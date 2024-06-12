Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Макрон отказался от любых дебатов с Ле Пен
  1. Главная
  2. Мир
  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 18:48

Макрон отказался от любых дебатов с Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил своё нежелание участвовать в текущей парламентской кампании и отказался от проведения дебатов с Марин Ле Пен, лидером партии "Национальное объединение".

Ранее межуд президентом и Ле Пен произошел диалог, в результате которого Ле Пен выдвинула требование, которое он счёл неприемлемым — его отставку в случае неудачи его партии. В свете этих событий Макрон заявил о своём нежелании продолжать с ней общение.

На пресс-конференции в Париже, отвечая на вопросы журналистов, он ясно дал понять, что дебатов не будет, и предложил Ле Пен освежить в памяти положения Конституции.

"Я предлагаю ей перечитать Конституцию республики", — прокомментировал Макрон.

В предшествующем интервью журналу Le Figaro Magazine, Макрон исключил вероятность своей отставки в случае поражения его партии на парламентских выборах, назвав такую возможность нелепой. Он напомнил, что президентские выборы прошли в 2022 году и его полномочия рассчитаны на пятилетний срок.

Макрон заявил, что не планирует участвовать в других избирательных кампаниях, кроме своих двух президентских в 2017 и 2022 годах. Однако он считает важным определить стратегическое направление и методы работы. Организацию парламентской кампании он поручил премьер-министру Габриэлю Атталю и другим ключевым фигурам правящего большинства.

После неудачи его социал-либеральной партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент 9 июня, где она уступила "Национальному объединению", Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначении досрочных законодательных выборов на 30 июня и 7 июля.

Фото: Влада на Република Северна Македонија (Creative Commons Public Domain Mark)

Мир

Салливан: США следят за кораблями ВМФ РФ близ Кубы

Салливан: США следят за кораблями ВМФ РФ близ Кубы

Помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американцы внимательно отслеживают перемещения военного флота России у побережья Кубы.

Читать полностью
В Армении полиция начала применять слезоточивый газ против митингующих

В Армении полиция начала применять слезоточивый газ против митингующих

В Ереване произошли столкновения между полицией и демонстрантами, собравшимися у здания парламента во время "правительственного часа" с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих, которые пытались прорвать оцепление и ворваться в парламент.

Читать полностью

Общество

Врач Козлова: дождливая погода повышает риск обострения хронических заболеваний

Врач Козлова: дождливая погода повышает риск обострения хронических заболеваний

Влажная и дождливая погода может усугубить проблемы с легкими, в то время как резкое понижение температур может спровоцировать сердечный приступ.

Читать полностью
Дептранс призвал жителей не парковать машины под деревьями

Дептранс призвал жителей не парковать машины под деревьями

Московский Департамент транспорта призвал водителей воздержаться от парковки автомобилей под деревьями в связи с обильными дождями.

Читать полностью

Новости