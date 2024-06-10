С вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилимой, возможно, случилась трагедия во время перелёта на вертолёте. Летательный аппарат мог упасть, информирует новостной веб-сайт Malawi 24.
Утром 10 июня веб-сайт распространил информацию о гибели малавийского экономиста и политического деятеля, нынешнего вице-президента Республики Малави. Как сообщается, он передвигался на вертолёте, после чего летательный аппарат полностью исчез с радаров. Долгое время предполагалось, что было совершено экстренное приземление в лесу Чикангава, который проходит через районы Мзимба и Нкхата-Бей. Панику включили в тот момент, когда в установленное время утром Саулос Клаус Чилима не вернулся.
Вместе с Саулосом Клаусом Чилимой на вертолёте передвигались ещё девять граждан. Малавийский политический деятель и теолог Лазарус Чаквера, занимавший пост президента Малави и министра обороны с июня 2020 года, отложил свою поездку на архипелаг в Вест-Индии и приложил все усилия на организацию аварийно-спасательной работы.
Двумя годами ранее Саулоса Клауса Чилиму задержали из-за взяточничества. Однако месяц назад с вице-президента сняли выдвинутые обвинения за незаконную деятельность в сфере политики и государственного управления, заключающуюся в нелегальном обогащении с задействованием служебного статуса.
Фото: work U.S. federal government / MC2 Cody R. Boyd/U.S. Navy (Attribution License)
Премьер Чехии Фиала: РФ оплатила поджог автобусов в Праге
Премьер Чехии Пётр Фиала обвинил Москву в попытке поджечь городские автобусы в Праге. Это заявление передаёт Reuters.
В Кении выяснили, что слоны пользуются полноценными именами в общении с сородичами
Ученые из Университета штата Колорадо (CSU) в результате длительных наблюдений за африканскими слонами в Кении обнаружили, что слоны используют уникальные звуковые последовательности в качестве имен для общения с сородичами.
Автоэксперт Зенкевич: при сильном дожде важно снизить скорость для избежания ДТП
Автомобильный эксперт Иван Зенкевич дал рекомендации водителям о том, как вести себя во время сильного дождя, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Он посоветовал снижать скорость до минимума.
Эксперт Лемешева: готовая еда экономически выгодна
Специалист сервиса "Перекресток" Юлия Лемешева объяснила, что готовая еда из супермаркетов может быть экономически выгодной и экологичной, поскольку сокращает количество пищевых отходов и избавляет от необходимости самостоятельных поездок за покупками.