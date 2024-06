Глава Франции выразил уверенность в том, что его страна не окажется вовлеченной в военный конфликт на территории Украины. Российские власти ранее предостерегали, что подобные шаги со стороны западных стран не останутся без соответствующей реакции.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, в ходе подкаста Génération Do It Yourself развеял опасения французских граждан относительно возможности эскалации конфликта на Украине и его распространения на территорию Франции.

Лидер Франции заверил, что не видит предпосылок для возникновения военных действий на французской земле или для участия французских войск в боевых операциях на украинской территории в обозримом будущем. При этом он подчеркнул стратегическую важность ситуации на Украине для безопасности и будущего всей Европы.

Ранее Макрон допускал возможность отправки войск на Украину при определенных обстоятельствах, таких как прорыв линии фронта или официальный запрос от украинского правительства. Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил готовность принять такую помощь, но воздержался от публичного приглашения западных войск, опасаясь негативной реакции со стороны России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил отсутствие планов по отправке наземных сил альянса на Украину, подчеркнув стремление поддержать Украину без перерастания конфликта в полномасштабное противостояние между НАТО и Россией.

Министерство иностранных дел России предупредило, что в случае появления французских войск на украинской территории ответные меры России не ограничатся только политической сферой.

Фото: From Wikimedia Commons/ kremlin. ru