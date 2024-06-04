Следственный комитет РФ начал доследственную проверку музыканта Андрея Макаревича* после разговора музыканта с пранкерами Вованом и Лексусом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В настоящее время в отношении Макаревича* ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", — сообщил источник ТАСС.
Напомним, что ранее лидеру "Машины времени" под видом Владимира Зеленского позвонили российские пранкеры. В ходе разговора Макаревич* заявил, что поддерживает киевский режим, осуждает спецоперацию на Украине и с удовольствием выступит в Киеве после завершения боевых действий. Также сбежавший в Израиль музыкант рассказал, что ВС РФ сами обстреливают Белгород и Крымский мост, а Степан Бандера — жертва российской пропаганды. Свои слова певец сопроводил неонацистским лозунгом.
После того как пранк был опубликован, исполнительный директор общественного движения "Ветераны России" Вадим Мироненко написал заявление в Следком и Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Макаревича* на наличие признаки преступления. Мироненко рассказал ТАСС, что решения по начатой проверке пока нет, но, предположительно, "какое-то процессуальное решение будт принято".
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