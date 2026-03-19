Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодежь
© mos.ru by Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:35

Амбиции требуют пространства — федеральный грант поможет: в Дагестане создают узел притяжения умов

В Махачкале планируют открыть современный Молодежный центр, который станет первой подобной специализированной площадкой в столице Дагестана. Вопрос создания инфраструктуры для досуга и развития подрастающего поколения обсудили на встрече с участием профильного министра Камила Саидова и главы города Джамбулата Салавова. Участники диалога, включая местных активистов и общественников, рассмотрели концепцию будущего пространства. Проект уже готовят к подаче на федеральный конкурс "Регион для молодых" для привлечения дополнительного финансирования.

Актуальность инфраструктуры

До текущего момента Махачкала оставалась единственным административным центром в границах Северо-Кавказского федерального округа, где отсутствовала профильная инфраструктура для работы с молодежью. Отсутствие стационарной площадки ограничивало возможности для проведения массовых мероприятий и реализации системных проектов. Вопрос создания такого центра стал приоритетом в повестке регионального ведомства.

Городские власти подчеркивают важность создания единого пространства, способного объединить инициативную аудиторию столицы. Совместная работа администрации Махачкалы и министерства по делам молодежи призвана устранить этот инфраструктурный пробел. Наличие такой точки сборки позволит лучше координировать деятельность волонтерских и творческих объединений.

Живое обсуждение проекта показало высокую востребованность будущего учреждения среди общественников и молодых активистов. Ожидается, что открытие площадки поможет сфокусировать усилия разрозненных групп на конкретных задачах. Проработка деталей объекта продолжается, учитывая мнения всех заинтересованных сторон.

Формат работы центра

Новый Дом молодежи проектируется как многофункциональный узел, охватывающий ключевые сферы деятельности для горожан. В стенах учреждения планируется проведение образовательных интенсивов, культурных акций и досуговых программ. Такая модель обеспечит гибкость использования помещений в зависимости от текущих потребностей пользователей.

Функциональное назначение центра подразумевает создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала. Особое внимание уделят техническому оснащению лекториев, коворкингов и зон для неформального общения. Современная архитектурная среда должна способствовать коммуникации между разными молодежными сообществами.

Перспективы финансирования

Масштабирование проекта напрямую зависит от участия республики во всероссийском конкурсе "Регион для молодых". Победа в данном состязании откроет доступ к дополнительным финансовым ресурсам, необходимым для качественного обустройства помещений. Подготовка конкурсной заявки ведется параллельно с разработкой технической документации объекта.

Федеральная программа направлена на создание современной сети молодежных пространств по всей стране. Успешное прохождение конкурсного отбора станет фундаментом для реализации масштабного обновления инфраструктуры. Средства гранта планируют направить на покупку оборудования и приведение здания в соответствие с современными стандартами комфорта.

Реализация такого проекта рассматривается через призму долгосрочного развития городской среды. Создание условий для самореализации молодежи в конечном итоге повышает привлекательность региона и способствует удержанию талантливых кадров. Инициатива получила поддержку на муниципальном уровне, что подтверждает серьезность намерений по запуску объекта.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet