Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крупный план губ: женщина наносит яркую красную помаду
Крупный план губ: женщина наносит яркую красную помаду
© https://pixabay.com by karolinagrabowska is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 5:36

Тон больше не скатывается и не “плывёт”: начала наносить макияж так — и лицо выглядит свежим до вечера

Очищение и увлажнение делают первым шагом макияжа, чтоб он держался до вечера— Хрисса Дарсакли

Иногда кажется, что макияж — это чистая импровизация: хочется краситься так, как удобно и как нравится. Но если задача — чтобы лицо выглядело свежо, ровно и держалось с утра до вечера без пятен, скатывания и "поплывших" текстур, порядок нанесения действительно имеет значение. Грамотная последовательность помогает слоям лучше сцепляться, а покрытию — выглядеть более натуральным и ухоженным. Об этом сообщает Хрисса Дарсакли.

С чего начинается стойкий макияж

Всё, что мы наносим на лицо, держится ровно настолько хорошо, насколько подготовлена кожа. Поэтому первым шагом всегда становится очищение и увлажнение. Лёгкая сыворотка, затем крем по потребностям кожи и обязательно солнцезащитный крем — даже зимой, особенно если вы проводите день в городе и у экрана. Удобный вариант — SPF, который одновременно выполняет роль праймера: он выравнивает поверхность и помогает тону ложиться ровнее.

После этого наступает очередь базы. Праймер многие пропускают, но именно он часто делает макияж "собранным": сглаживает поры, снижает жирность, помогает тону держаться дольше и визуально улучшает текстуру кожи. Его можно наносить как на всё лицо, так и точечно — например, на Т-зону или области с покраснениями.

Тон, консилер и идеальная основа

Затем обычно идут тональный крем и консилер. Здесь нет строгого "запрета" менять порядок, но логика простая: тон выравнивает общий цвет кожи, а консилер добавляет плотности там, где нужно усилить покрытие — под глазами, вокруг крыльев носа или на воспалениях. Если выражены тёмные круги, можно начать с цветокорректора, а потом перекрыть его консилером. Главное — растушёвывать средство тонким слоем, чтобы оно не собиралось в складках и не выглядело тяжёлым.

Когда база готова, можно добавлять объём и тепло. Контуринг и бронзер помогают "собрать" лицо, подчеркнуть скулы, линию челюсти и сделать общий тон живее. Обычно их наносят после тона и консилера, чтобы формы ложились ровно и не "проваливались" в пятна.

Брови и глаза: когда база уже на месте

Далее логично заняться бровями: они задают рамку всему лицу и могут сильно изменить выражение. Удобно сначала прочесать волоски вверх, а затем заполнять только пробелы — так результат выглядит естественнее. Инструмент может быть любым: карандаш, тени или гель — главное не делать брови "тяжёлыми", если весь макияж планируется лёгким.

После этого переходят к глазам. Тени и подводка смотрятся лучше, если база на веках не скатывается, поэтому важно, чтобы консилер там был хорошо растушёван. Для пудровых теней праймер может стать спасением: он помогает цвету держаться дольше и предотвращает осыпание. Когда тени и стрелки готовы, добавляют тушь. Если вы используете керлер, его обязательно применяют до туши — так ресницы меньше ломаются и выглядят аккуратнее.

Румяна, хайлайтер и губы: финальные акценты

Румяна дают лицу "жизнь", а хайлайтер — тот самый эффект свежести и сияния. Порядок здесь можно менять в зависимости от цели: если нужен мягкий свет, хайлайтер наносят первым, а румяна — поверх, чтобы сияние было деликатным. Если хочется яркого цвета, сначала идут румяна, а затем хайлайтер — точечно на верх скулы. Один из трюков, который помогает сделать макияж цельным, — немного румян на центр века: оттенки глаз и щёк начинают "дружить", и образ выглядит продуманным.

Губы чаще всего оставляют на конец, потому что именно они могут кардинально изменить настроение макияжа. Нюд сделает образ мягким и дневным, яркая помада добавит драматичности — поэтому удобно выбирать её, когда уже понятно, каким получилось лицо. Но если вы точно знаете, что будете с красной или винной помадой, можно начать именно с неё, чтобы подстроить остальной макияж под характерный акцент.

Как закрепить результат и не перегрузить кожу

Финишные шаги — пудра и фиксирующий спрей. Пудра помогает закрепить основу и контролировать блеск, особенно если кожа склонна к жирности. При использовании кремовых текстур лучше дождаться конца, чтобы всё равномерно "уселось", и только потом фиксировать пудрой. Финальный штрих — фиксирующий спрей: он соединяет слои, убирает эффект "пудровости" и помогает макияжу выглядеть естественнее и держаться дольше.

В итоге секрет стойкого макияжа не в том, чтобы нанести больше средств, а в том, чтобы наносить их в логичной последовательности и тонкими слоями. Такой подход делает покрытие аккуратным, свежим и стабильным — именно тем, которое не нужно постоянно поправлять в течение дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зубная паста с углем повреждает эмаль при высокой абразивности — Блюмкин сегодня в 1:31
Модная чёрная паста работает как наждак: белизна видна, а последствия приходят позже

Чёрная зубная паста с углём стала трендом, но действительно ли она отбеливает зубы и безопасна ли для эмали — разбираемся в плюсах, минусах.

Читать полностью » Недосып повышает уровень гормона голода и усиливает аппетит — Здоровье Mail вчера в 20:37
Гормоны выходят из-под контроля, когда вы мало спите: тело начинает жить по другим правилам

Недостаток сна незаметно влияет на гормоны, усиливает аппетит и замедляет обмен веществ. Почему недосып связан с набором веса — в материале.

Читать полностью » Подведение итогов года не должно превращаться в жёсткий отчёт — психолог Михаил Хорс вчера в 17:35
Год вроде прожит, а внутри пусто: ловушка декабрьских итогов

Подведение итогов года может вызывать разочарование и самокритику. Психолог объяснил, почему это связано с детскими установками и как изменить взгляд на результаты.

Читать полностью » Умеренность помогает пережить праздники без тяжести — диетолог Анна Белоусова вчера в 16:58
Тяжесть приходит не из тарелки: что ломает самочувствие в праздники

Праздничное меню может не навредить самочувствию. Диетолог объяснила, как есть в праздники без переедания и тяжести.

Читать полностью » Обезвоживание становится главной причиной похмелья — врач Надежда Чернышова вчера в 16:48
Пили немного — а утром плохо: скрытая причина праздничного похмелья

Похмелье возникает из-за обезвоживания и ошибок за столом. Врач объяснила, какие напитки усиливают интоксикацию и как правильно восстановиться после праздников.

Читать полностью » Изношенные вещи в гардеробе отражают отношение человека к себе — стилисты вчера в 16:26
Ношу это годами и не замечаю: гардероб выдает неуверенность сильнее слов

Гардероб может многое рассказать о самооценке: какие вещи стоит убрать, почему неудобная обувь и подделки мешают уважать себя и как навести порядок без спешки.

Читать полностью » Майонез в новогодних салатах увеличивает нагрузку на ЖКТ — гастроэнтеролог Гончар вчера в 16:17
Когда праздник оборачивается тяжестью: новогоднее меню выдало слабое место застолья

Диетолог рассказала, какие блюда на новогоднем столе вредят здоровью больше всего и как сделать меню легче без отказа от традиций.

Читать полностью » Мозг переходит в экономный режим при внезапной остановке мыслей — MEDIKFORUM.RU вчера в 13:50
Тело здесь, разум — нигде: загадочное состояние, которое настигает внезапно

Учёные выяснили, что происходит с мозгом в момент кратковременного отключения сознания — новые перспективы понимания психики.

Читать полностью »

Новости
Еда
Ичли кёфте представляет собой котлеты с начинкой из булгура и мяса — кулинары
ДФО
Два населённых пункта Камчатки останутся в режиме ЧС — ТАСС
Общество
Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом замены купюр — МВД РФ
Мир
Лавров отметил отсутствие призывов к сдерживанию России в стратегии США — Сергей Лавров
Общество
Банки с 2026 года начнут блокировать переводы по новым признакам мошенничества — DEITA.RU
ДФО
Главную новогоднюю ёлку Владивостока установили у театра Горького в 1959 году — PrimaMedia
Наука
Анализ скелета Little Foot поставил под вопрос схему ранней эволюции человека — Earth
Туризм
Апрель, июль и октябрь выгоднее для отпуска по размеру отпускных — соцсети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet