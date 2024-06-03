Мальдивы решили ограничить доступ в страну для израильских граждан из-за нестабильности, вызванной последними событиями в секторе Газа. Согласно информации главы МВД Ихусана для газеты Sun, такое решение было принято министерством внутренних дел Мальдив.
Кабмин внес изменения в законодательство, после чего граждане Израиля не смогут пересечь границу Мальдив с их паспортами. Сформирован специальный комитет, которые возглавили основные лица различных ведомств, чтобы обсудить этот вопрос.
Помимо этого, правительство Мальдив назначило эксперта президента для изучения вопросов о поддержке Палестины и выявления возможных сфер сотрудничества. Также планируется денежная помощь для Ближневосточного агентства ООН, поддерживающее палестинских беженцев, и проведение мероприятий в поддержку частично признанного государства на Ближнем Востоке. Кроме того, необходимо обсудить вопросы, которые касаются разрешения палестино-израильского конфликта. Для этого собираются задействовать другие страны, в которых проживают мусульмане.
Главенствующая религия Мальдив по-прежнему остаётся исламом. Государство в Индийском океане 50 лет как прекратила какие-либо официальные отношения с Израилем. В 2000-х годах взаимоотношения между странами начали восстанавливаться, но спустя 10 лет опять произошёл кризис отношений. Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин заявил шесть лет назад, что были завершены все возможные соглашения, когда-то объединяющие страны.
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