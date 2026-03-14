Лишние часы в небе стоят целое состояние: логистический кризис меняет планы российских туристов

В марте знакомые из Москвы собрались на Лангкави — пальмы, белый песок, океан плещется у ног. Но вместо привычных 240 тысяч на двоих за тур с перелетом через ОАЭ туроператоры предлагают варианты через Китай за полмиллиона. Цены на билеты тоже подскочили: раньше из столицы до Куала-Лумпура с багажом укладывались в 75 тысяч рублей на человека, а теперь через Узбекистан или Поднебесную выходит вдвое дороже. Туристы морщатся, турфирмы ищут пути, а кризис в Персидском заливе меняет все карты. Отдых в Малайзии сам по себе не дешевеет, но добираться стало геморроем с доплатой в 25-100 процентов.

"Изменение стыковок из-за кризиса в заливе вынуждает перестраивать маршруты через Китай или Узбекистан, что сразу поднимает стоимость на четверть. Туристы привыкли к быстрым хабам на Ближнем Востоке, а теперь время в пути растягивается, багаж ждет дольше. Рекомендую заранее мониторить альтернативы и брать гибкие тарифы, чтобы не потерять деньги при новых ограничениях." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Пакетные туры взлетели в цене

Малайзия всегда относилась к недешевым направлениям для россиян, без прямых рейсов из России. Раньше стыковки в странах Персидского залива держали цены в узде, но теперь они недоступны. Альтернативы через Китай или Узбекистан добавляют минимум 25 процентов к стоимости пакетов, иногда доходят до удвоения.

Туроператоры отмечают, что продажи пока держатся, но удорожание бьет по популярности. Внутри страны отели и услуги остались на прежнем уровне, проблема только в перелете. Изменение маршрутов самолетов усложняет логистику, как и в других курортных зонах.

На Лангкави или в Куала-Лумпуре разница особенно заметна при сравнении вариантов на 10 ночей в конце марта. Без ближневосточных хабов приходится платить extra за дальние петли. Это отражается на всем рынке, где раньше ОАЭ были королями стыковок.

Примеры туров на Лангкави

В отель The Frangipani Langkawi Resort 4* на 10 ночей со стыковкой в ОАЭ тур от ПАКС стоил бы 235,9 тысячи рублей на двоих. Теперь через Китай цена у того же оператора — 295,7 тысячи, рост на 25 процентов. Такие сдвиги типичны для популярных островов у россиян.

Аналогично с Wings By Croske Resort Langkawi 4*: ранее 240,4 тысячи от Space Travel через ОАЭ, сейчас через Китай — 495 тысяч, почти вдвое дороже. В Куала-Лумпуре в Ibis Kuala Lumpur City Centre 4* разница еще круче — с 204,3 тысячи до 328,9 тысячи у FUN&SUN, плюс 60 процентов. Азиатские мегаполисы становятся заменой привычным хабам.

Эти примеры показывают реальные цифры на конец марта, с багажом и полным пакетом. Туристы вынуждены взвешивать, стоит ли доплата белого песка и пальм. Операторы держат ассортимент, но советуют бронировать заранее.

Кризис добавляет не только рублей, но и часов в воздухе. Убытки туроператоров растут от таких перемен.

Авиабилеты из России туда

Раньше Москва-Лангкави туда-обратно через ОАЭ обходились в 85-90 тысяч на человека с багажом, до Куала-Лумпура — 75 тысяч. Теперь через Узбекистан на Лангкави — около 170 тысяч. Пример: 165,1 тысячи через Ташкент и Куала-Лумпур, вылет 13 марта на неделю.

Вариант Москва-Куала-Лумпур-Москва за 120 тысяч через Чэнду, вылет 26 марта. Время в пути удлиняется, но багаж включен. Логистика в Китай упрощается для туристов.

Такие тарифы на март реальны, с учетом кризиса. Билеты без ближневосточных стыковок — норма теперь. Следите за динамикой, цены fluctuate.

Рейсы обратно в Россию

Из Лангкави в Москву через Катар раньше летели за 38 тысяч в одну сторону за 23 часа 5 минут. Через Китай — 158,7 тысячи за 1 день 16 часов 50 минут, вылет 14 марта. К концу месяца дешевеет: 107,8 тысячи за 1 день 9 часов 35 минут на 28 марта.

Из Куала-Лумпура: 167,5 тысячи 14 марта, 102,5 тысячи 28 марта, оба через Китай за сутки плюс. Багаж в цене, время — минус. Авиакомпании несут потери от перестроек.

Обратные билеты тоже подскочили, но тенденция к снижению к концу марта радует. Проверяйте даты вылета для экономии. Альтернативы держат цены.

"Туристическая инфраструктура Малайзии готова к таким сдвигам, но перелеты через Азию требуют больше планирования. Берите билеты с запасом на стыковки и проверяйте визы для транзита. В итоге отдых окупается, если выбрать правильный оператора и даты." Эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

FAQ

На сколько подорожали туры в Малайзию?

Минимум на 25 процентов, до 100 процентов в отдельных случаях по сравнению с вариантами через ОАЭ. Зависит от отеля и дат.

Какие альтернативы стыковкам на Ближнем Востоке?

Через Китай или Узбекистан, но время в пути растет до суток. Билеты с багажом от 120 тысяч рублей.

Дешевеют ли билеты к концу марта?

Да, обратные рейсы падают с 158 тысяч до 102 тысяч рублей в одну сторону.

Проверено экспертом: специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

