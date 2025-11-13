Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мальдивы
Мальдивы
© ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 14:31

Отказался от прямого рейса — и сэкономил на Мальдивах десятки тысяч: вот как сделать то же самое

Эксперт по туризму: перелёт с пересадкой на Мальдивы снижает цену билета вдвое

Мальдивы давно считаются символом роскошного отдыха — виллы на воде, персональные повара и безмятежные виды. Но, как рассказал автор телеграм-канала "Тревел Тёма", попасть на острова можно и без огромных трат. Главное — знать, где сэкономить, а где платить не стоит.

Перелёт: как сэкономить десятки тысяч

Главное правило — не брать прямые рейсы. Путешественник советует выбирать маршруты с пересадкой в Эмиратах или Шри-Ланке.

Если мониторить акции авиакомпаний, можно найти билет из Москвы в одну сторону за 15-20 тысяч рублей. Да, путь будет чуть длиннее, но сэкономленные средства потом пригодятся на месте.

"Забудьте про прямые рейсы. Да, с пересадкой, но ради такой экономии можно и потерпеть.", — отметил автор телеграм-канала "Тревел Тёма".

Совет: ловить билеты стоит за 2-3 месяца до поездки, а возвращение планировать в середине недели — так цена обычно ниже.

Трансфер до острова: общественный паром вместо гидросамолёта

Добравшись до Мале, многие туристы совершают типичную ошибку — берут дорогой трансфер на скоростных катерах или гидросамолётах. Между тем, общественный паром стоит всего пару долларов и доставит на нужный остров с минимальными расходами.

Разница очевидна: частные лодки обойдутся в 80-150 долларов с человека, а государственный паром — не дороже чашки кофе в аэропорту.

Где жить: гестхаусы вместо люксовых резортов

Мальдивы состоят не только из роскошных курортов. На локальных островах есть уютные гестхаусы, где останавливаются местные и опытные путешественники.

Неделя проживания на двоих обходится примерно в 80-90 тысяч рублей, плюс туристический налог — около 15 тысяч.

Такие места обычно предлагают чистые комнаты, кондиционер, вай-фай и домашнюю кухню. Здесь можно познакомиться с культурой мальдивцев, попробовать местные блюда и почувствовать себя не гостем, а частью острова.

"Там живут обычные мальдивцы, и атмосфера совсем другая, душевная.", — подчеркнул автор.

Питание: вкусно, свежо и недорого

Вместо системы all inclusive путешественник рекомендует местные кафе. Там подают блюда из свежего тунца, жареных креветок, риса с кокосом и экзотических фруктов.

Средний чек за обед — 500-700 рублей. За такие деньги в Москве едва хватит на кофе с десертом, а здесь — полноценное морское пиршество.

Совет: пробовать блюда с рыбой гриль, а напитки брать безалкогольные — на большинстве локальных островов алкоголь запрещён.

Сравнение: Мальдивы "лакшери” vs Мальдивы "эконом”

Пункт расходов

Резорт

Бюджетный вариант

Перелёт

Прямой, от 60 000 ₽

С пересадкой, 15-20 000 ₽

Трансфер

Гидросамолёт, 100-200 $

Паром, 2-3 $

Проживание

От 200 000 ₽/неделя

80-90 000 ₽/неделя

Питание

All inclusive

Кафе, 500-700 ₽/обед

Итого (на двоих)

400-600 тыс. ₽

180-220 тыс. ₽

Советы шаг за шагом

  1. Забронируйте авиабилеты заранее через агрегаторы с гибкими датами.
  2. Выберите локальный остров — популярны Маафуши, Химмафуши, Тодду.
  3. Напишите владельцам гестхаусов напрямую: часто предлагают скидки.
  4. Купите местную SIM-карту для дешёвого интернета.
  5. Не планируйте плотный график — Мальдивы любят размеренность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать люксовый отель ради "настоящих Мальдив”.
  • Последствие: расходы увеличатся втрое, без ощутимой разницы в море или пляже.
  • Альтернатива: гестхаусы на локальных островах — тот же океан, но живее атмосфера.

А что если хочется комфорта?

Можно совместить форматы — первую часть отдыха провести в гестхаусе, а пару дней в резорте. Такой вариант позволит насладиться комфортом, не выходя за рамки бюджета.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Доступность по цене

Нужна самостоятельная организация

Аутентичность опыта

Нет алкоголя на большинстве островов

Возможность общения с местными

Больше бытовых мелочей, меньше сервиса

Просторные пляжи без толп

Транспорт по расписанию

FAQ

Как выбрать остров для отдыха?
Лучше начать с популярных локальных — Маафуши и Тодду: там развита инфраструктура, есть кафе и аренда оборудования для снорклинга.

Что лучше взять с собой?
Маску, крем от солнца, лёгкую одежду и респект к местным традициям — купальники только на пляже.

Мифы и правда

Миф: Мальдивы — только для богатых.
Правда: При грамотном планировании отдых обойдётся дешевле, чем неделя в Турции.

Миф: Без турагента не справиться.
Правда: Всё можно организовать онлайн — от билетов до жилья.

Миф: На локальных островах скучно.
Правда: Там жизнь кипит — рынки, дайвинг, рыбалка и закаты без толп туристов.

3 интересных факта

  • На Мальдивах более 1100 островов, но заселено меньше двухсот.
  • При посещении обитаемых островов или столицы Мале правила меняются. И мужчинам, и женщинам стоит выбрать одежду, прикрывающую плечи и колени.
  • Снорклинг у коралловых рифов считается одной из лучших в мире активностей без лицензии дайвера.

Исторический контекст

До 1970-х Мальдивы почти не принимали туристов: экономика держалась на рыболовстве и кокосах. Всё изменилось, когда в 1972 году открылся первый курорт Kurumba Maldives — с тех пор архипелаг стал мечтой миллионов путешественников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Архипелаг Раджа Ампат в Индонезии назван лучшим местом для снорклинга сегодня в 6:41
Погрузилась всего на метр – а передо мной открылся целый подводный мир! Лучшие места для снорклинга

Лучшие точки для снорклинга: от лёгких лагун для новичков до диких рифов для искателей впечатлений — практические советы по выбору, снаряжению и безопасности на воде.

Читать полностью » Гастрономический туризм признан одним из самых быстрорастущих направлений сегодня в 5:38
Этот путешествие изменило моё отношение к еде: гастротур, после которого не хочется фастфуда

Где искать настоящую еду в путешествии: семейные рецепты, уличные рынки и мастер-классы, которые превратят отпуск в настоящее гастрономическое открытие.

Читать полностью » Органайзеры и списки вещей помогают снизить стресс при сборах в путешествие сегодня в 4:35
Раньше паковал чемодан за неделю – теперь делаю по чек-листу, и всё проходит идеально!

Готовый чек-лист для отпуска: от документов до аптечки и бюджета — всё, чтобы поездка прошла без стресса, сэкономила деньги и подарила время для удовольствий.

Читать полностью » Эко-отели становятся всё более востребованными среди путешественников сегодня в 3:31
Бросил отели и туры всё включено – теперь отдыхаю так, что даже природа благодарит!

Как организовать экологичный отдых и не навредить природе: практические шаги, проверенные инструменты и список стран, где экотуризм работает на благо местных сообществ и экосистем.

Читать полностью » AirAsia анонсировала запуск рейсов в Москву — Тони Фернандес сегодня в 2:25
Бюджетные рейсы в Россию: что обещает AirAsia на 2025 год

AirAsia открывает новые горизонты для российских путешественников, предлагая доступные рейсы в Юго-Восточную Азию.

Читать полностью » Музейные карты дают скидки на посещение достопримечательностей — эксперты туризма сегодня в 1:15
Сделала одно простое действие перед покупкой билетов и сэкономила 30% на отпуске

Путеводитель по планированию отпуска: как выбрать билеты, где остановиться и что посмотреть, чтобы сделать путешествие комфортным и увлекательным.

Читать полностью » В Турции скидки до 66% на заезды до апреля 2026 года — PEGAS Touristik сегодня в 0:15
Успел забронировать заранее — и получил скидку 40%: сэкономить реально, если знать как

Еще не забронировали зимний отпуск? Узнайте, как сэкономить на туре и что важно учитывать при выборе отеля.

Читать полностью » Смелые фото у пирамиды: египтяне не оценили идею — вот, что ждет туристов после такого вчера в 23:26

Туристы задержаны в Египте за попытку сделать откровенные фото у пирамид. Как избежать проблем с местными законами и что нужно знать перед посещением исторических объектов?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Доктор Анита Патель: самые грязные места в самолёте — столики-трей
Садоводство
Совместная посадка огурцов и томатов создаёт конфликт микроклимата и снижает урожайность – Михаил Стрельцов
Дом
Сара Апарасио: избыточное средство для стирки и смягчитель полотенец только вредят ткани
Еда
Картофель в куриных котлетах повышает сочность блюда по данным кулинаров
Наука
Арктическая экспедиция совершила рекордные сорок погружений под ледяным покровом Северного океана — Сяося Хуан
ДФО
Автоконцерны Mercedes-Benz и Mazda подтверждают полный уход без перспектив возвращения в Россию
Красота и здоровье
Подбор нюдового лака улучшает тон кожи по данным мастеров маникюра
Садоводство
Гниль лука развивается при влажности и неправильном хранении – Сергей Волков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet