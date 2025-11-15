Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стрелки на глазах
Стрелки на глазах
© https://unsplash.com by Лори Кешишян is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 17:38

Макияж глаз выглядел идеальным, но утром появились сухость и резь — причина оказалась в одной привычке

Макияж нарушил стабильность слёзной плёнки у женщин, считают офтальмологи

Макияж глаз давно стал частью ежедневного ухода, однако офтальмологи всё чаще напоминают: даже привычная тушь может вызывать дискомфорт, сухость и раздражение. Многие пользователи связывают неприятные ощущения с чувствительностью, но исследования показывают, что косметика для глаз действительно может нарушать работу слёзной плёнки и мешать нормальной смазке поверхности глаза. Специалисты уверяют: важную роль играют и состав продукта, и способ нанесения, и гигиенические привычки.

Почему макияж способен раздражать глаза

Средства для акцента на глазах контактируют с нежной областью век, где расположены мейбомиевы железы — именно они вырабатывают масло, формирующее внешний слой слёзной плёнки. Когда этот слой нарушается, глаза теряют естественную защиту, становятся более сухими и реагируют на малейшие раздражители. Исследования последних лет показывают: макияж, особенно нанесённый близко к линии роста ресниц, может усугублять воспаление, нарушать работу желез и вызывать неприятные симптомы.

Мнение специалистов

"Я бы сказал, что на первом месте в списке действительно сухость глаз и раздражение", — говорит офтальмолог Авниш Деобхакта.

Многие пациенты приходят к офтальмологам уже после появления зудящих век, покраснения или ощущения песка в глазах — и нередко причиной оказывается повседневная косметика.

Сравнение основных рисков макияжа глаз

Фактор риска

Что вызывает

Последствия

Частицы туши и теней

Попадают в слёзную плёнку

Сухость, помутнение зрения

Тесный контакт подводки с ватерлинией

Закупорка мейбомиевых желез

Нехватка масла, испарение слезы

Старая или просроченная косметика

Бактериальное загрязнение

Конъюнктивит, ячмень

Раздражающие ингредиенты

Химическое воздействие

Покраснение, аллергия

Как избежать раздражения: советы шаг за шагом

  1. Выбирать продукты с пометкой "proven by ophthalmologists" или созданные при участии специалистов.
  2. Снижать риск попадания частиц в глаза — заменять пудровые тени кремовыми формами.
  3. Следить за сроком годности туши и подводки, менять продукты каждые 3-6 месяцев.
  4. Избегать плотной подводки по ватерлинии, чтобы не перекрывать работу мейбомиевых желез.
  5. Тщательно удалять макияж с помощью мягких средств: двухфазных растворов или мицеллярной воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Использовать тушь до последней капли → накопление бактерий → менять её каждые 3 месяца.
  2. Наносить водостойкий макияж ежедневно → закупорка желез → выбирать обычные формулы для ежедневного использования.
  3. Применять продукты с агрессивными консервантами → раздражение и воспаление → подбирать средства без BAK, парабенов и формальдегидных компонентов.

А что если раздражение появляется даже при использовании качественной косметики?

Глаза могут реагировать на множество факторов: экраны, кондиционеры, сухой воздух, усталость. Если дискомфорт возникает регулярно, важно дать глазам перерыв, использовать тёплые компрессы и обратиться к специалисту для оценки состояния слёзной плёнки. Иногда достаточно поменять технику нанесения или перейти на мягкие формулы.

Плюсы и минусы макияжа, протестированного офтальмологами

Плюсы

Минусы

Меньше риск раздражения

Стоимость может быть выше

Подходит чувствительным глазам

Не исключает индивидуальных реакций

Часто исключены опасные консерванты

Выбор меньше, чем у стандартного макияжа

Лучше переносимость при ежедневном использовании

Требует внимательного изучения состава

Можно сочетать с контактными линзами

Нужно регулярно обновлять продукты

FAQ

Какая тушь безопаснее всего?
Та, что создана при участии офтальмологов и не содержит раздражающих консервантов.

Можно ли использовать кремовые тени каждый день?
Да, но важно соблюдать гигиену и регулярно обновлять продукт.

Как понять, что макияж вызвал аллергию?
Если появляется зуд, покраснение или слезотечение — стоит прекратить использование средства и проверить реакцию у врача.

Мифы и правда

  1. Миф: если макияж продаётся в магазине, он полностью безопасен.
    Правда: ингредиенты регулируются слабо, поэтому важно читать состав.
  2. Миф: сухость глаз вызывает только усталость или экран.
    Правда: косметика может быть значимым фактором.
  3. Миф: водостойкая тушь лучше обычной.
    Правда: она чаще закупоривает мейбомиевы железы.

Сон и психология

Недостаток сна усиливает раздражение глаз, делает слёзную плёнку менее стабильной и увеличивает чувствительность к любому макияжу. Эмоциональная усталость, стресс и тревога также могут провоцировать сухость — поэтому важно сочетать хорошую гигиену глаз с полноценным отдыхом.

Исторический контекст

  1. Первые случаи повреждения глаз косметикой фиксировались ещё в начале XX века.
  2. Исследования состава макияжа стали активными после 1970-х, когда появились данные о влиянии консервантов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кофе способствует улучшению выносливости перед тренировкой — Светлана Косарева сегодня в 13:54
Беру кофе перед тренировкой — и вот что происходит с моими мышцами: эффект, который удивляет

Как кофе помогает сохранять мышцы и поддерживать активность на долгие годы. Узнайте, как этот напиток влияет на физическую форму и здоровье.

Читать полностью » Врач Диана Эрикенова: дефицит витамина D может привести к усталости и ломкости костей сегодня в 13:35
Почему я больше не принимаю витамин D без консультации с врачом: что мне рассказал специалист

Усталость, слабость, частые простуды и ломкость ногтей могут быть признаками дефицита витамина D. Узнайте, когда стоит проверить уровень этого витамина в организме.

Читать полностью » Дмитрий Ковалев советует не использовать повреждённые гирлянды из-за риска короткого замыкания сегодня в 12:54
Подключил 5 гирлянд в одну розетку — и не заметил, как перегрузил сеть: вот как избежать опасности

Как правильно использовать гирлянды, чтобы они создавали праздник без риска для безопасности? Узнайте о рисках, связанных с неправильным использованием гирлянд, и о том, как избежать неприятностей.

Читать полностью » Терапевт Сабухи Самедова: трещины и бороздки на языке могут быть признаком дефицита витаминов сегодня в 12:30
Научился распознавать признаки заболеваний по цвету языка и что мне это дало

Язык может рассказать о состоянии вашего здоровья. Узнайте, какие изменения на языке могут свидетельствовать о проблемах с органами и когда стоит обратиться к врачу.

Читать полностью » Продукты с низким содержанием жира не дают долговременного чувства сытости — Марина Калошина сегодня в 11:53
Беру молочные продукты с 3% жирности — и вот что происходит с моим пищеварением: результат потрясает

Выбираете обезжиренные продукты, думая, что это полезно? Узнайте, почему их потребление может не приносить пользы и как правильно выбрать продукты для здоровья.

Читать полностью » Врач Эшли Эннеди: вмятины на консервных банках могут привести к ботулизму сегодня в 11:24
Ошибался, думая, что консервированные продукты с повреждениями можно просто отмыть — вот что мне рассказал врач

Повреждения консервных банок могут привести к заражению ботулизмом. Узнайте, как избежать риска отравления и безопасно хранить консервы.

Читать полностью » Минтай богат омега-3 и витаминами, подходит для диеты и здоровья — специалист сегодня в 10:53
Запекаю путассу с картошкой — удивительный результат, который подходит для любого ужина

Хотите улучшить питание, не тратя много денег? Узнайте, какие недорогие сорта рыбы можно включить в рацион, чтобы обогатить его полезными веществами.

Читать полностью » Врач Денис Прокофьев: переход к антибиотикам без нужды увеличивает риски устойчивости бактерий сегодня в 10:19
Сам назначал себе антибиотики при простуде — и вот какие последствия это имело для моего здоровья

Антибиотики — эффективное средство при бактериальных инфекциях, но их бесконтрольное использование может привести к опасным последствиям, таким как антибиотикорезистентность.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Переход Лиама Галлахера к трезвости для тура Oasis Live ’25 стабилизировал его голос музыкант
Авто и мото
Дым из выхлопной трубы указывает на неисправность двигателя и нарушение норм выбросов — эксперты автосервиса
Питомцы
Собаки игнорируют слово "нет" из-за отсутствия понятной альтернативы
Садоводство
Розы и можжевельники часто становятся источниками грибковых инфекций — эксперт агроном
Еда
В новогоднем меню 2026 года исключают рыбу и морепродукты — кулинары
Садоводство
Agroforum: олеандр погибает при морозе ниже –5 °C
Спорт и фитнес
Упражнение Наклонная башня укрепляет плечи и ягодицы — фитнес-инструкторы
Дом
Совпадающие обеденные гарнитуры визуально старят столовую — дизайнер Брофи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet