Президент Франции Эммануэль Макрон выразил своё нежелание участвовать в текущей парламентской кампании и отказался от проведения дебатов с Марин Ле Пен, лидером партии "Национальное объединение".

Ранее межуд президентом и Ле Пен произошел диалог, в результате которого Ле Пен выдвинула требование, которое он счёл неприемлемым — его отставку в случае неудачи его партии. В свете этих событий Макрон заявил о своём нежелании продолжать с ней общение.

На пресс-конференции в Париже, отвечая на вопросы журналистов, он ясно дал понять, что дебатов не будет, и предложил Ле Пен освежить в памяти положения Конституции.

"Я предлагаю ей перечитать Конституцию республики", — прокомментировал Макрон.

В предшествующем интервью журналу Le Figaro Magazine, Макрон исключил вероятность своей отставки в случае поражения его партии на парламентских выборах, назвав такую возможность нелепой. Он напомнил, что президентские выборы прошли в 2022 году и его полномочия рассчитаны на пятилетний срок.

Макрон заявил, что не планирует участвовать в других избирательных кампаниях, кроме своих двух президентских в 2017 и 2022 годах. Однако он считает важным определить стратегическое направление и методы работы. Организацию парламентской кампании он поручил премьер-министру Габриэлю Атталю и другим ключевым фигурам правящего большинства.

После неудачи его социал-либеральной партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент 9 июня, где она уступила "Национальному объединению", Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначении досрочных законодательных выборов на 30 июня и 7 июля.

Фото: Влада на Република Северна Македонија (Creative Commons Public Domain Mark)