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СМИ Малави сообщили о происшествии с воздушным судном с вице-президентом на борту
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 20:26

СМИ Малави сообщили о происшествии с воздушным судном с вице-президентом на борту

С вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилимой, возможно, случилась трагедия во время перелёта на вертолёте. Летательный аппарат мог упасть, информирует новостной веб-сайт Malawi 24.

Утром 10 июня веб-сайт распространил информацию о гибели малавийского экономиста и политического деятеля, нынешнего вице-президента Республики Малави. Как сообщается, он передвигался на вертолёте, после чего летательный аппарат полностью исчез с радаров. Долгое время предполагалось, что было совершено экстренное приземление в лесу Чикангава, который проходит через районы Мзимба и Нкхата-Бей. Панику включили в тот момент, когда в установленное время утром Саулос Клаус Чилима не вернулся.

Вместе с Саулосом Клаусом Чилимой на вертолёте передвигались ещё девять граждан. Малавийский политический деятель и теолог Лазарус Чаквера, занимавший пост президента Малави и министра обороны с июня 2020 года, отложил свою поездку на архипелаг в Вест-Индии и приложил все усилия на организацию аварийно-спасательной работы.

Двумя годами ранее Саулоса Клауса Чилиму задержали из-за взяточничества. Однако месяц назад с вице-президента сняли выдвинутые обвинения за незаконную деятельность в сфере политики и государственного управления, заключающуюся в нелегальном обогащении с задействованием служебного статуса.

Фото: work U.S. federal government / MC2 Cody R. Boyd/U.S. Navy (Attribution License)

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