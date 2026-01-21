Собрался в Малайзию без визы — погода чуть не испортила планы: месяц решает всё

Россиянам уже проще планировать поездку в Малайзию: граждане РФ смогут находиться в стране без визы до 30 дней, а Минэкономразвития РФ ожидает подписание безвизового соглашения с Малайзией до конца текущего года. В ведомстве уточняют, что документы подготовлены и находятся на рассмотрении у иностранной стороны, а завершение переговоров допускают в 2026 году. На этом фоне логичный вопрос — в какие месяцы ехать, чтобы погода не испортила впечатление.

Почему в Малайзии нет одного "идеального" сезона

Малайзия растянулась на две большие части — полуостров и Борнео, и климат там заметно различается. Даже на сравнительно небольших расстояниях погода может вести себя по-разному: например, остров Лангкави находится недалеко от Пенанга, но в один и тот же день условия в этих местах способны отличаться.

В целом страна живет в режиме "жарко и влажно" почти круглый год. Разница сезонов чаще ощущается не по температуре, а по количеству осадков и характеру дождей. Самое заметное влияние оказывают муссоны: на восточном побережье полуострова сильнее проявляется северо-восточный муссон с середины октября по март, а на западном побережье больше дождей приносит юго-западный муссон с мая по октябрь. На Борнео наиболее влажный период часто приходится на ноябрь-февраль.

Декабрь — февраль: западное побережье и острова в приоритете

Зимой, когда восточное побережье полуострова получает самые сильные ливни (особенно в декабре-феврале), западная часть, выходящая к Андаманскому морю, обычно ощущается суше и комфортнее. Это время подходит для пляжного отдыха на островах вроде Лангкави и для прогулок по Джорджтауну в Пенанге, когда хочется совмещать море и городской колорит.

Обратная сторона сезона — повышенный спрос. В эти месяцы больше туристов и выше цены на отели, особенно на фоне школьных каникул и крупных праздников. При этом именно зимой проходят заметные культурные события, включая Китайский Новый год и индуистский фестиваль Тайпусам, который обычно выпадает на конец января или начало февраля.

Март — май: спокойное окно для пляжей и национальных парков

Весна на многих направлениях в Малайзии воспринимается как универсальный вариант. С марта по май осадков и "тяжелой" влажности часто становится меньше, чем в пиковые дождливые периоды, поэтому проще планировать поездки по стране и отдых на море.

Этот сезон также удобен тем, кто хочет увидеть дикую природу и нацпарки: в более предсказуемую погоду легче организовать выезды и прогулки. В Сабахе апрель особенно удачен для активного отдыха — от дайвинга до походов на гору Кинабалу, а май там связывают с Праздником урожая.

При этом региональные особенности никуда не исчезают: апрель называют одним из самых дождливых месяцев для Куала-Лумпура. Но для городской поездки это может быть даже плюсом — легче перенести жару и посвятить больше времени рынкам, ресторанам и музеям.

Июнь — сентябрь: лучше для Куала-Лумпура и восточного побережья

Летом в Куала-Лумпуре обычно наиболее сухо по местным меркам, хотя тропическая влажность остается заметной. Восточное побережье полуострова в этот период тоже выглядит выигрышно, а условия для дайвинга улучшаются за счет более чистой видимости под водой — поэтому интерес к курортам растет.

Сезон насыщен событиями: в июне на Борнео проходит фестиваль Гавай, а в Пенанге собирает зрителей фестиваль драконьих лодок. Конец августа отмечен Хари Мердека — национальным днем Малайзии, когда по стране проходят парады и праздничные мероприятия, пусть и с риском дождей, которые начинают возвращаться ближе к осени.

Октябрь — ноябрь: Мелака и Камерон-Хайлендс, если не боитесь зонта

Осенью дожди на полуострове усиливаются, но историческая Мелака, как отмечается, часто оказывается в более благоприятной погодной зоне. Это же время хорошо подходит для Камерон-Хайлендс: благодаря осадкам природа оживает, а поездка в горы становится особенно живописной.

Для тех, кто предпочитает "городской" формат, октябрь-ноябрь тоже могут оказаться удачными: проще найти конкурентные цены на отели, а крупные города предлагают много занятий в помещении — от музеев до шопинга и сезонных распродаж.