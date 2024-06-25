Запросы на включение в состав БРИКС были получены от Таиланда и Малайзии, общее количество желающих превышает три десятка стран, доложил советник главы Российской Федерации Юрий Ушаков.

Он отметил на десятилетнем международном семинаре "Примаковские дискуссии", что интерес к сотрудничеству с БРИКС непрерывно усиливается. Среди последних подателей заявок на вступление значатся Таиланд и Малайзия.

В общей сложности, подчеркнул Ушаков, число подобных обращений перевалило за тридцать. Советник президента РФ поведал, что российское руководство интенсивно занимается разработкой параметров для новых союзников БРИКС, а также формированием списка государств, которые могут получить соответствующий статус.

Учитывая возрастающую роль БРИКС в создании более честного и справедливого глобального порядка, продолжил Ушаков, Российская Федерация приложит все усилия для того, чтобы первая встреча расширенного состава альянса, которая состоится в Казани 22-24 октября, стала плодотворной и результативной.

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