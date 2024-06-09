Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что партии, выступающие против помощи Киеву, усилили свои позиции по итогам воскресных выборов в Европарламент.

В своем телеобращении из Елисейского дворца Макрон отметил, что результат выборов не был наилучшим для партий, поддерживающих европейскую интеграцию.

Макрон указал, что крайне правые партии по всему континенту укрепили свои позиции. Эти партии, по его словам, в последние годы выступали "против прогресса", достигнутого благодаря Европе, в таких областях, как экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев и помощь Украине.

Также в своем обращении он подчеркнул, что не планирует баллотироваться на президентских выборах 2027 года, заявив, что его единственное призвание — служить народу Франции.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license)