмоциональная устойчивость. Фитнес, питание, сон и психологическое состояние создают гармонию, которая воспринимается естественно и положительно.

Сравнение разных подходов к поддержанию формы

Поддерживать здоровый ИМТ можно разными способами. Силовые тренировки помогают развивать мышечную массу, кардио укрепляет сердечно-сосудистую систему, а функциональные упражнения улучшают подвижность и координацию. Традиционный бодибилдинг делает акцент на рельефе, в то время как умеренная силовая работа создает более естественную форму. Именно поэтому многие тренеры рекомендуют смешанные программы, сочетающие силовые элементы и работу на выносливость.

Плюсы и минусы акцентированных тренировок

Многие стремятся увеличить плечи или максимально снизить жировой процент, но такая стратегия подходит далеко не всем. Достоинство сбалансированных тренировок в том, что они улучшают здоровье и внешний вид одновременно.

Преимущества:
• развитие мышечной силы;
• улучшение пропорций;
• стабильная выносливость;
• поддержание здорового веса.

Недостатки:
• риск перегрузки при неправильной технике;
• несоответствие ожиданий, если цель — исключительно рельеф;
• необходимость регулярности.

Советы для тех, кто хочет улучшить параметры тела

  1. Работайте в умеренном диапазоне ИМТ, сохраняя баланс между силой и здоровьем.

  2. Включайте функциональные и базовые движения — приседания, тяги, выпады.

  3. Поддерживайте достаточное количество сна и избегайте экстремальных диет.

  4. Тренируйтесь стабильно, но с постепенным ростом нагрузок.

  5. Следите за техникой, избегайте избыточного объема упражнений на одну зону.

Популярные вопросы о параметрах мужской привлекательности

1. Можно ли изменить ширину плеч тренировками?
Ширина костной структуры остаётся прежней, но развитие дельтовидных мышц визуально увеличивает верхнюю часть тела.

2. Какой процент жира считается оптимальным?
Для большинства мужчин привлекательным и здоровым диапазоном является 12-18 %, в зависимости от возраста и уровня активности.

3. Нужно ли сильно снижать жировой процент ради внешнего вида?
Нет — слишком низкие значения могут выглядеть неестественно и восприниматься как признак истощения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Весенние тренировки повышают выносливость бегунов — спортивные врачи сегодня в 1:10
Перешла с дорожки на улицу — не ожидала, что тело откликнется так быстро

Скоро весна, а значит, пора сменить душный зал на пробежки под открытым небом. Как сделать переход с беговой дорожки на улицу без травм и с удовольствием

Читать полностью » Одержимость тренировками нарушает качество жизни — доктор Джейсон Нагата вчера в 23:17
Тренировки становятся диктатором жизни: одержимость мышцами незаметно ведёт к опасной черте

Стремление к идеальному телу может незаметно превратиться в опасное расстройство. Эксперты объясняют, как распознать бигорексию и защитить психическое здоровье.

Читать полностью » Семь минут активности снизили усталость по утрам — физиологи вчера в 21:31
Начал делать эту зарядку по утрам — и брюки наконец сели идеально

Семиминутная тренировка стоя помогает активизировать метаболизм, укрепить пресс и зарядить тело энергией без коврика и оборудования.

Читать полностью » Интервальная разминка ускоряет метаболизм и выносливость — Фред Энгельфрид вчера в 19:10
Добавила один приём в разминку — энергия появилась даже после тяжёлого дня

Хотите привести тело в форму, но нет времени на спортзал? Узнайте, как пять простых приёмов помогут добиться результата быстрее, чем вы думаете

Читать полностью » Электростимуляция вместе с силовыми тренировками усиливает рост мышц — EJAP вчера в 17:07
Тело отвечает вспышкой силы: новый метод заставляет мышцы расти быстрее обычных тренировок

Учёные обнаружили, что сочетание силовых упражнений с электромиостимуляцией может ускорить рост мышц и усилить силу.

Читать полностью » Короткие тренировки улучшают работу сердца и снижают стресс — фитнес-тренеры вчера в 15:27
Начала делать планку по 30 секунд в день — талия исчезла, а осанка стала как у балерины

15-минутная тренировка без оборудования поможет укрепить тело, улучшить осанку и вернуть энергию даже в самый загруженный день.

Читать полностью » Эксперты установили пользу плиометрических упражнений для выносливости — SELF вчера в 13:10
Прыгнула на платформу один раз — и теперь живот стал почти плоским

Простая программа из двух упражнений поможет подтянуть живот и сделать фигуру стройнее к лету. Всё, что нужно — немного времени и правильная техника

Читать полностью » Растительная и мясная пища одинаково помогают росту мышц при тренировках — MSSE вчера в 11:51
Мясо теряет статус главного строителя мышц: зелёные продукты раскрыли силу, о которой фитнес молчал

Учёные проверили, влияет ли тип белка и режим питания на рост мышц, и пришли к неожиданным выводам. Результаты исследования опровергают представления питании.

Читать полностью »

Новости
Наука
Пещеры между Катаром и Кувейтом хранили следы людей 100 тыс лет — PLOS One
Питомцы
Попугаи служили пиратам дорогим товаром для прибыльной перепродажи — историки
ЦФО
В Белгороде зафиксировали максимальную цену сахара в 99 рублей — власти региона
Красота и здоровье
Кальций, магний и омега-3 важны для укрепления костей и нервной системы женщин — Меланя Маилян
Туризм
Партенит — курорт для семейного отдыха с детьми и для любителей природы
Еда
Кокосовая стружка придаёт шоколадному печенью хруст и тропический аромат — повара
Дом
Метод с содой и перекисью водорода не подходит для антипригарных покрытий — клинеры
Садоводство
Маранта требует яркого рассеянного света и высокой влажности для роста — садовод
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet