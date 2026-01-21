Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Храм Кек Лок Си, Пенанг
Храм Кек Лок Си, Пенанг
© commons.wikimedia.org by Balou46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 17:15

Собрался в Малайзию без визы — погода чуть не испортила планы: месяц решает всё

Весной в Малайзии легче планировать поездки и нацпарки — Lonely Planet

Россиянам уже проще планировать поездку в Малайзию: граждане РФ смогут находиться в стране без визы до 30 дней, а Минэкономразвития РФ ожидает подписание безвизового соглашения с Малайзией до конца текущего года. В ведомстве уточняют, что документы подготовлены и находятся на рассмотрении у иностранной стороны, а завершение переговоров допускают в 2026 году. На этом фоне логичный вопрос — в какие месяцы ехать, чтобы погода не испортила впечатление.

Почему в Малайзии нет одного "идеального" сезона

Малайзия растянулась на две большие части — полуостров и Борнео, и климат там заметно различается. Даже на сравнительно небольших расстояниях погода может вести себя по-разному: например, остров Лангкави находится недалеко от Пенанга, но в один и тот же день условия в этих местах способны отличаться.

В целом страна живет в режиме "жарко и влажно" почти круглый год. Разница сезонов чаще ощущается не по температуре, а по количеству осадков и характеру дождей. Самое заметное влияние оказывают муссоны: на восточном побережье полуострова сильнее проявляется северо-восточный муссон с середины октября по март, а на западном побережье больше дождей приносит юго-западный муссон с мая по октябрь. На Борнео наиболее влажный период часто приходится на ноябрь-февраль.

Декабрь — февраль: западное побережье и острова в приоритете

Зимой, когда восточное побережье полуострова получает самые сильные ливни (особенно в декабре-феврале), западная часть, выходящая к Андаманскому морю, обычно ощущается суше и комфортнее. Это время подходит для пляжного отдыха на островах вроде Лангкави и для прогулок по Джорджтауну в Пенанге, когда хочется совмещать море и городской колорит.

Обратная сторона сезона — повышенный спрос. В эти месяцы больше туристов и выше цены на отели, особенно на фоне школьных каникул и крупных праздников. При этом именно зимой проходят заметные культурные события, включая Китайский Новый год и индуистский фестиваль Тайпусам, который обычно выпадает на конец января или начало февраля.

Март — май: спокойное окно для пляжей и национальных парков

Весна на многих направлениях в Малайзии воспринимается как универсальный вариант. С марта по май осадков и "тяжелой" влажности часто становится меньше, чем в пиковые дождливые периоды, поэтому проще планировать поездки по стране и отдых на море.

Этот сезон также удобен тем, кто хочет увидеть дикую природу и нацпарки: в более предсказуемую погоду легче организовать выезды и прогулки. В Сабахе апрель особенно удачен для активного отдыха — от дайвинга до походов на гору Кинабалу, а май там связывают с Праздником урожая.

При этом региональные особенности никуда не исчезают: апрель называют одним из самых дождливых месяцев для Куала-Лумпура. Но для городской поездки это может быть даже плюсом — легче перенести жару и посвятить больше времени рынкам, ресторанам и музеям.

Июнь — сентябрь: лучше для Куала-Лумпура и восточного побережья

Летом в Куала-Лумпуре обычно наиболее сухо по местным меркам, хотя тропическая влажность остается заметной. Восточное побережье полуострова в этот период тоже выглядит выигрышно, а условия для дайвинга улучшаются за счет более чистой видимости под водой — поэтому интерес к курортам растет.

Сезон насыщен событиями: в июне на Борнео проходит фестиваль Гавай, а в Пенанге собирает зрителей фестиваль драконьих лодок. Конец августа отмечен Хари Мердека — национальным днем Малайзии, когда по стране проходят парады и праздничные мероприятия, пусть и с риском дождей, которые начинают возвращаться ближе к осени.

Октябрь — ноябрь: Мелака и Камерон-Хайлендс, если не боитесь зонта

Осенью дожди на полуострове усиливаются, но историческая Мелака, как отмечается, часто оказывается в более благоприятной погодной зоне. Это же время хорошо подходит для Камерон-Хайлендс: благодаря осадкам природа оживает, а поездка в горы становится особенно живописной.

Для тех, кто предпочитает "городской" формат, октябрь-ноябрь тоже могут оказаться удачными: проще найти конкурентные цены на отели, а крупные города предлагают много занятий в помещении — от музеев до шопинга и сезонных распродаж.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В музее Гибли показали рабочее пространство режиссёра Хаяо Миядзаки вчера в 15:05
Долго ловила билеты в музей Гибли — внутри стало ясно, почему туда так сложно попасть

Музей Гибли в Токио дарит взрослым шанс почувствовать детство: билеты распродаются мгновенно, фото запрещено, доступно сопровождение — как попасть и что ждать.

Читать полностью » На Пальмароле нет постоянных жителей и мобильной связи — CNN вчера в 11:42
Думал, без инфраструктуры скучно — на этом острове в Италии сутки проходят так, что телефон не нужен

Пальмарола — остров без инфраструктуры у берегов Италии, доступный только на лодке. Тайна тихой жизни: пещеры, руины и звезды — зачем сюда едут за простотой.

Читать полностью » Пляжный отдых во Вьетнаме зависит от сезона и курорта — туристы вчера в 10:12
Рекламируют одно, получаете другое: тёмная сторона пляжного отдыха во Вьетнаме всплывает уже на месте

Вьетнам не всегда про идеальные пляжи: дожди, волны, мусор и ограничения для купания могут изменить планы на Нячанг, Муйне и Дананг.

Читать полностью » Программа ООН отмечает устойчивое развитие Антониу-Прадо в Бразилии 19.01.2026 в 23:34
Как будто Италия, но не Европа: в Бразилии нашли город, который неожиданно взорвал туррейтинг ООН

Антониу-Прадо в Бразилии стал единственным городом страны в списке Best Tourism Villages 2025 благодаря итальянскому наследию, архитектуре и фестивалям.

Читать полностью » Старый музей Акрополя открывается в конце весны для посетителей – Protothema 19.01.2026 в 19:38
Акрополь в Афинах открывает то, что десятилетиями было закрыто: туристов ждёт сюрприз

Старый музей Акрополя открывается этой весной: более 1185 находок, новые маршруты к Севастию и микенской стене, цифровые технологии раскроют «невидимую» историю.

Читать полностью » Шри-Ланка подходит для активного отдыха и спорта — Виноградов путешественник 19.01.2026 в 14:35
Шри-Ланка в 2026 году меняет формат отдыха — туристы неожиданно забывают про лежаки уже в первые дни

Шри-Ланка в 2026 году становится выбором для тех, кто ищет активный отпуск: горные маршруты, сёрфинг у океана, специи и движение без пауз.

Читать полностью » Мошенники используют чаты поиска попутчиков для обмана — МВД России 19.01.2026 в 14:27
Сообщение в чате может стоить всей поездки: мошенники освоили новый туристический приём

В чатах для поиска попутчиков распространяется новая схема мошенничества. Как именно действуют аферисты и на что стоит обратить внимание путешественникам.

Читать полностью » Январь даёт самые низкие цены на отели в Греции - Go2Africa 19.01.2026 в 13:48
Дешёвые поездки начинаются с календаря: один месяц открывает те же города без переплат

Выбор месяца поездки часто важнее направления: цены на отели сильно меняются по месяцам. Узнайте, в какие месяцы выгодно бронировать и как сэкономить.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Списывают на еду, а это вирус: один симптом сразу все расставляет по местам
Спорт и фитнес
Мышечные волокна при гипертрофии увеличиваются в размере и диаметре — тренер Лаура Миранда
Питомцы
Сиамский окрас проявляется у котят после рождения — ветеринар
Авто и мото
Toyota RAV4 HEV 2026 разгоняется до 100 км/ч за 8,0 с
Наука
Гигантский вирус разрушает ядро клетки для размножения — The Journal of Virology
Авто и мото
Дальняя зимняя поездка без подготовки повысила риск переохлаждения — МЧС
Авто и мото
Пробег свыше 150 тыс км увеличил риск дорогого ремонта — Ермаков автоэксперт
Авто и мото
Штраф 500 рублей за незаконный ксенон сочли недостаточным — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet