Французский футболист "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, ранее заявивший об уходе из клуба, пригласил на свой прощальный ужин в центре Парижа 250 гостей. В их числе был и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает издание Le Parisien.
Основная часть приглашенных состояла из одноклубников виновника торжества, а также сотрудники "ПСЖ". Однако журналистам, ожидавшим президента, пришлось разочароваться: он не посетил ужин. Еще один проигнорировавший праздник - президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелаифи. Как сообщают СМИ, с ним у Мбаппе произошел конфликт, связанный с ситуацией ухода из клуба.
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