Бирюзовая вода без толп туристов: восточные острова Малайзии открывают новые горизонты лета

Лето в городе душит жарой, кондиционер гудит, а в голове — картинки бирюзового моря без капли дождя. Знакомый в прошлом году сорвался на Перхентианские острова Малайзии, вернулся с фото гигантских черепах и рассказами о сухой погоде весь месяц. Россиян туда тянет: в 2025-м визитов набралось 139 733, рост 6,7% к предыдущему году, и в 2026-м динамика держится. На выставке MITT-2026 в Москве малайзийцы из Tourism Malaysia пиарили восточное побережье — Тиоман, Реданг, Перхентианы — как топ для высокого сезона с марта по октябрь. Директор Зулкифли Мохамед там же сказал корреспонденту АТОР: "Многие россияне считают, что лето в Малайзии — это сезон дождей, однако это не так. Именно в это время туристам открываются настоящие жемчужины Восточного побережья страны, такие как Тиоман, Реданг и Перхентианские острова".

"Лето открывает восточное побережье Малайзии без муссонов — море спокойное, рифы оживают от нагрева воды. Перхентианы и Реданг идеальны для снорклинга, черепахи гнездятся именно тогда, когда течения приносят планктон. Планируйте маршрут через Кота-Бару, добавьте день на акклиматизацию — жара плюс влажность бьют по организму. Цены на номера стартуют от 10 тысяч рублей, берите все включено, чтобы не отвлекаться на мелочи." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Почему лето в Малайзии сухое

Муссоны в Южно-Китайском море подчиняются физике ветров — летом они уходят на запад, оставляя восток полуострова сухим с марта по октябрь. Температура воздуха держится на 30-33 градуса, вода прогревается до 28-30, рифы бурлят жизнью без штормов. Туристы из России все чаще выбирают эти края вместо Таиланда, где дожди заливают пляжи.

На Лангкави и Борнео погода стабильна круглый год, но восточные жемчужины сияют именно летом. Посольство Малайзии и туроператоры на MITT-2026 акцентировали Лабуан и Тиоман для россиян. Стенды представляли компании с Лангкави, Борнео и даже Лабуан — туда ездит всего сотня любопытных в год, но чартеры на подходе.

Рост турпотока россиян на 6,7% в 2025-м бьет рекорды, фокус смещается с Куала-Лумпура на острова. Лето — пик для пляжного отдыха без толпы. Выставка показала: регионы Малайзии охотятся за вашими рублями.

Перхентианские острова

Перхентианские острова в штате Теренггану у границы с Таиландом манят белым песком и бирюзой — как на рекламе. Два главных: Бесар и Кечил, без дорог, только катера и тропы. Подводный мир густой: черепахи бисса и зеленые гнездятся летом, когда планктон приливает с течениями.

С марта по октябрь море гладкое, идеал для дайвинга — один из лучших в Азии. Отели от бунгало до премиум, как Perhentian Marriott Resort & Spa. Туристы хвалят первозданность, без машин шум не мешает.

Долететь из Москвы до Кота-Бару через Куала-Лумпур — от 110 тысяч рублей в июне туда-обратно с багажом, час на AirAsia плюс катер 30-45 минут от Kuala Besut. Номера на двоих: Perhentian Island Resort 3* от 10,4 тысячи рублей в сутки, Marriott 5* от 20 тысяч, BuBu Resort 4* - 68 тысяч за делюкс.

Остров Реданг

Реданг — крупный остров у Теренггану, закрыт зимой муссонами, летом расцветает. Кристальная вода позволяет снорклинг прямо с берега, рифы полны тропических рыб. Природа дикая, бухты пустые — для тех, кто устал от толпы.

Семьи тянутся в Laguna Redang Island Resort в малайском стиле, вечеринки в Redang Bay Resort. Топ — The Taaras Beach & Spa Resort с спа. Лето длится до октября, потом все запирается.

Из Куала-Лумпура в Куала-Теренггану час полета, потом паром 40-60 минут. Из Москвы — минимум 100 тысяч рублей, 17 часов с пересадками на Пхукете. Цены на номера: Delima Redang 3* от 4,8 тысячи, Taaras 5* от 48,4 тысячи рублей в сутки на двоих.

Остров Ланг Тенга

Ланг Тенга — между Редангом и Перхентианами, 30 минут катером от Реданга. Уединение в бухтах, нетронутая природа, бирюза бьет в глаза. Многие приезжают на день, но остаются подольше.

Отели скромные, уютные — для релакса без лишнего. Лето усиливает шарм: море теплое, волн нет. Подходит парам, ищущим тишину после шумных островов.

Цены в июне на двоих: Dewati Roomstay B&B 3* — 6,6 тысячи рублей, Sari Pacifica 4* — 12 тысяч, Summer Bay 4* — 13 тысяч в сутки. Добраться проще всего с соседей.

Остров Тиоман

Тиоман в 50-60 км от Паханга — рифы, черепахи, скаты, китовые акулы в джунглях с водопадами. Duty-free зона, рестораны на любой вкус. С марта по октябрь топ-сезон.

Отели от шале до резортов с приватными пляжами, как Tunamaya Beach & Spa. 25 дайв-сайтов манят фанатов. Лето — когда подводка оживает от стабильного света.

До Куала-Лумпура 90 тысяч из Москвы в июне, потом автобус в Мерсинг 5-6 часов за тысячу рублей, паром 1,5-2 часа за 1,6 тысячи. Номера: Juara Mutiara 2* от 4,7 тысячи, Berjaya Tioman 4* от 20,3 тысячи рублей.

Лабуан и Борнео

Лабуан — федеральная территория у Сабаха на Борнео, дайвинг, пляжи, музеи вроде Дымохода, ботсад, duty-free. Около сотни россиян в год, но растет. Лето сухое, природа сочная.

Аэропорт LBU: из Куала-Лумпура 2,5 часа за 15 тысяч, из Кота-Кинабалу 35 минут за 8 тысяч. Из Москвы — 100 тысяч рублей. Борнео в Сабахе и Сараваке: пляжи у Кота-Кинабалу плюс заповедники вроде Бако.

Цены Лабуан: Mariner 2* от 3,2 тысячи, Dorsett Grand 5* от 12,6 тысячи. Борнео: Sabah Hotel 4* 9,7 тысячи, Shangri-La 5* 17,1 тысячи, Cocoon 5* 30,8 тысячи рублей на двоих. До Кота-Кинабалу из Москвы 110,8 тысячи, 22 часа.

Лангкави круглый год

Лангкави — хит у россиян, высокий сезон ноябрь-апрель, но летом дожди короткие, не мешают. Температура воздуха 30-33, вода 28-30 всегда. Sky Bridge и бассейны с видом — маст-хит.

Из Москвы 90 тысяч рублей, через Китай или Таиланд, или Куала-Лумпур плюс час за 6,8 тысячи. Пакет на 10 ночей в 4* - 230 тысяч на двоих с перелетом. Номера от 12 тысяч в 4*.

Лето не портит отдых — природа вечнозеленая.

"Малайзийские острова летом бьют альтернативы: Тиоман и Лабуан сочетают пляж с культурой, Борнео добавляет джунгли. Выбирайте по бюджету — от 5 тысяч за номер в Лабуане до люкса на Реданге. Учитывайте логистику: паромы и катера надежны, но бронируйте заранее. Подводный мир на пике — черепахи и акулы ближе к берегу." Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

FAQ

Сколько стоит перелет из Москвы на Перхентианы в июне?

От 110 тысяч рублей туда-обратно с багажом через Куала-Лумпур в Кота-Бару. Плюс катер 30-45 минут.

Какой остров для семей с детьми?

Реданг с Laguna Resort или Лабуан — пляжи спокойные, отели с инфраструктурой. Цены от 5 тысяч рублей за номер.

Есть ли риски в сезон?

Муссоны уходят, но проверяйте прогноз — редкие ливни возможны на Лангкави. Берите репеллент от насекомых в джунглях.

