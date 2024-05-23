Президент Франции Эммануэль Макрон и его сторонники могут потерпеть поражение на выборах в Европарламенте из-за ситуации вокруг Украины, согласно материалам Politico.
В материале отмечается, что население Франции не проявляет большого интереса к проблемам общеевропейского масштаба и поддержке Украины.
Согласно опросу, проведенному исследовательской фирмой Odoxa, лишь десятая часть участников опроса выделила украинский кризис как один из трех ключевых факторов, влияющих на их выбор. В то же время более трети респондентов (35%) уделили внимание вопросам безопасности.
По словам Эрвана Лестроана, аналитика из компании Odoxa, французов беспокоит прежде всего внутренняя безопасность, а не глобальная угроза.
Статья отмечает, что правительство Макрона активно пытается убедить общественность в своей решимости бороться с преступностью. Однако исследование Odoxa показывает, что 70% французов считают, что действия государства в этой сфере недостаточными.
Фото: www.kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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