Прилетела на Мальдивы и поняла, почему их называют раем – не только из-за пляжей

Мальдивы — это не просто пляжный отдых, а островное искусство замедляться. Здесь не нужно спешить: всё подчинено ритму океана и тишины. Этот архипелаг давно стал символом уединения и роскоши, но при этом остаётся доступным для путешественников с разными ожиданиями — от дайверов до романтиков. Разберём, когда ехать, где остановиться и чем наполнить свой отпуск, чтобы он стал по-настоящему идеальным.

Мальдивы состоят из 26 атоллов и более 1200 островов, из которых только около 200 населены. Почти каждый курорт располагается на отдельном острове, что создаёт атмосферу полной приватности.

Острова окружены коралловыми рифами, а вода удивительно прозрачна — видимость под водой достигает 40 метров. Именно поэтому Мальдивы давно стали центром подводного туризма: дайвинг, снорклинг, плавание с черепахами и скатами манта здесь на уровне мечты.

Туризм на Мальдивах развивается активно, но сохраняет баланс между комфортом и природой. Курорты делятся по концепции: семейные, романтические, спортивные и эко-ориентированные. Можно провести отпуск в роскошной вилле над водой, выбрать уютный гестхаус на локальном острове или поселиться в бутик-отеле с авторской кухней.

Сравнение

Тип отдыха Где остановиться Формат Кому подойдёт Особенности Роскошный резорт Частные острова, сети Soneva, Anantara, Conrad Виллы над водой, собственный пляж Парам, ценителям сервиса Высокий уровень комфорта, персональный трансфер Бюджетный вариант Локальные острова (Мафуши, Тодду, Химмафуши) Гестхаусы, мини-отели Независимым путешественникам Можно увидеть жизнь местных, недорого Активный отдых Острова с дайв-центрами (Ари, Адду, Баа) Спортивные курорты Дайверам, серферам, искателям приключений Рифы, школы подводного плавания, волны Эко-отдых Резорты с зелёной концепцией Эко-виллы, минимальный пластик Любителям природы Автономные системы и органическая кухня Семейный отпуск Курорты с детскими клубами Виллы с 2 спальнями Семьям с детьми Няньки, семейные активности

Советы шаг за шагом

Выберите сезон.

Лучшее время — ноябрь-апрель: сухо, солнечно, почти без осадков. Май-октябрь — влажный сезон с короткими тропическими дождями, зато меньше туристов и скидки на проживание. Бронируйте заранее.

Курорты на Мальдивах быстро заполняются, особенно зимой. Ищите предложения "all inclusive" — это реально выгоднее, ведь питание и трансферы стоят дорого. Определитесь с островом. Для дайвинга — атоллы Ари, Баа, Адду.

Для серфинга — Северный и Южный Мале, Тулусду.

Для уединения — отдалённые атоллы Лавиани или Раа. Рассчитайте транспорт.

После прилёта в Мале трансфер может быть на гидросамолёте (20-60 мин) или катамаране. Уточняйте заранее: иногда дорога дороже ночи в отеле. Планируйте активность.

Попробуйте снорклинг прямо с пляжа, погружение к рифам, катание на SUP-досках, вечерние круизы и пикники на необитаемых островах. Соберите аптечку и кремы.

Аптеки есть не везде, а солнце активно — нужен SPF 50+, шляпа, лёгкая одежда. Учтите дресс-код.

На локальных островах — скромная одежда вне пляжа; в резортах можно всё, что удобно. Берите подводную камеру.

Даже без дайвинга вы увидите кораллы и рыб прямо у берега. Проверьте питание.

Резорты предлагают кухни со всего мира, но на локальных островах меню проще: рыба, рис, карри, тропические фрукты. Страховка и документы.

Виза не нужна, но страховка обязательна — покрытие от медицинских и транспортных случаев.

А что если…

Хочу сэкономить. Поезжайте в мае-июне: меньше людей, цены ниже, море тёплое. Выбирайте локальные острова с гестхаусами, где завтраки включены.

Поезжайте в мае-июне: меньше людей, цены ниже, море тёплое. Выбирайте локальные острова с гестхаусами, где завтраки включены. Боюсь лететь на гидросамолёте. Выбирайте курорт недалеко от Мале — трансфер на катере займёт 30-40 минут.

Выбирайте курорт недалеко от Мале — трансфер на катере займёт 30-40 минут. Путешествую с детьми. Курорты Sun Siyam, Centara Grand и Kurumba предлагают детские клубы и отдельные меню.

Курорты Sun Siyam, Centara Grand и Kurumba предлагают детские клубы и отдельные меню. Люблю активность. Берите тур с дайвингом, виндсерфингом или рыбалкой на закате.

Берите тур с дайвингом, виндсерфингом или рыбалкой на закате. Не хочу толп. Отдалённые атоллы Баа и Раа предлагают тишину, а Baа к тому же входит в список биосфер ЮНЕСКО.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Пляжи мирового уровня, кристальная вода Высокие цены в сезон Уединение и приватность Долгий перелёт с пересадкой Тёплый климат круглый год Ограниченные развлечения вне курорта Идеальные условия для дайвинга и снорклинга Сильное солнце, нужен уход за кожей Безвизовый въезд для россиян Зависят от погоды морские трансферы

FAQ

Какой курорт выбрать для первой поездки?

Если хотите баланс комфорта и доступности — Kuramathi, Meeru Island или Vilamendhoo. Любителям роскоши подойдёт Baros или Soneva Fushi.

Сколько стоит отдых на Мальдивах?

Бюджетный вариант — от 1500 $ за неделю на двоих (гестхаус + перелёт). Средний сегмент — 2500-4000 $, люкс — от 6000 $.

Можно ли поехать с детьми?

Да. Многие резорты ориентированы на семьи и предлагают нянь, детские клубы и безопасные пляжи без течений.

Нужна ли виза?

Нет, гражданам России дают бесплатное разрешение на 30 дней по прилёту. Главное — обратный билет и бронь жилья.

Что привезти из Мальдив?

Косметику на основе кокоса, специи, коралловые украшения (искусственные), изделия ручной работы и чай.